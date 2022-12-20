Одиночество — страшная болезнь XXI века, которую невозможно вылечить никакими таблетками. Как и отверженность, которая рождает одиночество, оно является одной из основных причин самоубийств. В современном мире одиночество, возможно, занимает первое место среди всех проблем эмоционального плана, как среди неверующих, так и среди верующих людей.

Одинокие люди везде. Одинокие люди на улицах и в метро. Одинокие люди в церквях. Одинокие люди в семьях. Одинокие люди в молодежных компаниях. Они в школах и на работе, среди успешных бизнесменов и влиятельных политиков, среди мультимиллиардеров и нищих. Везде есть одиночество…

Одинокого человека постоянно одолевают мысли, что он — один и никому не нужен. Одинокого человека никто не понимает. Ему кажется, что его все бросили и предали — и от этого становится еще хуже и тоскливее... Одиночество… Что это? Просто какое-то особое состояние души или, может, что-то совсем другое, гораздо большее? Это чувство порождают мысли в вашем разуме или кто-то стоящий за ними?

Давайте разберемся в этом вместе. Давайте посмотрим, что говорит об одиночестве Библия. Давайте узнаем, какое мнение об одиночестве имеют ученые и врачи. Давайте подумаем, как помочь тем, кто страдает от одиночества, и куда им идти за помощью.

Тимофей Ленарович Медведев - Победа над одиночеством

Москва: Эксмо, 2022. — 112 с. — (Религиозный бестселлер).

ISBN 978-5-04-156856-6

Тимофей Ленарович Медведев - Победа над одиночеством - Содержание

Предисловие

Вступление

Глава первая. Рожденные для общения

Глава вторая. Один, но не одинокий

Глава третья. Уединение и одиночество

Глава четвертая. Одиночество в Библии

Глава пятая. Базовые потребности личности

Глава шестая. Важность общения

Глава седьмая. Причины одиночества

Глава восьмая. Как обрести счастье

Глава девятая. Что же делать?