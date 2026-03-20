Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй

Эдвард Александр Кроули (широкой публике более известный как Алистер Кроули) родился в религиозной зажиточной семье в городке Ройал-Лемингтон-Спа, что в английском графстве Уорикшир, 12 октября 1875 года. Умер 1 декабря 1947 года в возрасте 72 лет. Его отец (которого также звали Эдвард) родился в 1834 году и получил образование инже-нера-строителя. Однако по профессии он ни дня не работал, предпочтя «жить как джентльмен» вплоть до самой смерти в 1887 году. Кроули-старший жил на средства, полученные от продажи своей доли акций в прибыльном семейном бизнесе - семья владела пивоварней Crowley’s Alton Alehouses (Churton, 2012, с. 14, 15). Матерью Эдварда Александра Кроули была Эмили Берта Бишоп (1848-1917) родом из Сомерсета; ее отец был фермером, разводившим молочных коров, а мать - домохозяйкой. До брака с Эдвардом Кроули, заключенного в 1874 году, она успела поработать гувернанткой в семье одного пивовара (там же, с. 17). У четы Кроули было двое детей: сын Эдвард Александр Кроули и дочь Грейс Мэри Элизабет, родившаяся в 1880 году и, к несчастью, умершая всего через несколько часов после появления на свет.

Эдвард Кроули-старший происходил из семьи убежденных квакеров, однако их религиозное воспитание ему претило. Потому позднее он вместе с женой примкнул к Плимутским братьям - консервативной протестантской религиозной группе, последователи которой верили, что каждое слово в Библии несет в себе послание Бога и в день Страшного Суда будут спасены только члены их маленькой секты.

Алистер Кроули не пошел по стопам родителей. Большую часть жизни он занимался магией, поэзией и эзотерикой, много путешествовал по миру, исследуя иные страны и разнообразные мистические учения. Всю свою жизнь он оставался противоречивой, даже скандальной фигурой. Кроули - выпускник кембриджского Тринити-колледжа, где он изучал химию, английскую литературу и философию. Также он хорошо играл в шахматы, был умелым альпинистом и писал стихи. В Первой мировой войне он не участвовал из-за флебита (воспаления вен) на ноге. К тому времени, как в 1916 году в Великобритании была объявлена всеобщая воинская повинность, Кроули уже исполнился 41 год - он был немного старше предельного призывного возраста, установленного Законом о военной службе 1916 года, так что его бы в любом случае не призвали. Кроули был дважды женат, и от обоих браков у него были дети.

ИГ "Весь", 2022. - 150 с.

ISBN 978-5-9573-4091-1

Андреа Дж. Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй - Искусство, магия и астрология - Содержание

Глава первая: Алистер Кроули (1875–1947). Маг, оккультист, писатель, философ и поэт

Что показывает натальная карта Алистера Кроули

Экстравагантность, деньги и стиль

Дружба, любовь и брак

Лидерские качества, сила и воля

Здоровье, секс и жизненная сила

Публичный образ и самовосприятие

Ситуация в мире при жизни Кроули

Наследие и семейная история

Бегство и свобода

Обман и самоограничения

Дом и наследство

Игра на публику, юмор и интеллект

Философия и мистические учения

Удары судьбы, стойкость и выживание

Глава вторая: Леди Фрида Харрис (1877–1962). Художник, иллюстратор, адепт магии и мистических восточных учений, суфражистка

Что показывает натальная карта Фриды Харрис

Творческие способности и общительность

Индивидуальность, независимость и свобода

Искусство, соавторство и дизайн

Целеустремленность, верность и самосохранение

Влиятельный отец Фриды

Здоровье и болезни

Энтузиазм, оптимизм и мистицизм

Культура, высшее образование и политика

Наблюдательность, мастерство и перфекционизм

Работа в театре

Образование

Доброта, важность денег и времени для себя

Эмиграция, духовные поиски и непростые отношения с людьми

Жертвы, бегство и служение

Прямолинейность и умение схватывать на лету

Последние годы жизни Харрис и астрологические транзиты на время ее смерти

Глава третья: Бетти Мэй