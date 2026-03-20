Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй

Эдвард Александр Кроули (широкой публике более известный как Алистер Кроули) родился в религиозной зажиточной семье в городке Ройал-Лемингтон-Спа, что в английском графстве Уорикшир, 12 октября 1875 года. Умер 1 декабря 1947 года в возрасте 72 лет. Его отец (которого также звали Эдвард) родился в 1834 году и получил образование инже-нера-строителя. Однако по профессии он ни дня не работал, предпочтя «жить как джентльмен» вплоть до самой смерти в 1887 году. Кроули-старший жил на средства, полученные от продажи своей доли акций в прибыльном семейном бизнесе - семья владела пивоварней Crowley’s Alton Alehouses (Churton, 2012, с. 14, 15). Матерью Эдварда Александра Кроули была Эмили Берта Бишоп (1848-1917) родом из Сомерсета; ее отец был фермером, разводившим молочных коров, а мать - домохозяйкой. До брака с Эдвардом Кроули, заключенного в 1874 году, она успела поработать гувернанткой в семье одного пивовара (там же, с. 17). У четы Кроули было двое детей: сын Эдвард Александр Кроули и дочь Грейс Мэри Элизабет, родившаяся в 1880 году и, к несчастью, умершая всего через несколько часов после появления на свет.
Эдвард Кроули-старший происходил из семьи убежденных квакеров, однако их религиозное воспитание ему претило. Потому позднее он вместе с женой примкнул к Плимутским братьям - консервативной протестантской религиозной группе, последователи которой верили, что каждое слово в Библии несет в себе послание Бога и в день Страшного Суда будут спасены только члены их маленькой секты.
Алистер Кроули не пошел по стопам родителей. Большую часть жизни он занимался магией, поэзией и эзотерикой, много путешествовал по миру, исследуя иные страны и разнообразные мистические учения. Всю свою жизнь он оставался противоречивой, даже скандальной фигурой. Кроули - выпускник кембриджского Тринити-колледжа, где он изучал химию, английскую литературу и философию. Также он хорошо играл в шахматы, был умелым альпинистом и писал стихи. В Первой мировой войне он не участвовал из-за флебита (воспаления вен) на ноге. К тому времени, как в 1916 году в Великобритании была объявлена всеобщая воинская повинность, Кроули уже исполнился 41 год - он был немного старше предельного призывного возраста, установленного Законом о военной службе 1916 года, так что его бы в любом случае не призвали. Кроули был дважды женат, и от обоих браков у него были дети.
Андреа Дж. Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй - Искусство, магия и астрология
ИГ "Весь", 2022. - 150 с.
ISBN 978-5-9573-4091-1
Андреа Дж. Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй - Искусство, магия и астрология - Содержание
Глава первая: Алистер Кроули (1875–1947). Маг, оккультист, писатель, философ и поэт
Что показывает натальная карта Алистера Кроули
Экстравагантность, деньги и стиль
Дружба, любовь и брак
Лидерские качества, сила и воля
Здоровье, секс и жизненная сила
Публичный образ и самовосприятие
Ситуация в мире при жизни Кроули
Наследие и семейная история
Бегство и свобода
Обман и самоограничения
Дом и наследство
Игра на публику, юмор и интеллект
Философия и мистические учения
Удары судьбы, стойкость и выживание
Глава вторая: Леди Фрида Харрис (1877–1962). Художник, иллюстратор, адепт магии и мистических восточных учений, суфражистка
Что показывает натальная карта Фриды Харрис
Творческие способности и общительность
Индивидуальность, независимость и свобода
Искусство, соавторство и дизайн
Целеустремленность, верность и самосохранение
Влиятельный отец Фриды
Здоровье и болезни
Энтузиазм, оптимизм и мистицизм
Культура, высшее образование и политика
Наблюдательность, мастерство и перфекционизм
Работа в театре
Образование
Доброта, важность денег и времени для себя
Эмиграция, духовные поиски и непростые отношения с людьми
Жертвы, бегство и служение
Прямолинейность и умение схватывать на лету
Последние годы жизни Харрис и астрологические транзиты на время ее смерти
Глава третья: Бетти Мэй
Влияние внешних планет на поколение, к которому принадлежала Бетти Мэй
Определение времени рождения Бетти Мэй
Что показывает натальная карта Бетти Мэй
Меркурий – крылатый вестник, шутник и обманщик
Юмор, остроумие и дух молодости
Луна и магия
Конфигурация «Чаша»
Смелость, сила и авантюризм
Выгодные возможности и сексуальные похождения
Внешность и привлекательность
Забота и чувство защищенности
Жажда знаний и образование
Порядок, гигиена и быт
Самопревознесение, убеждения и прорицания
Сбывающиеся предсказания и приметы
Вера, провидение и божественное вмешательство
Обман, скрытность и ритуалы
Зависимости и пристрастия
Лунные аспекты, фантазии и утраты
Выживание, интуиция и непредсказуемость
Искусство, позирование и личный стиль
Драматизм, помпезность и зрелищность
Забота о людях
Несчастные случаи, детство и свобода
Личные отношения и секс
Ограничения и помехи самовыражению
Подсказки свыше
Транзиты и финал жизни
