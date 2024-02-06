Стейс Майклc - Ночные кошмары - Тёмная сторона снов и сновидения

Осмысление кошмара подобно посещению вечеринки в стиле Хэллоуин. Стоит вам прибыть на место, как вы тут же встречаетесь с любимыми теле- и кинозвездами. Гости мчатся через жуткий, затуманенный дом с привидениями. Подгоняемые адреналином, вы оказываетесь на тускло освещенном танцполе, вы кричите, но вам это нравится. Отдышавшись, вы осознаете, что все пережитое — лишь умопомрачительная иллюзия, которая, тем не менее, потрясла ваш разум. Несмотря на страх, она дала вам возможность освободиться, преобразиться и воспринять текущий момент по-новому. Сравнение кошмаров с хэллоуинской вечеринкой может показаться безумием, но это параллель с реальностью. В основе своей кошмар — это обычный сон в страшной обертке. Конечно, есть и исключения. Исключения бывают всегда. Подробнее об этом чуть позже.

Сны и кошмары: различия

Чем кошмар отличается от обычного сна? Несмотря на разнообразие кошмаров, они все же имеют общие черты со снами. Как сны, так и кошмары несут в себе послания, помогающие преодолеть препятствия, лучше понять окружающих людей и найти ответы на вопросы. Основное различие между ними заключается в том, что кошмары пугают. Итак, главный вопрос: почему и как происходит превращение сна в кошмар? Если вкратце, то ответ связан с эффектом домино: тревога приводит к страху. Мы опасаемся неизвестного, противостоим нашим страхам и избегаем того, с чем не хотим столкнуться. Кошмар также отличается от сна своей интенсивностью и энергией. На эмоциональном уровне сон может быть сравним с мягким дождем или ливнем; кошмар же обрушивается на нас с мощью грозы или урагана, игнорировать которую просто невозможно. Сон — это вежливое приглашение. Кошмар выбивает дверь ногой, кричит и точно не успокоится, пока вы не обратите на него внимание.

Откуда берутся кошмары?

Как это зачастую бывает в случае снов, кошмары служат посланиями от вашего мудрого внутреннего «Я», это крик о чем-то, что срочно требует вашего внимания. Для верующих кошмары иногда могут быть знаком от ангела-хранителя или предупреждением от самого Всевышнего. Иосифу снился сон, который подсказал ему покинуть Вифлеем и вместе с Марией и Иисусом отправиться в Египет, чтобы избежать меча Ирода. Этот сон приснился Иосифу несколько веков назад, став знаменательным событием в истории христианства, но люди и по сей день продолжают получать предупреждения во снах. Желающим понять, как формируются сны, следующие разделы дадут представление о принципах и механизмах их образования.

Стейс Майклc - Ночные кошмары - Тёмная сторона снов и сновидения

«Касталия», 2024. — 258 с.

ISBN 978-5-521-23999-3

Стейс Майклc - Ночные кошмары - Тёмная сторона снов и сновидения - Содержание

Содержание

Глава 1. Добро пожаловать в мир ночных кошмаров!

Глава 2. Анализ сна за несколько минут

Глава 3. Ночные кошмары, которые помогают переварить наши страхи и тревоги

Глава 4. Кошмары, которые сталкивают вас с самим собой!

Глава 5. Кошмары как реальные, буквальные предостережения

Глава 6. Повторяющиеся кошмары

Глава 7. Смерть во сне

Глава 8. Особенно страшные кошмары

Глава 9. Общие символы в кошмарах

Заключительные мысли. Последние слова автора о кошмарах