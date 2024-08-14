Мечников - Этюды о природе человека
Более двенадцати лет прошло со времени появления первого издания этой книги.
Много новых фактов было открыто за это время; не была недостатка и в возражениях против моих идей; тем не менее вновь добытые сведения, в общем, вполне подтвердили их.
Высказанные возражения основаны скорее на недоразумениях, чем на прочно установленных фактах.
В пример могу привести возражение Чарлза Седжвига-Минота, профессора сравнительной анатомии в медицинской школе Гарварда, в Бостоне.
Он не признает основной идеи моей книги «О дисгармониях человеческой природы», а именно дисгармоний, вытекающих из чрезмерногоразвития наших толстых кишок, что я считаю не только бесполезным,
но даже существенно вредным и могущим содействовать укорочению нашей жизни.
В своей популярной брошюре «0 современных задачах биологии» Минот настаивает на том, что старость и смерть - удел не одних существ, снабженных толстыми кишками, но и таких, у которых вовсе нет последних.
Мечников Илья Ильич - Этюды о природе человека
Издательство Юрайт, 2024. - 237 с.
ISBN 978-5-534-11865-0
Мечников Илья Ильич - Этюды о природе человека - Оrпавпение
Предисловие к пятому изданию
Предисловие к первому изданию
От редакции «Научного слова» ко второму изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к третьему русскому изданию
Предисловие к четвертому изданию
Часть 1
- Глава I. Общий очерк воззрений на человеческую природу
- Глава II. Гармонии и дисгармонии низших существ
- Глава III. Гипотеза о происхождении человека от обезьяны
- Глава IV. Дисгармонии в устройстве пищеварительных органов человека
- Глава V. Дисгармонии в устройстве и в отправлениях органов воспроизведения. Дисгармонии семейного и социального инстинктов
- Глава VI. Дисгармонии в инстинкте самосохранения
- Часть 11 ПОПЫТКИ УМЕНЬШИТЬ ЗЛО, ПРОИСХОДЯЩЕЕ ОТ ДИСГАРМОНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ СИСТЕМЫ
- Глава VII. Попытки религии в борьбе с дисгармониями человеческой природы
- Глава VIII. Попытки философских систем бороться с дисгармониями человеческой природы
- Глава IX. Чего может достигнуть наука в борьбе с болезнями
- Глава Х. Введение в научное изучение старости
- Глава XI. Введение в научное изучение смерти
- Глава XII. Общий обзор и выводы
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