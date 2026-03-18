Мастерс - Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния» посвящена духовным трудностям и сомнениям, которые часто возникают у человека, ищущего примирения с Богом. Автор рассматривает распространённые мысли и страхи, мешающие людям сделать шаг к покаянию и вере.

Опираясь на библейские тексты, Мастерс показывает, что многие из этих препятствий являются лишь внутренними заблуждениями или недопониманием Божьей благодати. Он объясняет, как преодолеть сомнения, страх осуждения и чувство недостойности, чтобы искренне обратиться к Богу.

Книга призвана поддержать ищущих и помочь им увидеть открытый путь к прощению, обновлению и новой жизни через покаяние и веру в Иисуса Христа.

Мастерс П. - Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния

Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2007. — 20 с.

Мастерс П. - Мнимые препятствия на пути ищущего покаяния - Содержание

  • 1. "Я не могу покаяться потому, что в достаточной мере не с т ы - жусь своих грехов. Я не чувствую себя абсолютно пропащим грешником"

  • 2. "Я хочу покаяться, и дело даже не в том, что мое чувство стыда недостаточно глубоко, но мое сердце все еще не готово, оно какое- то каменное"

  • 3. Я не могу все еще обратиться ко Христу, потому что недостаточно хорош. Сначала мне надо стать лучше, а потом я осмелюсь покаяться

  • 4. Я столько молился о покаянии, но не вижу, чтобы что-то произошло

  • 5. Я хочу быть христианином, но боюсь, что христианская жизнь слишком тяжела для меня. Я буду должен расстаться со слишком многим, к чему привык, потерять друзей и жить в нищете

  • 6. Я не могу покаяться и обратиться, потому что я слишком плох для Бога. Я такой ужасный грешник!

  • 7. Я не могу прийти ко Христу из-за моих сомнений и еще потому, что я многое в Библии не понимаю

  • 8. Я не могу уверовать в Евангелие, чтобы обратиться ко Христу, потому что такой путь спасения какой-то слишком легкий

  • 9. Я не могу обратиться, потому что думаю, что уже поздно делать это

  • 10. "Я не могу обратиться, потому что не верю, что Бог ответит на мои молитвы"

Added 18.03.2026
Author brat lexmak
