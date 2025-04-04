Мастерс Питер - На пути к водительству

В последнее время начал обсуждаться вопрос, который ставит под сомнение присущее нам, евангельским христианам, понимание божественного водительства. Суть вопроса в следующем: есть ли у Бога особый план для жизни каждого верующего в Него. Сейчас стало популярно отвергать верование, которое не подвергалось ни малейшему сомнению среди верующих в Библию, т. е. что у Бога есть особый план и цель для жизни всех Своих детей и что они должны ясно пони мать Его волю во всех значительных моментах своей жизни. В первой главе этой книги мы рассмотрим, но вое воззрение и покажем, что традиционный взгляд имеет под собой твердое библейское основание. И так, ведет Бог Своих людей или нет? Должны ли мы искать Его волю, когда принимаем ответственные решения в жизни? Или нам следует полагаться на свой разум? посвящена этим вопросам. Основное внимание в ней уделяется доказательству на основании Библии истины о божественном водительстве. Вполне может быть, что многие читатели уже убеждены в том, что Бог определил особое назначение для их жизни, и они просто хотят знать, как определить Его путь. Такие читатели могут сразу переходить к следующей главе - «Шесть библейских шагов к водительству». Но автор хотел бы, чтобы все читатели рассмотрели те доказательства, которые приводятся в первой главе. Во-первых, потому, что эти доказательства придадут уверенность и углубят ваши убеждения. И, во-вторых, потому, что все мы должны быть готовы помочь другому, кого «новое воззрение» при вело в смятение или обескуражило. В первой главе книги называются имена ведущих адептов «нового воззрения», которые постоянно на слуху, их высказывания часто цитируются. От этого создается впечатление, что только они могут пролить свет в данном вопросе. Хотя в первой главе однозначно опровергаются представления ниженазванных людей, однако их личную веру, их искренность мы не осуждаем. Вместе с тем автор верит, что «новое воззрение» должно встретить сильное сопротивление, ибо оно пагубно воздействует на библейское ученичество.

Мастерс Питер - На пути к водительству

Пер. с англ. - Мн.: Реформатская баптистская церковь, 2004. 176 с.

Мастерс Питер - На пути к водительству - Содержание

1. Ведет ли Господь?

2. Шесть библейских шагов к водительству

3. Водительство для различных видов деятельности, владения омулёвом и проведения досуга

4. Водительство в ухаживании и браке

5. Водительство в вопросе достижения целей и приобретения богатства

6. Водительство и вмешательство

7. водительство и преданность поместной церкви

8. водительство в принятии церковных решений

Приложение -Проверка развлечений и способов отдыха