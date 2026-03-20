Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Эдвард Александр Кроули (широкой публике более известный как Алистер Кроули) родился в религиозной зажиточной семье в городке Ройал-Лемингтон-Спа, что в английском графстве Уорикшир, 12 октября 1875 года. Умер 1 декабря 1947 года в возрасте 72 лет. Его отец (которого также звали Эдвард) родился в 1834 году и получил образование инже-нера-строителя. Однако по профессии он ни дня не работал, предпочтя «жить как джентльмен» вплоть до самой смерти в 1887 году. Кроули-старший жил на средства, полученные от продажи своей доли акций в прибыльном семейном бизнесе - семья владела пивоварней Crowley’s Alton Alehouses (Churton, 2012, с. 14, 15). Матерью Эдварда Александра Кроули была Эмили Берта Бишоп (1848-1917) родом из Сомерсета; ее отец был фермером, разводившим молочных коров, а мать - домохозяйкой. До брака с Эдвардом Кроули, заключенного в 1874 году, она успела поработать гувернанткой в семье одного пивовара (там же, с. 17). У четы Кроули было двое детей: сын Эдвард Александр Кроули и дочь Грейс Мэри Элизабет, родившаяся в 1880 году и, к несчастью, умершая всего через несколько часов после появления на свет.

Эдвард Кроули-старший происходил из семьи убежденных квакеров, однако их религиозное воспитание ему претило. Потому позднее он вместе с женой примкнул к Плимутским братьям - консервативной протестантской религиозной группе, последователи которой верили, что каждое слово в Библии несет в себе послание Бога и в день Страшного Суда будут спасены только члены их маленькой секты.

Алистер Кроули не пошел по стопам родителей. Большую часть жизни он занимался магией, поэзией и эзотерикой, много путешествовал по миру, исследуя иные страны и разнообразные мистические учения. Всю свою жизнь он оставался противоречивой, даже скандальной фигурой. Кроули - выпускник кембриджского Тринити-колледжа, где он изучал химию, английскую литературу и философию. Также он хорошо играл в шахматы, был умелым альпинистом и писал стихи. В Первой мировой войне он не участвовал из-за флебита (воспаления вен) на ноге. К тому времени, как в 1916 году в Великобритании была объявлена всеобщая воинская повинность, Кроули уже исполнился 41 год - он был немного старше предельного призывного возраста, установленного Законом о военной службе 1916 года, так что его бы в любом случае не призвали. Кроули был дважды женат, и от обоих браков у него были дети.

Андреа Дж. Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй - Искусство, магия и астрология

ИГ "Весь", 2022. - 150 с.

ISBN 978-5-9573-4091-1

Андреа Дж. Майлз - Алистер Кроули, леди Фрида Харрис и Бетти Мэй - Искусство, магия и астрология - Содержание

Глава первая: Алистер Кроули (1875–1947). Маг, оккультист, писатель, философ и поэт

  • Что показывает натальная карта Алистера Кроули

  • Экстравагантность, деньги и стиль

  • Дружба, любовь и брак

  • Лидерские качества, сила и воля

  • Здоровье, секс и жизненная сила

  • Публичный образ и самовосприятие

  • Ситуация в мире при жизни Кроули

  • Наследие и семейная история

  • Бегство и свобода

  • Обман и самоограничения

  • Дом и наследство

  • Игра на публику, юмор и интеллект

  • Философия и мистические учения

  • Удары судьбы, стойкость и выживание

Глава вторая: Леди Фрида Харрис (1877–1962). Художник, иллюстратор, адепт магии и мистических восточных учений, суфражистка

  • Что показывает натальная карта Фриды Харрис

  • Творческие способности и общительность

  • Индивидуальность, независимость и свобода

  • Искусство, соавторство и дизайн

  • Целеустремленность, верность и самосохранение

  • Влиятельный отец Фриды

  • Здоровье и болезни

  • Энтузиазм, оптимизм и мистицизм

  • Культура, высшее образование и политика

  • Наблюдательность, мастерство и перфекционизм

  • Работа в театре

  • Образование

  • Доброта, важность денег и времени для себя

  • Эмиграция, духовные поиски и непростые отношения с людьми

  • Жертвы, бегство и служение

  • Прямолинейность и умение схватывать на лету

  • Последние годы жизни Харрис и астрологические транзиты на время ее смерти

Глава третья: Бетти Мэй

  • Влияние внешних планет на поколение, к которому принадлежала Бетти Мэй

  • Определение времени рождения Бетти Мэй

  • Что показывает натальная карта Бетти Мэй

  • Меркурий – крылатый вестник, шутник и обманщик

  • Юмор, остроумие и дух молодости

  • Луна и магия

  • Конфигурация «Чаша»

  • Смелость, сила и авантюризм

  • Выгодные возможности и сексуальные похождения

  • Внешность и привлекательность

  • Забота и чувство защищенности

  • Жажда знаний и образование

  • Порядок, гигиена и быт

  • Самопревознесение, убеждения и прорицания

  • Сбывающиеся предсказания и приметы

  • Вера, провидение и божественное вмешательство

  • Обман, скрытность и ритуалы

  • Зависимости и пристрастия

  • Лунные аспекты, фантазии и утраты

  • Выживание, интуиция и непредсказуемость

  • Искусство, позирование и личный стиль

  • Драматизм, помпезность и зрелищность

  • Забота о людях

  • Несчастные случаи, детство и свобода

  • Личные отношения и секс

  • Ограничения и помехи самовыражению

  • Подсказки свыше

  • Транзиты и финал жизни

Views 51
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

