Роберт Мастерс вводит читателя в пространство египетской богини Сехмет как архетипической силы, способной оказывать глубокое воздействие на человеческую психику. Его книга соединяет миф, историю, магию, психотерапию, психодуховные практики и исследование изменённых состояний сознания.
В центре книги — Пятый Путь, учение о пяти телах человека и практическая система упражнений, направленных на осознанность, работу с телом, воображением, тенью, двойником и высшими формами восприятия. Мастерс рассматривает Сехмет как энергетический ключ к тайне неразделённой природы и как врата к трансформации человеческого опыта.
Мастерс Роберт – Богиня Сехмет – Психодуховные упражнения Пятого Пути
Мастерс Р. Богиня Сехмет: психодуховные упражнения Пятого Пути / Перевод с англ. Юлии Трусовой. — М.: «Золотой Факел», 2026. — 179 с.
ISBN 978-5-6055354-6-1
Мастерс Роберт – Богиня Сехмет – Содержание
Об авторе
Предисловие автора
Предисловие издателя
Вступление
Предисловие переводчика
Предисловие и слова предостережения
Инвокация Сехмет
Богиня Сехмет для этой книги
Часть I. Врата Пятого Пути
Путь Пяти Тел Человека
Битва сил Порядка и Хаоса
Ауфу — физическое тело
Ка — двойник, ум и сознание
Хайдит — Тень и бессознательное
Ху — магическое тело и работа Нетеру
Саху — высшее тело, вместилище бессмертия
Часть II. Богиня Сехмет
Богиня Сехмет
Имена Богини Сехмет
Сто имен и эпитетов богини Сехмет
Принятие в себя образа Богини Сехмет
Sa Sekhmem Sahu
Часть III. Психодуховные упражнения
Предварительные и практические замечания
Разговор с телом
Визуализация движения тела
Образы движения и прикосновения
Медитация на тело
Медитация на внутреннее тело
Осознанность: иди и остановись!
Исследование «Я»
Вхождение в тишину
Путешествие внутрь
Создание и проживание имагинального тела
Проживание Двойника
Дом Жизни: школа Пятого пути
Часть IV. Справочные материалы
Глоссарий ключевых понятий
Библиография
