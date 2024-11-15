Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука

В своем труде ассириолог Джон Майер рассматривает "Эпос о Гильгамеше" одно из древнейших литературных произведений в истории человечества - в контексте всей мировой культуры - от древней Месопотамии до постмодерна. Идеи, мифемы и персонажи "Гильгамеша" оказали огромное влияние на мировую литературу и философию. И, хотя сам текст и был утрачен на два тысячелетия, но Иштар, вместе с избранными ей героями, жрецами и поэтами, никогда не покидали поле битв, свершений и идей - вдохновляя нас двигаться к пределам человеческого существования, выходить за них, возвращаться и записывать обретённую в пути мудрость.

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«Гильгамеш» – это шумерское имя, которое в шумерских текстах часто читалось как Бильгамес. Шумер находится в южной части Древней Месопотамии – земли на Среднем Востоке, которая сейчас называется Ирак – и шумеры определенно полагали, что Гильгамеш/ Бильгамес был настоящим историческим персонажем. И героем. Многие рассказы и некоторые визуальные артефакты о нем находят не только в его родном городе, Уруке, на самом юге Ирака, но и на всей территории Ирака и даже на территории Израиля. Ни один другой месопотамский герой не восхищал в такой степени древних писателей, как Гильгамеш. Он даже упоминается в Свитках Мертвого моря и в греческой литературе.

То, что мы называем «Гильгамеш» – часто «Эпос о Гильгамеше» – это сравнительно недавняя история, представляющая собой в действительности группу историй, которая в какой-то момент стала стандартным текстом, примерно так же, как истории «Гомера» стали стандартными текстами Илиады и Одиссеи. Процесс стандартизации происходил и с Иудейской Библией (Ветхим Заветом согласно христианству) и с Новым Заветом. Процесс стандартизации древних текстов часто продолжается целыми столетиями. Даже исламский Коран формировался в течение нескольких лет и затем обрел зафиксированную современную форму.

К счастью, мы обладаем рядом историй и поэм о Гильгамеше, которые позволяют нам рассмотреть эволюцию текста. Не все истории о Гильгамеше вошли в стандартный текст «Гильгамеша».

Это приводит нас к первому и самому важному вопросу о «Гильгамеше». Если перед нами серия рассказов о героя, то видим ли мы во всей совокупности историй, что она объединяется в одну, согласованную последовательность? Или они остаются группой рассказов, связанных одной цепочкой, наподобие «1001 ночи»? Вопрос о единстве или художественной цельности «Гильгамеша» остается по-прежнему открытым, как раньше происходило в случае с «Кентерберийскими рассказами» Джеффри Чосера или с некоторыми пьесами Шекспира. (Знаменитая речь ведьм из «Макбета», которая начинается со слов «Взвейся ввысь, язык огня!», скорее всего, не была написана самим Шекспиром. Совершал ли сам автор такие изменения изначального текста?)

Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 1

Касталия, 2022 год — 316 стр.

ISBN 978-5-521-18638-9

Джон Майер - Гильгамеш и великая Богиня Урука - Том 1 - Содержание

Вступление: Повод для близости

Гимн Гильгамешу времен Ранней Династии

Истории о человеке Радости/Горя

Герой Гильгамеш

Исторический Гильгамеш

Гильгамеш и его сын

Местоположение «Гильгамеша

Другие места

Рассказ о трех городах: Урук, Вавилон и Ниневия

Урук. Первый город

Ранние периоды: Века Вдохновения, Доминирования и Управления

Рассказчики

Природа повествования

Ключевые литературные персонажи

Примечание о фигуративном языке и фигуральном

Фигуры и бинарные оппозиции

Некоторые метафоры их жизни

Принцип замещения

Гильгамеш и Энкиду

Великие боги «Гильгамеша

Отцы и сыновья: «Божественный диалог

Иштар = «Богиня

Месопотамская религия

Герои «Гильгамеша

Смерть Гильгамеша

Рождение Гильгамеша

Лили Бриско и миссис Рэмзи

Постижение Лили Бриско

Постижение Энкиду

Узнавание Другого

Близость, которая суть Знание

Перспективы эмпатии

Репрезентация внутренней жизни

Изобразительные репрезентации правителя

Репрезентации полов

Поиск «жизни» и обновления

Литературная и культурная среда «Гильгамеша

Советы для первого прочтения Гильгамеша

Пролог(и) и эпилог(и): Таблицы 1, 11 и 12

Ранние и поздние версии

Эпизоды: что происходит в прологе и эпилоге

Ключевые слова

Советы для прочтения Таблиц 1 и 2. Секс в большом городе: таблицы 1 и 2

Советы для прочтения Таблицы 3

Советы для прочтения Таблиц 4 и 5

Советы для прочтения Таблицы 6

Эпизоды: что происходит в Таблице 6

Советы для прочтения Таблиц 7 и 8

Советы для прочтения Таблиц 9 и 10

Поиски Жизни

Советы для прочтения Таблицы 11

Темная мудрость

Глава 1. Пролог(и) и эпилог(и

Восстановление храмов и текстов

Рассказчик

Мудрость и письменное слово

Царь Пальма

Значение письменности

Второй (ранний) пролог: Таблица 1, строки 29-50, 51-55

Царь Гильгамеш

Ключевые слова/фигуры: Бык, корова и ребенок

Ранние и поздние цари

Патримониализм

Язык царской власти

Цари и иноземные цари

Царь и владыка

Два пролога вместе

Эпилоги. Таблица 11, строки 321-28

Таблица 12

Герой умирает молодым

Мудрость «Гильгамеша» в Таблице 12

Гильгамеш и Нижний мир

Смерть Гильгамеша

Замещение

Исцелились ли герои

Таблицы 11 и 12

Два центра

Глава 2 . Секс для большого города

Основные сюжеты

Встреча с Энкиду – в 1870 годы

Ускользающий зверь миданну

Тигр

Гильгамеш угнетает Урук

Гильгамеш в действии

Каким образом Гильгамеш «угнетает» свой народ

Создание Энкиду

Миниатюры

Два вида Энкиду: Таблица 1, строки 105-112 и 113-133

Акиту и «священный брак

Имя царя

Новый год в Уруке

Значение «цивилизации

Гражданское общество