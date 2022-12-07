В ГЛУБИНЕ ДУШИ мы переживаем. Мы даем им Библию, учим их истине, задаем глубокие вопросы, направляем в молитве, поддерживаем в добром, обличаем в грехе, показываем добрый пример для подражания, помогаем найти хороших друзей, — нов глубине души мы переживаем, помогает ли все то, что мы делаем. Они читают Библию и даже учат некоторые тексты наизусть. Они утверждают, что верят истине, дают хорошие ответы на наши вопросы, молятся той самой молитвой, делают добро, признают свой грех, следуют нашему примеру, имеют хороших друзей, — но в глубине души мы переживаем, надолго ли тот плод, который мы видим.

Мы смотрим, как посвященные, хотя и изнуренные родители верно приводят своих детей в церковь после недели, полной семейных дел, школы, быта, общественных событий и бесконечных мероприятий, нацеленных на то, чтобы дать детям все лучшее ради успеха в предстоящей им жизни, — и в глубине души переживаем, достаточно ли Слова Божьего, проникающего в трещины их занятой жизни, чтобы поддерживать их уверенность в Боге и Его Слове.

Дэвид Майкл – Будь ревностен – 7 принципов наставничества следующих поколений

Пер. с англ. А. Раугаса.

Самара: Благая весть, 2022. —160 с.

ISBN 978-5-7454-1714-6

Дэвид Майкл – Будь ревностен - Содержание

ЧАСТЬ I. Что значит быть ревностным и почему это важно?

ЧАСТЬ II. Семь принципов наставничества следующих поколений

1. Принять библейское видение для веры следующего поколения

2. Развивать тесное сотрудничество между церковью и семьей

3. Учить широте и глубине всей воли Божьей

4. Проповедовать славное Евангелие Иисуса Христа

5. Воспитывать ум, сердце и волю

6. Молиться, полагаясь на суверенную Божью благодать

7. Вдохновлять на поклонение Богу, ради Его славы

ЧАСТЬ III. Не унывайте

БЛАГОДАРНОСТИ