Медведев - Победа над одиночеством
Одиночество — страшная болезнь XXI века, которую невозможно вылечить никакими таблетками. Как и отверженность, которая рождает одиночество, оно является одной из основных причин самоубийств. В современном мире одиночество, возможно, занимает первое место среди всех проблем эмоционального плана, как среди неверующих, так и среди верующих людей.
Одинокие люди везде. Одинокие люди на улицах и в метро. Одинокие люди в церквях. Одинокие люди в семьях. Одинокие люди в молодежных компаниях. Они в школах и на работе, среди успешных бизнесменов и влиятельных политиков, среди мультимиллиардеров и нищих. Везде есть одиночество…
Одинокого человека постоянно одолевают мысли, что он — один и никому не нужен. Одинокого человека никто не понимает. Ему кажется, что его все бросили и предали — и от этого становится еще хуже и тоскливее... Одиночество… Что это? Просто какое-то особое состояние души или, может, что-то совсем другое, гораздо большее? Это чувство порождают мысли в вашем разуме или кто-то стоящий за ними?
Давайте разберемся в этом вместе. Давайте посмотрим, что говорит об одиночестве Библия. Давайте узнаем, какое мнение об одиночестве имеют ученые и врачи. Давайте подумаем, как помочь тем, кто страдает от одиночества, и куда им идти за помощью.
Тимофей Ленарович Медведев - Победа над одиночеством
Москва: Эксмо, 2022. — 112 с. — (Религиозный бестселлер).
ISBN 978-5-04-156856-6
Тимофей Ленарович Медведев - Победа над одиночеством - Содержание
Предисловие
Вступление
Глава первая. Рожденные для общения
Глава вторая. Один, но не одинокий
Глава третья. Уединение и одиночество
Глава четвертая. Одиночество в Библии
Глава пятая. Базовые потребности личности
Глава шестая. Важность общения
Глава седьмая. Причины одиночества
Глава восьмая. Как обрести счастье
Глава девятая. Что же делать?
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