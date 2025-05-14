Майклс Ким - Космология зла

Зло – это вызов для человека. Зло по своей природе агрессивно, склонно к захватничеству и навязывает себя нам. Зло заставляет нас делать выбор, и у нас есть два основных вари анта: Не обращать внимания на зло. Взглянуть на него поближе. Какой вариант выбрать – зависит от того, во что мы верим относительно нашей способности что-то сделать со злом. И здесь у нас есть два мировоззрения: Мы ничего не можем сделать со злом. Мы можем что-то сделать со злом. Если мы действительно ничего не можем сделать со злом, тогда нет смысла писать или читать книги о нём. Люди, которые так считают, обычно стремятся игнорировать зло и надеются, что оно минует их, то есть они закрыты для более пристального взгляда на зло. Поэтому можно предположить, что раз вы читаете эту статью, значит, вы допускаете возможность того, что мы можем что-то сделать со злом. Теперь встаёт вопрос о том, что мы можем сделать. На протяжении тысячелетий люди делали многое, чтобы защитить себя от зла или бороться со злом напрямую. Однако зло по-прежнему существует. В связи с этим возникают два варианта развития событий: То, что люди делали до сих пор, когда-нибудь начнёт работать. Вопрос в совершенствовании наших методов и более решительного их применения. То, что делалось до сих пор, не имеет шансов когда-либо устранить зло. Необходим новый подход. Если вы верите в первый вариант, то эта книга мало что может вам предложить. Если вы открыты для второго варианта, эта книга предложит вам новый подход к теме зла, дав более глубокое его понимание, чем когда-либо предлагалось на этой планете. Эта книга основана на осознании того, что зло ничем принципиально не отличается от многих других проблем, которые нам удалось решить. Сегодня можно вылечить многие болезни, которые в прошлом считались неизлечимыми, потому что мы получили новые знания о причинах и природе этих болезней. Новые знания также помогли нам решить множество других проблем. Когда вы расширяете свои знания о проблеме, вы действительно можете увидеть решения, которые вы не видели ранее, обладая меньшими знаниями. Решение проблемы зла зависит от того, как много мы знаем о зле. Если вы допускаете такую возможность, то вывод таков: нам необходимо искать такие знания о зле или такое его понимание, которого у нас сейчас нет. Это заставляет нас задуматься о том, откуда может прийти такое знание, и опять же у нас имеется два варианта: Наши существующие системы мышления уже дали нам все знания о зле, которые мы можем иметь или которые нам позволено иметь. Возможно, существуют знания, которых у нас пока нет, по крайней мере, в рамках основных систем мышления. Если вы принимаете первый вариант, то мы снова оказываемся бессильны что-либо сделать. Очевидно, что ни одна из существующих систем мышления не дает нам возможности устранить зло. Если и есть новое знание, то оно должно быть найдено за пределами ментальных рамок, определённых нашими существующими системами мышления. Если бы знание находилось внутри границ существующих систем, мы должны были бы найти его и добиться прогресса в устранении зла.

Майклс Ким - Космология зла

«Издательские решения», 166стр

ISBN 978-5-00-654979-1

Майклс Ким - Космология зла - Содержание

Введение