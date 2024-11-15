Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука

Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука
В своем труде ассириолог Джон Майер рассматривает "Эпос о Гильгамеше" одно из древнейших литературных произведений в истории человечества - в контексте всей мировой культуры - от древней Месопотамии до постмодерна. Идеи, мифемы и персонажи "Гильгамеша" оказали огромное влияние на мировую литературу и философию. И, хотя сам текст и был утрачен на два тысячелетия, но Иштар, вместе с избранными ей героями, жрецами и поэтами, никогда не покидали поле битв, свершений и идей - вдохновляя нас двигаться к пределам человеческого существования, выходить за них, возвращаться и записывать обретённую в пути мудрость.
***
«Гильгамеш» – это шумерское имя, которое в шумерских текстах часто читалось как Бильгамес. Шумер находится в южной части Древней Месопотамии – земли на Среднем Востоке, которая сейчас называется Ирак – и шумеры определенно полагали, что Гильгамеш/ Бильгамес был настоящим историческим персонажем. И героем. Многие рассказы и некоторые визуальные артефакты о нем находят не только в его родном городе, Уруке, на самом юге Ирака, но и на всей территории Ирака и даже на территории Израиля. Ни один другой месопотамский герой не восхищал в такой степени древних писателей, как Гильгамеш. Он даже упоминается в Свитках Мертвого моря и в греческой литературе.
То, что мы называем «Гильгамеш» – часто «Эпос о Гильгамеше» – это сравнительно недавняя история, представляющая собой в действительности группу историй, которая в какой-то момент стала стандартным текстом, примерно так же, как истории «Гомера» стали стандартными текстами Илиады и Одиссеи. Процесс стандартизации происходил и с Иудейской Библией (Ветхим Заветом согласно христианству) и с Новым Заветом. Процесс стандартизации древних текстов часто продолжается целыми столетиями. Даже исламский Коран формировался в течение нескольких лет и затем обрел зафиксированную современную форму.
К счастью, мы обладаем рядом историй и поэм о Гильгамеше, которые позволяют нам рассмотреть эволюцию текста. Не все истории о Гильгамеше вошли в стандартный текст «Гильгамеша».
Это приводит нас к первому и самому важному вопросу о «Гильгамеше». Если перед нами серия рассказов о героя, то видим ли мы во всей совокупности историй, что она объединяется в одну, согласованную последовательность? Или они остаются группой рассказов, связанных одной цепочкой, наподобие «1001 ночи»? Вопрос о единстве или художественной цельности «Гильгамеша» остается по-прежнему открытым, как раньше происходило в случае с «Кентерберийскими рассказами» Джеффри Чосера или с некоторыми пьесами Шекспира. (Знаменитая речь ведьм из «Макбета», которая начинается со слов «Взвейся ввысь, язык огня!», скорее всего, не была написана самим Шекспиром. Совершал ли сам автор такие изменения изначального текста?)
Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 1
Касталия, 2022 год — 316 стр.
ISBN 978-5-521-18638-9
Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 1 - Содержание
Вступление: Повод для близости
Гимн Гильгамешу времен Ранней Династии
Истории о человеке Радости/Горя
Герой Гильгамеш
Исторический Гильгамеш
Гильгамеш и его сын
Местоположение «Гильгамеша
Другие места
Рассказ о трех городах: Урук, Вавилон и Ниневия
Урук. Первый город
Ранние периоды: Века Вдохновения, Доминирования и Управления
Рассказчики
Природа повествования
Ключевые литературные персонажи
Примечание о фигуративном языке и фигуральном
Фигуры и бинарные оппозиции
Некоторые метафоры их жизни
Принцип замещения
Гильгамеш и Энкиду
Великие боги «Гильгамеша
Отцы и сыновья: «Божественный диалог
Иштар = «Богиня
Месопотамская религия
Герои «Гильгамеша
Смерть Гильгамеша
Рождение Гильгамеша
Лили Бриско и миссис Рэмзи
Постижение Лили Бриско
Постижение Энкиду
Узнавание Другого
Близость, которая суть Знание
Перспективы эмпатии
Репрезентация внутренней жизни
Изобразительные репрезентации правителя
Репрезентации полов
Поиск «жизни» и обновления
Литературная и культурная среда «Гильгамеша
Советы для первого прочтения Гильгамеша
Пролог(и) и эпилог(и): Таблицы 1, 11 и 12
Ранние и поздние версии
Эпизоды: что происходит в прологе и эпилоге
Ключевые слова
Советы для прочтения Таблиц 1 и 2. Секс в большом городе: таблицы 1 и 2
Советы для прочтения Таблицы 3
