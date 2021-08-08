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Матисзак - Один день в Древнем Риме - 24 часа из жизни людей, живших там

Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме - 24 часа из жизни людей, живших там
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Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature
На дворе сентябрь 137 г. н. э. Римская империя находится практически на вершине могущества. Легионы пронесли имперских орлов по землям Дакии и Месопотамии (правда, в случае Месопотамии пришлось уносить их обратно, организованно отступая). От Темзы до самого Тигра Рим демонстрирует мощь, вызывает страх и пользуется уважением.
Большинство людей, с которыми мы встретимся в этой книге, все это совершенно не волнует. В их жизни нет места громкой славе империи, им приходится платить за жилье, иметь дело с неприятными родственниками, преодолевать трудности дома и на работе. Возможно, Рим и величайший город мира, но его жителям приходится пробираться по переполненным улицам, общаться с соседями и искать хорошую и недорогую еду на рынках.
Эта книга описывает один день в Риме в правление императора Адриана с точки зрения двадцати четырех жителей города. Мы начинаем в шесть часов утра — у римлян сутки тоже составляли 24 часа и начинались в полночь, но ночные часы отсчитывались с момента заката. И это лишь один пример того, как отличалось мировоззрение римлян от нашего.

Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме. 24 часа из жизни людей, живших там

Москва : Эксмо, 2021. - 304 с. - (Путешественники во времени).
ISBN 978-5-04-121765-5

Филипп Матисзак - Один день в Древнем Риме - Содержание

  • Пожарный патруль на ночном дежурстве
  • Возница стоит в пробке
  • Пекарь приступает к работе
  • Рабыня готовит завтрак
  • Мать ухаживает за больным ребенком
  • Гонец императора отправляется в Британию
  • У школьника начинается первый урок
  • Сенатор отправляется на встречу с патроном
  • Весталка идет за водой
  • Юрист проводит консультацию по делу
  • Девушка-подросток расстается с возлюбленным
  • Каменотес работает над императорской усыпальницей
  • Хозяйка таверны во время обеда
  • Часовщик приступает к изготовлению новых водяных часов
  • Банщик принимает посетителей
  • Хозяйка организует званый ужин
  • Прачка работает в вечернюю смену
  • Повар приходит в ярость
  • Жрица готовится к жертвоприношению
  • Торговец специями отправляется ужинать
  • Проститутка находит клиента
  • Астролог составляет гороскоп
  • Гладиатор показывает, на что способен
  • Паразит возвращается с ужина
Пояснения к иллюстрациям
Views 426
Rating 5.0 / 5
Added 08.08.2021
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

V
volodyanikolaev 4 years ago

Благодарю! Ценный труд!
A
AlexDigger 5 years ago

Спасибо большое!

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