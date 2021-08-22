Организация новых церковных общин на протяжении веков служила инструментом донесения Благой Вести, как через слово проповеди, так и через живое отображение Евангелия в жизни верующих людей. Сегодня, когда Божий Дух активно действует, призывая тысячи неспасенных к познанию Господа, задача Божьих служителей заключается в готовности следовать водительству Духа, отточив серпы для собирания жатвы Господней. Сегодня Господь обновляет видение служения благовестия по всему миру и дает благодать свою, созидая Свое вечное и нерушимое Царство через особый, Им созданный инструмент – Церковь Христову.

Несмотря на активную миссионерскую работу и множество основанных новых общин с момента распада Советского Союза, множество людей в постсоветских странах остаются вне пределов распространения Благой Вести. Количества основанных за последние четверть века церквей по прежнему не достаточно, чтобы Евангелие достигло всех людей, которые должны услышать Благую Весть. Тем не менее среди детей Божиих, среди служителей Христовых наблюдается особое веяние Духа Святого, Который снова побуждает церковь к благовестию. Это видно по целому ряду явных и ясно наблюдаемых тенденций, среди которых можно назвать следующие:

Возрождение интереса к миссии внешней и внутренней Запрос на активизацию миссии как среди общин, так и среди руководителей служений Запрос на ясное видение и целостное понимание ОНЦ Запрос на модели и инструменты для создания новых общин и рост существующих

Эти тенденции отображают не просто стремление людей к какому-либо делу, но действие Бога среди Своего народа, для расширения путей спасения и предоставления шанса на спасение многим тысячам людей.

Андрей Мелешко - Церкви новых кварталов - Как начать служение по организации новых церквей - Рабочая тетрадь

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Андрей Мелешко - Церкви новых кварталов - Как начать служение по организации новых церквей - Рабочая тетрадь - Содержание