Советы для прочтения Таблиц 4 и 5
Советы для прочтения Таблицы 6
Эпизоды: что происходит в Таблице 6
Советы для прочтения Таблиц 7 и 8
Советы для прочтения Таблиц 9 и 10
Поиски Жизни
Советы для прочтения Таблицы 11
Темная мудрость
Глава 1. Пролог(и) и эпилог(и
Восстановление храмов и текстов
Рассказчик
Мудрость и письменное слово
Царь Пальма
Значение письменности
Второй (ранний) пролог: Таблица 1, строки 29-50, 51-55
Царь Гильгамеш
Ключевые слова/фигуры: Бык, корова и ребенок
Ранние и поздние цари
Патримониализм
Язык царской власти
Цари и иноземные цари
Царь и владыка
Два пролога вместе
Эпилоги. Таблица 11, строки 321-28
Таблица 12
Герой умирает молодым
Мудрость «Гильгамеша» в Таблице 12
Гильгамеш и Нижний мир
Смерть Гильгамеша
Замещение
Исцелились ли герои
Таблицы 11 и 12
Два центра
Глава 2 . Секс для большого города
Основные сюжеты
Встреча с Энкиду – в 1870 годы
Ускользающий зверь миданну
Тигр
Гильгамеш угнетает Урук
Гильгамеш в действии
Каким образом Гильгамеш «угнетает» свой народ
Создание Энкиду
Миниатюры
Два вида Энкиду: Таблица 1, строки 105-112 и 113-133
Акиту и «священный брак
Имя царя
Новый год в Уруке
Значение «цивилизации
Гражданское общество
Если какая-нибудь информация и говорит об универсальности гендерных различий, то таковыми можно считать приметы, собранные месопотамскими учеными. Энн Кесслер Гуинан (Ann Kessler Guinan) исследовала более сотни наблюдений, составляющий объемный сборник примет 1 тысячелетия до н.э. под названием «Шумма Алу». Первая часть каждой приметы указывает на сексуальное поведение, вторая часть рассматривает удачу или неудачу мужчины, который вовлекся в такое поведение. Не удивительно, что в обществе, которое, по крайней мере, к 1 тысячелетию до н.э., хранило эзотерическое знание в руках профессионалов-мужчин, ориентация текста была повернута в их сторону. Гуинан отмечает, что несмотря на странность (для нас) этих наблюдений и их последствий, они в целом выражают представление о мужской гегемонии.
Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 2
Касталия, 2022 год — 298 стр.
ISBN 978-5-521-18636-5
Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 2 - Содержание
Экскурс: «священный» и другие браки
Сексуальные приметы
Инанна и ее управление
Священный брак на Урукской Вазе
Жизнь, плодородие и сексуальность
Священный брак: Иддин-Даган и Инанна
Глава 3. Что содержится в имени: царь Гильгамеш
Важны ли титулы
Достоинство прямохождения
Шульги из Ура, Липит-Иштар из Исина
Ранние герои Урука: Энмеркар и Лугальбанда
Энхедуанна, первый автор
Конец эпохи
Инанна и Энки
Царская власть в Героическую эпоху
Утухенгаль против гутиев
Экскурс: Царская власть после шумеров
Эволюция царской власти: преемственность и изменения
Заметка о языке царской власти
Царь и владыка
Личные имена и царская власть
Пуаби из Ура
Досаргонский Урук: царские надписи
Развенчание героев Аккада и Урука
Вавилоняне
Царские надписи: цари Исина и Ларсы
Цари Вавилона
Цари Урука
Ассирийские цари
Хаммурапи и богиня
Урук после Коллапса
«Текст пророчества Урука
Глава 4. В доме Матери
Структура Таблицы 3
-1’. Старейшины и собрание дают советы Гильгамешу и Энкиду
-2’. Энкиду попадает во дворец Нинсун и становится ее сыном
. Нинсун очищает себя и обращается к Богу-Солнцу Шамашу
Нинсун и Пенелопа
«Шульги P» и «Шульги B»: роль Нинсун
Краткая история Солнца
Храм Уту/Шамаша в Сиппаре
Шамаш в «Гильгамеше
Таблица 7: Удар милосердия
Шамаш в раннем пантеоне
Бог-Солнце Правосудия: Своды законов
Бог-Солнце в шумерских гимнах
Бог-Солнце Ларсы: семидневный ритуал
Кем был месопотамский Бог-Солнце
Шамаш на Западе: Эбла и Угарит
Шамаш-Очиститель
Служители Дома Солнца
Храмовые служители в кодексах законов
Ават-Айя, надиту из Сиппара
Иштар в Кише
Глава 5. Путь Солнца к Хумбабе
Защищая героев
Фрагменты истории
Кто убил Хумбабу
Хеттская версия истории
Поиски помощи в сновидениях
Большой День и кушу
Лицом друг к другу
Оружие
Этический спор
Визуальные свидетельства
Главная причина, по которой «Гильгамеша» можно считать «национальным эпосом», а Урук – образцовым городом-государством Месопотамии, состоит в том, что истории о Гильгамеше (или Бильгамесе) очень быстро вошли в шумерскую образовательную программу, примерно так же, как «Илиада» и «Одиссея» Гомера или латинская «Энеида» стали определять образованного человека в греко-римском мире. Истории о Хумбабе и Небесном Быке были популярными уже в конце 3 тысячелетия до н.э.
