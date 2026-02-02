Мелло де Энтони - Осознание - Медитации - притчи - озарения
Как-то в кругу друзей Тони де Мелло попросили сказать несколько слов о сущности его работы. И он рассказал притчу, которую потом неоднократно повторял на конференциях и которую вы можете найти в его книге «Песня птицы». К моему огромному удивлению, он сказал, что эта притча применима ко мне.
Человек нашел орлиное яйцо и положил его в курятник. Орел вылупился вместе с цыплятами и вырос с ними. Всю жизнь орел делал то же, что его братья и сестры. Копался в земле, искал червячков. Квохтал и кудахтал. Время от времени хлопал крыльями и даже пролетал пару метров.
Прошли годы, орел состарился. Однажды он увидел, как над курятником парит в безоблачном небе прекрасная птица. Она без видимых усилий ловила потоки воздуха; неподвижные, полные силы крылья отливали золотом в свете солнца.
— Кто это? — благоговейно спросил до глубины души пораженный орел.
— Это орел, царь небес, — ответила одна из наседок. — Он принадлежит небу. Мы — курицы, мы принадлежим земле.
Энтони де Мелло - Осознание: Медитации, притчи, озарения
М.: ООО «София Медиа», 2022. - 200 с.
ISBN 978-5-907525-36-8
Энтони де Мелло - Осознание: Медитации, притчи, озарения - Содержание
Так и умер орел, всю жизнь прожив курицей, ибо курицей себя и считал.
Предисловие
О пробуждении
Помогу ли я вам на этом семинаре?
О правильном эгоизме
О стремлении к счастью
Мы обсуждаем психологию на курсе, посвященном духовности?
Отказ тоже не решает проблему
Услышать и разучиться
Мнимая благотворительность
Что у вас на уме?
Хороший, плохой или просто везучий
Сны и иллюзии
Самонаблюдение
Безоценочная осознанность
Иллюзия награды
Найти себя
Раздеться до «Я»
Отрицательные эмоции по отношению к окружающим
О зависимости
Как случается счастье
Страх — корень насилия
Осознанность и связь с реальностью
Хорошая религия — противоположность неосознанности
Ярлыки
Препятствия на пути к счастью
Четыре шага к мудрости
С миром все в порядке
Сомнамбулизм
Жадность до перемен
Что значит измениться
Приход к тишине
Проигрывая крысиные бега
Вечная ценность
Желание или предпочтение?
Не цепляйтесь за иллюзии
Привязанность к воспоминаниям
Конкретизация
За неимением слов
Культурная обусловленность
Просеивая реальность
Отказ от привязанностей
Зависимая любовь
Еще о словах
Подводные камни
Уступить и победить
Скрытые мины
Смерть «я»
Озарение и понимание
Без насилия
Возвращение с небес на землю
Несколько образов
Молчание о любви
Потеря контроля
Слушать жизнь
Конец теоретизированиям
Умереть при жизни
Страна любви
Об авторе
О составителе
Ентоні де Мелло – Молитва жаби – Оповідки для медитації - Том 1
Пер. з англ. Т. Яворського. — Львів: Свічадо, 1999. — 204 с.
ISBN 966-561-133-Х
Ентоні де Мелло – Молитва жаби – Том 1 – Зміст
- ПЕРЕДМОВА
- ЗАСТОРОГА
- ІНСТРУКЦІЯ
- ПРИМІТКИ
- МОЛИТВА
- УСВІДОМЛЕННЯ
- РЕЛІГІЯ
- ЛАСКА
- СВЯТІ
- «Я»
- ЛЮБОВ
- ПРАВДА
Ентоні де Мелло – Молитва жаби – Оповідки для медитації - Том 2
Пер. з англ. А. Маслюха. — Львів: Свічадо, 1999. — 192 с.
ISBN 966-561-157-7
Ентоні де Мелло – Молитва жаби – Том 2 – Зміст
- ПЕРЕДМОВА
- ЗАСТОРОГА
- ІНСТРУКЦІЯ
- ПРИМІТКА
- ВИХОВАННЯ
- АВТОРИТЕТ
- ДУХОВНІСТЬ
- ЛЮДСЬКА ПРИРОДА
- СТОСУНКИ
- СЛУЖІННЯ
- ПРОСВІТЛЕННЯ
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