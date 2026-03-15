Мастерс - Позволительно ли христианину пить?

Книга Питера Мастерса «Позволительно ли христианину пить?» посвящена вопросу употребления алкоголя с точки зрения библейского учения и христианской нравственности. Автор рассматривает различные аргументы, связанные с этой темой, и обращается к текстам Священного Писания, чтобы определить, каким должно быть отношение христианина к алкоголю.

Мастерс анализирует исторический контекст библейских упоминаний вина, а также духовные и социальные последствия употребления алкогольных напитков. Особое внимание уделяется вопросам ответственности, свидетельства перед окружающими и стремления к святой и трезвой жизни.

Книга побуждает читателя серьёзно задуматься о своей жизни и поступках, рассматривая их в свете библейских принципов и христианской ответственности. Издание будет интересно всем, кто ищет библейский взгляд на практические вопросы христианской жизни.

London: Sword & Trowel Metropolitan Tabernacle, 2011. – 44 с.

Отвечает ли воздержание учению Библии?

ЧАСТЬ I. ПЯТЬ ПРИЧИН ВОЗДЕРЖАНИЯ

1. Когда правильное превращается в неправильное

2. Слабость алкоголя

3. Дефицит алкоголя

4. Границы дозволенного

5. Воздержание как неотъемлемая часть христианской жизни (тексты, говорящие об этом)

ЧАСТЬ II. НОВОЗАВЕТНОЕ ВОЗДЕРЖАНИЕ

Постепенное упорядочивание норм

1. Царство священников

2. Тимофей — не единственный пример

3. «Трезвитесь» и «бодрствуйте»

4. Обязанность служить примером

Заключение. Безбожная жажда?

Приложение 1. Спекулятивно используемые в пользу алкоголя отрывки Писания

Приложение 2. Каким было вино на Вечере Господней?