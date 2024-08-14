Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мечников - Этюды о природе человека

Мечников Илья Ильич - Этюды о природе человека
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Health
Более двенадцати лет прошло со времени появления первого издания этой книги.
Много новых фактов было открыто за это время; не была недостатка и в возражениях против моих идей; тем не менее вновь добытые сведения, в общем, вполне подтвердили их.
Высказанные возражения основаны скорее на недоразумениях, чем на прочно установленных фактах.
В пример могу привести возражение Чарлза Седжвига-Минота, профессора сравнительной анатомии в медицинской школе Гарварда, в Бостоне.
Он не признает основной идеи моей книги «О дисгармониях человеческой природы», а именно дисгармоний, вытекающих из чрезмерногоразвития наших толстых кишок, что я считаю не только бесполезным,
но даже существенно вредным и могущим содействовать укорочению нашей жизни.
В своей популярной брошюре «0 современных задачах биологии» Минот настаивает на том, что старость и смерть - удел не одних существ, снабженных толстыми кишками, но и таких, у которых вовсе нет последних.

Мечников Илья Ильич - Этюды о природе человека

Издательство Юрайт, 2024. - 237 с.
ISBN 978-5-534-11865-0

Мечников Илья Ильич - Этюды о природе человека - Оrпавпение

Предисловие к пятому изданию
Предисловие к первому изданию
От редакции «Научного слова» ко второму изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к третьему русскому изданию
Предисловие к четвертому изданию
Часть 1
  • Глава I. Общий очерк воззрений на человеческую природу
  • Глава II. Гармонии и дисгармонии низших существ
  • Глава III. Гипотеза о происхождении человека от обезьяны
  • Глава IV. Дисгармонии в устройстве пищеварительных органов человека
  • Глава V. Дисгармонии в устройстве и в отправлениях органов воспроизведения. Дисгармонии семейного и социального инстинктов
  • Глава VI. Дисгармонии в инстинкте самосохранения
  • Часть 11 ПОПЫТКИ УМЕНЬШИТЬ ЗЛО, ПРОИСХОДЯЩЕЕ ОТ ДИСГАРМОНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФСКИЕ СИСТЕМЫ
  • Глава VII. Попытки религии в борьбе с дисгармониями человеческой природы
  • Глава VIII. Попытки философских систем бороться с дисгармониями человеческой природы
  • Глава IX. Чего может достигнуть наука в борьбе с болезнями
  • Глава Х. Введение в научное изучение старости
  • Глава XI. Введение в научное изучение смерти
  • Глава XII. Общий обзор и выводы
Новые издания по дисциплине «Анатомия и возрастная физиология» и смежным дисциплинам
Views 261
Rating 5.0 / 5
Added 14.08.2024
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books