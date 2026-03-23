Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мелина - Нравственное действие христианина

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Philosophy, Ethics, Educational

Нравственная теология имеет не чисто спекулятивный, но практический характер: иначе говоря, ее цель состоит не просто в познании фундаментальных принципов нравственной жизни христианина, но прежде всего в том, чтобы направлять его конкретные поступки. В отношении нее, и даже с большим основанием, можно повторить то, что св. Фома Аквинский утверждал об этике в целом: «Цель этого учения — не в познании истины, а в том, чтобы мы стали благими». В самом деле, практичность знания определяется его внутренней направленностью на действие, что сообщает ее утверждениям нормативный характер. В области богословского знания практический момент выражается в изучении человеческих поступков: ведь через них человек может прийти к вечному блаженству, к которому предназначен во Христе.

Ливио Мелина – Нравственное действие христианина

«Христианская Россия», Москва, 2007г.

ISBN 5-94270-049-4

Ливио Мелина – Нравственное действие христианина – Содержание

  • ЧАСТЬ 1. От нормы к нормам: введение в некоторые методологические вопросы специальной этики

  • ЧАСТЬ 2. Справедливость и мир

  • ЧАСТЬ 3. Биоэтика. Этика человеческой жизни и целостности личности

  • ЧАСТЬ 4. Человек и окружающая среда

  • ЧАСТЬ 5. Сексуальность, брак, семья

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

