Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мастерс Роберт - Богиня Сехмет

Мастерс Роберт - Богиня Сехмет
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Эзотеризм

Роберт Мастерс вводит читателя в пространство египетской богини Сехмет как архетипической силы, способной оказывать глубокое воздействие на человеческую психику. Его книга соединяет миф, историю, магию, психотерапию, психодуховные практики и исследование изменённых состояний сознания.

В центре книги — Пятый Путь, учение о пяти телах человека и практическая система упражнений, направленных на осознанность, работу с телом, воображением, тенью, двойником и высшими формами восприятия. Мастерс рассматривает Сехмет как энергетический ключ к тайне неразделённой природы и как врата к трансформации человеческого опыта.

Мастерс Роберт – Богиня Сехмет – Психодуховные упражнения Пятого Пути

Мастерс Р. Богиня Сехмет: психодуховные упражнения Пятого Пути / Перевод с англ. Юлии Трусовой. — М.: «Золотой Факел», 2026. — 179 с.

ISBN 978-5-6055354-6-1

Мастерс Роберт – Богиня Сехмет – Содержание

  • Об авторе

  • Предисловие автора

  • Предисловие издателя

  • Вступление

  • Предисловие переводчика

  • Предисловие и слова предостережения

  • Инвокация Сехмет

  • Богиня Сехмет для этой книги

  • Часть I. Врата Пятого Пути

    • Путь Пяти Тел Человека

    • Битва сил Порядка и Хаоса

    • Ауфу — физическое тело

    • Ка — двойник, ум и сознание

    • Хайдит — Тень и бессознательное

    • Ху — магическое тело и работа Нетеру

    • Саху — высшее тело, вместилище бессмертия

  • Часть II. Богиня Сехмет

    • Богиня Сехмет

    • Имена Богини Сехмет

    • Сто имен и эпитетов богини Сехмет

    • Принятие в себя образа Богини Сехмет

    • Sa Sekhmem Sahu

  • Часть III. Психодуховные упражнения

    • Предварительные и практические замечания

    • Разговор с телом

    • Визуализация движения тела

    • Образы движения и прикосновения

    • Медитация на тело

    • Медитация на внутреннее тело

    • Осознанность: иди и остановись!

    • Исследование «Я»

    • Вхождение в тишину

    • Путешествие внутрь

    • Создание и проживание имагинального тела

    • Проживание Двойника

    • Дом Жизни: школа Пятого пути

  • Часть IV. Справочные материалы

    • Глоссарий ключевых понятий

    • Библиография

Views 34
Rating
Added 19.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books