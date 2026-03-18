Мастерс - Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния
Книга Питера Мастерса «Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния» посвящена духовным трудностям и сомнениям, которые часто возникают у человека, ищущего примирения с Богом. Автор рассматривает распространённые мысли и страхи, мешающие людям сделать шаг к покаянию и вере.
Опираясь на библейские тексты, Мастерс показывает, что многие из этих препятствий являются лишь внутренними заблуждениями или недопониманием Божьей благодати. Он объясняет, как преодолеть сомнения, страх осуждения и чувство недостойности, чтобы искренне обратиться к Богу.
Книга призвана поддержать ищущих и помочь им увидеть открытый путь к прощению, обновлению и новой жизни через покаяние и веру в Иисуса Христа.
Мастерс П. - Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния
Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2007. — 20 с.
Мастерс П. - Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния - Содержание
1. "Я не могу покаяться потому, что в достаточной мере не с т ы - жусь своих грехов. Я не чувствую себя абсолютно пропащим грешником"
2. "Я хочу покаяться, и дело даже не в том, что мое чувство стыда недостаточно глубоко, но мое сердце все еще не готово, оно какое- то каменное"
3. Я не могу все еще обратиться ко Христу, потому что недостаточно хорош. Сначала мне надо стать лучше, а потом я осмелюсь покаяться
4. Я столько молился о покаянии, но не вижу, чтобы что-то произошло
5. Я хочу быть христианином, но боюсь, что христианская жизнь слишком тяжела для меня. Я буду должен расстаться со слишком многим, к чему привык, потерять друзей и жить в нищете
6. Я не могу покаяться и обратиться, потому что я слишком плох для Бога. Я такой ужасный грешник!
7. Я не могу прийти ко Христу из-за моих сомнений и еще потому, что я многое в Библии не понимаю
8. Я не могу уверовать в Евангелие, чтобы обратиться ко Христу, потому что такой путь спасения какой-то слишком легкий
9. Я не могу обратиться, потому что думаю, что уже поздно делать это
10. "Я не могу обратиться, потому что не верю, что Бог ответит на мои молитвы"
No comments yet. Be the first!