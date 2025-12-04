ОБЛАДАНИЕ лишь малой толикой веры является настоящей трагедией для любого истинно верующего в Бога, потому что именно она, вера, представляет собой ключ к познанию Господа, т.е. главнейшей составляющей духовной жизни. Эта глава — не о спасающей вере, но той вере, которая необходима, чтобы на молитву был дан ответ, чтобы укреплялось духовное состояние и углубилось общение со Христом. Уверен, что никто из верующих не желает, чтобы его вера была названа малой или слабой. Как велик Спаситель, так должна быть велика наша вера в Него.

Будучи однажды спасены, мы уже не можем потерять наше спасение. Но мы можем лишиться полной радости от него, если наша вера не будет возрастать и укрепляться. Если нам кажется, что слово Господа "маловеры" может относиться к нам, то это должно встревожить нас, привести к внутреннему самоанализу, чтобы понять, почему это произошло. Господь не совершал могущественных чудес в Капернауме из-за недостатка веры среди местных жителей. Как же тогда мы можем надеяться на чудо от Господа, если в нашей жизни, как это было в Капернауме, мало веры?

Во многих местах Священного Писания нам показано, что вера жизненно необходима для получения благословений. В Матфея 9:22 читаем слова Христа: "Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя". Ниже, в стихе 29 читаем: "По вере вашей да будет вам". Эти же слова повторяются и в Евангелии от Луки: "Вера твоя спасла тебя" (7:50). О спасении через веру Христос говорит и слепому (Лк. 18:42), подчеркивая тем самым необходимость веровать для получения благословений. Мы видим зависимость качества, если можно так сказать, веры и величины благословения: "О, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час" (Мтф. 15:28).

Мастерс П. - В поисках истинного света - Вера, сомнения, испытания, уверенность

Пер. с англ. — Житомир: Издательский дом "Завет Христа", 2006. — 208 с.

ISBN 966-96543-1-9

Мастерс П. - Вера, сомнения, испытания, уверенность - Содержание