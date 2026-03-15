Мастерс - Помни день воскресный

Мастерс - Помни день воскресный
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

В книге «Помни день воскресный» Питер Мастерс рассматривает библейское учение о дне Господнем и вопрос о том, сохраняет ли заповедь о субботе своё значение для христиан. Автор исследует тексты Ветхого и Нового Заветов, а также историческую практику ранней Церкви, чтобы объяснить происхождение и значение воскресного дня в христианской традиции.

Мастерс показывает, как принцип дня покоя и посвящения Богу был воспринят христианской церковью и связан с воскресением Иисуса Христа. Он также обсуждает духовное значение дня Господнего для поклонения, отдыха и укрепления веры.

Книга будет полезна всем, кто интересуется библейским учением о дне Господнем и стремится глубже понять значение воскресного дня в жизни христианина.

Мастерc Питер - Помни день воскресный - остается ли в силе христианское субботство?

Издатель: Завет Христа

40 стр., 2010 год

Мастерc Питер - Помни день воскресный - остается ли в силе христианское субботство? - Содержание

Издатель: Завет Христа

40 стр., 2010 год

  • Вступительное слово

  • Уникальный день

  • Отличительные черты субботы

  • Свидетельство миру и освящение.

  • Заблуждения сегодняшнего дня.

  • Сегодня христос является господином субботы

  • Что нельзя делать

  • Кафе в воскресенье

  • Как сперджен относился к воскресному труду?

  • Почему воскресенье

  • Предупреждения о

  • Нарушении субботы

  • Обещания, связанные с соблюдением субботы

  • Суть четвертой заповеди

  • Приложение 1

  • Кальвин и пуритане

  • Приложение 2

  • Что на самом деле писал кальвин .

  • Приложение 3

  • Является ли суббота

  • Объектом совести?

  • Приложение 4

  • Нужна ли была суббота Адаму?

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

