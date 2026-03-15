Мастерс - Позволительно ли христианину пить?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Питера Мастерса «Позволительно ли христианину пить?» посвящена вопросу употребления алкоголя с точки зрения библейского учения и христианской нравственности. Автор рассматривает различные аргументы, связанные с этой темой, и обращается к текстам Священного Писания, чтобы определить, каким должно быть отношение христианина к алкоголю.

Мастерс анализирует исторический контекст библейских упоминаний вина, а также духовные и социальные последствия употребления алкогольных напитков. Особое внимание уделяется вопросам ответственности, свидетельства перед окружающими и стремления к святой и трезвой жизни.

Книга побуждает читателя серьёзно задуматься о своей жизни и поступках, рассматривая их в свете библейских принципов и христианской ответственности. Издание будет интересно всем, кто ищет библейский взгляд на практические вопросы христианской жизни.

Питер Мастерс – Позволительно ли христианину пить?

London: Sword & Trowel Metropolitan Tabernacle, 2011. – 44 с.

Питер Мастерс – Позволительно ли христианину пить? – Содержание

Отвечает ли воздержание учению Библии?

ЧАСТЬ I. ПЯТЬ ПРИЧИН ВОЗДЕРЖАНИЯ

  • 1. Когда правильное превращается в неправильное

  • 2. Слабость алкоголя

  • 3. Дефицит алкоголя

  • 4. Границы дозволенного

  • 5. Воздержание как неотъемлемая часть христианской жизни (тексты, говорящие об этом)

ЧАСТЬ II. НОВОЗАВЕТНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ

Постепенное упорядочивание норм

  • 1. Царство священников

  • 2. Тимофей — не единственный пример

  • 3. «Трезвитесь» и «бодрствуйте»

  • 4. Обязанность служить примером

Заключение. Безбожная жажда?

Приложение 1. Спекулятивно используемые в пользу алкоголя отрывки Писания

Приложение 2. Каким было вино на Вечере Господней?

Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books