Матисзак - Один день в Древнем Риме - 24 часа из жизни людей, живших там
На дворе сентябрь 137 г. н. э. Римская империя находится практически на вершине могущества. Легионы пронесли имперских орлов по землям Дакии и Месопотамии (правда, в случае Месопотамии пришлось уносить их обратно, организованно отступая). От Темзы до самого Тигра Рим демонстрирует мощь, вызывает страх и пользуется уважением.
Большинство людей, с которыми мы встретимся в этой книге, все это совершенно не волнует. В их жизни нет места громкой славе империи, им приходится платить за жилье, иметь дело с неприятными родственниками, преодолевать трудности дома и на работе. Возможно, Рим и величайший город мира, но его жителям приходится пробираться по переполненным улицам, общаться с соседями и искать хорошую и недорогую еду на рынках.
Эта книга описывает один день в Риме в правление императора Адриана с точки зрения двадцати четырех жителей города. Мы начинаем в шесть часов утра — у римлян сутки тоже составляли 24 часа и начинались в полночь, но ночные часы отсчитывались с момента заката. И это лишь один пример того, как отличалось мировоззрение римлян от нашего.
Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме. 24 часа из жизни людей, живших там
Москва : Эксмо, 2021. - 304 с. - (Путешественники во времени).
ISBN 978-5-04-121765-5
Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме - Содержание
- Пожарный патруль на ночном дежурстве
- Возница стоит в пробке
- Пекарь приступает к работе
- Рабыня готовит завтрак
- Мать ухаживает за больным ребенком
- Гонец императора отправляется в Британию
- У школьника начинается первый урок
- Сенатор отправляется на встречу с патроном
- Весталка идет за водой
- Юрист проводит консультацию по делу
- Девушка-подросток расстается с возлюбленным
- Каменотес работает над императорской усыпальницей
- Хозяйка таверны во время обеда
- Часовщик приступает к изготовлению новых водяных часов
- Банщик принимает посетителей
- Хозяйка организует званый ужин
- Прачка работает в вечернюю смену
- Повар приходит в ярость
- Жрица готовится к жертвоприношению
- Торговец специями отправляется ужинать
- Проститутка находит клиента
- Астролог составляет гороскоп
- Гладиатор показывает, на что способен
- Паразит возвращается с ужина
Пояснения к иллюстрациям
Благодарю! Ценный труд!
Спасибо большое!