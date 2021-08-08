На дворе сентябрь 137 г. н. э. Римская империя находится практически на вершине могущества. Легионы пронесли имперских орлов по землям Дакии и Месопотамии (правда, в случае Месопотамии пришлось уносить их обратно, организованно отступая). От Темзы до самого Тигра Рим демонстрирует мощь, вызывает страх и пользуется уважением.

Большинство людей, с которыми мы встретимся в этой книге, все это совершенно не волнует. В их жизни нет места громкой славе империи, им приходится платить за жилье, иметь дело с неприятными родственниками, преодолевать трудности дома и на работе. Возможно, Рим и величайший город мира, но его жителям приходится пробираться по переполненным улицам, общаться с соседями и искать хорошую и недорогую еду на рынках.

Эта книга описывает один день в Риме в правление императора Адриана с точки зрения двадцати четырех жителей города. Мы начинаем в шесть часов утра — у римлян сутки тоже составляли 24 часа и начинались в полночь, но ночные часы отсчитывались с момента заката. И это лишь один пример того, как отличалось мировоззрение римлян от нашего.

Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме. 24 часа из жизни людей, живших там

Москва : Эксмо, 2021. - 304 с. - (Путешественники во времени).

ISBN 978-5-04-121765-5

Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме - Содержание

Пожарный патруль на ночном дежурстве

Возница стоит в пробке

Пекарь приступает к работе

Рабыня готовит завтрак

Мать ухаживает за больным ребенком

Гонец императора отправляется в Британию

У школьника начинается первый урок

Сенатор отправляется на встречу с патроном

Весталка идет за водой

Юрист проводит консультацию по делу

Девушка-подросток расстается с возлюбленным

Каменотес работает над императорской усыпальницей

Хозяйка таверны во время обеда

Часовщик приступает к изготовлению новых водяных часов

Банщик принимает посетителей

Хозяйка организует званый ужин

Прачка работает в вечернюю смену

Повар приходит в ярость

Жрица готовится к жертвоприношению

Торговец специями отправляется ужинать

Проститутка находит клиента

Астролог составляет гороскоп

Гладиатор показывает, на что способен

Паразит возвращается с ужина

Пояснения к иллюстрациям