Одна из самых великих тем Библии, если не сказать самая великая, - любовь Божья. Тема представлена на протяжении всей истории израильского народа. Весьма сильно она звучит в «царском завете». Но именно в Псалтыри, книге, являющейся сборником молитв, многие из которых обращены к Царю-Мессии, тема любви Божьей становится постоянной, приобретает богословскую глубину.

Псалтырь - в своем роде «маленькая Библия». В Псалтыри сконцентрированы наиболее важные темы, характеризующие библейское послание. Причем воспроизведены эти темы в наиболее жизненной, наиболее чувствительной форме - в молитве.

Само слово хесед, которое мы переводим как «любовь», считается выражением божественного «предпочтения» в отношении Мессии из дома Давидова, одним из наиболее явных признаков царского характера Псалтыри.

Альберто Мелло - Божья любовь в псалмах

Пер. с ит. (Серия «Современная библеистика»). - М.: Издательство ББИ, 2014. - χ + 92 с.

Перевод с итальянского Арсения Соколова

L'amore di Dio nei Salmi