Более двенадцати лет прошло со времени появления первого издания этой книги.

Много новых фактов было открыто за это время; не была недостатка и в возражениях против моих идей; тем не менее вновь добытые сведения, в общем, вполне подтвердили их.

Высказанные возражения основаны скорее на недоразумениях, чем на прочно установленных фактах.

В пример могу привести возражение Чарлза Седжвига-Минота, профессора сравнительной анатомии в медицинской школе Гарварда, в Бостоне.

Он не признает основной идеи моей книги «О дисгармониях человеческой природы», а именно дисгармоний, вытекающих из чрезмерногоразвития наших толстых кишок, что я считаю не только бесполезным,

но даже существенно вредным и могущим содействовать укорочению нашей жизни.

В своей популярной брошюре «0 современных задачах биологии» Минот настаивает на том, что старость и смерть - удел не одних существ, снабженных толстыми кишками, но и таких, у которых вовсе нет последних.

Мечников Илья Ильич - Этюды о природе человека