Со времен древней Месопотамии сохранилось более десяти списков шумерских литературных произведений. «Декада», как мы уже видели, представляет собой подробный перечень порядка 62 наименований, разделенных на шесть групп по десять работ. Этот список был обнаружен в Ниппуре, но первая строка, хвалебная поэма царю Шульги из Ура, указывает на систематическую реорганизацию школ писцов во времена этого правителя. Урук представлен целым рядом работ. Любопытно, что Урук в списке более заметен, чем Ур и даже Ниппур.
Царь (и эн) Шульги утверждал, что он сам родом из Урука и вступил на престол именно в этом городе. Богиня Инанна постоянно встречается в этом списке.
Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 3
Касталия, 2022 год — 296 стр.
ISBN 978-5-521-18639-6
Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 3 - Содержание
Глава 6. Бык в Кольце
Форма истории в «Гильгамеше
Затмение солнца
Вход в глубины
Восприятие историй о Небесном Быке
Ранние письменные источники о Небесном Быке
«Гимн Гильгамешу Ранней Династии
«Бильгамес и Небесный Бык
Предложение Иштар и отказ Гильгамеша
Богиня делает предложение герою в Таблице 6
Ответ Гильгамеша на предложение Иштар
Великий отказ
Трудности с предложением Иштар и отказом Гильгамеша
О великом отказе
Предложение Инанны и отказ Бильгамеса
Сражение с Небесным Быком: сравнительный анализ
Гильгамеш, «владыка» и «царь
«Эпос о Гудаме
Хеттская версия Таблицы 6
Визуальные репрезентации
Небесный Бык в изобразительном искусстве
Люди, животные и растения
Небесный Бык и другие существа
Сексуальность и плодородие
Скотоводство и человеческая сексуальность
Таблица 6 и другие мифы
Глава 7. Плач и меланхолия
Кур Иштар: трагический поворот в Таблице 7
Энкиду должен умереть
Человек = смертный
Энкиду, Шамаш и Харимту
Сновидение Энкиду о Нижнем мире
Смерть Энкиду
Великая элегия: Таблица 8, строки 1-58
День плача
Второй день плача
Третий день плача
Четвертый (?) день плача
Плач и Меланхолия: путешествие за «Жизнью» (balatu
Дары для богов Нижнего мира
От жертвоприношения к исцелению
Восприятие жертвоприношения на Древнем Ближнем Востоке
Два современных взгляда на жертвоприношение
Человеческие жертвоприношения в Древней Месопотамии
Дар Гештинанны: самопожертвование..
«Сон Думузи
Замещения для богини
«Нисхождение Иштар», строки 91-104
«Нисхождение Иштар»: существо, созданное для спасения Богини
«Нисхождение Инанны», строки 226-253
«Нисхождение Инанны», строки 226-253, перевод
От моего сердца к вашему сердцу, от моего тела к вашему телу
Песни гала: Пулу в беде
День гала
Кем были гала
Гала в месопотамских мифах
Неологизмы
Трагический поворот
Гора и Лабиринт
Трагическое удовольствие и этика
«Современные» меланхолики
Современные взгляды на меланхолию
Ритуальное лечение ментального расстройства
Лечение невроза: «Шурпу», миф и ритуал
Лечение психоза: эршахунга
Исцеляющие изображения: замещение
Исцеление от любовной лихорадки
Человек радости/горя
Облегчение для Гильгамеша и Энкиду
Глава 8. Поиски Жизни
Гильгамеш-поэт
Героическое неистовство: Гильгамеш и Сидури
Глава 9. Более темная мудрость
Начало Таблицы 11
Экскурс: Интерпретируя «Гильгамеша
Тирания мёртвых метафор
Мёртвые Метафоры: Микрокосм
Новая философия
Интерпретируя «Гильгамеша»: Герой умирает молодым
Литературная критика: Бездонная наука
Потоп и его литературный и культурный контекст
Исследуя наоборот
Дух у Иоанна
Иштар как Святой Дух
Долгое возвращение
Глава 10. Энкиду в Нижнем мире
Кода: Таблица 12
No comments yet. Be the first!