Мецгер - Введение в Библию - 1
Настоящий комментарий к Ветхому Завету основан на убеждении, что Библия есть Слово благой вести для всего человечества. Библия не является собственностью какой-то определенной группы людей. Она даже не является собственностью и делом лишь Церкви. Она дана Церкви для ее собственной жизни, а также для того, чтобы принести Божий дар жизни всему человечеству всюду, где есть уши, способные слышать, и сердца, способные принимать и отвечать.
Эта точка зрения объединяет отдельные части комментария и делает их единимым. Комментарий состоит из многих томов, написанных многими авторами. Их объединяет единство цели и веры. Их общая цель заключается в том, чтобы выяснить и разъяснить исторические условия и язык Библии, чтобы она стала более понятной, ибо здесь заключено одно Слово, одна весть о спасении, одно евангелие.
Этот комментарий задуман как краткий, рассчитанный на неспециалистов, путеводитель для простых христиан в их личном изучении Библии. Как комментарий он выполнит свою задачу, если побудит читателей взяться самим за Библию. Общая цель его заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение читателей наиболее полезное объяснение фундаментальных проблем в простых, современных выражениях. Авторы не пытались дать исчерпывающий разбор всех проблем.
Брюс Мецгер - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Введение в Библию
Одесса : «Черноморье» ВСБ, 1992
Брюс Мецгер - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Введение в Библию - Содержание
- Общее предисловие
- Что такое Библия. Кэннст Дж. Форман
- История народа Божия. Бальмер Г. Келли
- Весть Библии. Арнольд Б. Руодс
- Как мы получили Библию. Брус М. Мэцгер
- Как изучать Библию. Дональд Г. Миллер
Огромное спасибо за серию! 15 томов Комментариев к Ветхому Завету - теперь на Эсхатосе! Кто бы раздобыл и оцифровал последний, 16-й том этой серии, посвященный малым пророкам?
Дякую. От, тільки коли з цим усім ознайомитись.
ничего себе! даже такого рода книги были когда-то изданы на русском!
nagan, а какой смысл и коннотацию Вы вкладываете в слова "даже такого рода"?
И по поводу "были когда-то", вопрос к тем, кто читал. Вся серия была издана в начале 90-х, с точки зрения качества перевода, это скорее плюс или минус?
Ну, т.е. это ближе к советским академическим стандартам или уже к (зачастую) вольным переводам 90-х? Имя переводчика, кстати, не указано, а Брюс ставший на обложке Брусом, несколько смущает...
Огромное спасибо! А планируется публикация на сайте всех томов этой серии? Если да, это будет замечательно!
А второй том был выпущен?
да, но это не второй том Б. Мецгера, а семь томов Комментариев на ВЗ, часть уже на сайте