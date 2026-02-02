Мелло де Энтони - Осознание - Медитации - притчи - озарения

Как-то в кругу друзей Тони де Мелло попросили сказать несколько слов о сущности его работы. И он рассказал притчу, которую потом неоднократно повторял на конференциях и которую вы можете найти в его книге «Песня птицы». К моему огромному удивлению, он сказал, что эта притча применима ко мне.

Человек нашел орлиное яйцо и положил его в курятник. Орел вылупился вместе с цыплятами и вырос с ними. Всю жизнь орел делал то же, что его братья и сестры. Копался в земле, искал червячков. Квохтал и кудахтал. Время от времени хлопал крыльями и даже пролетал пару метров.

Прошли годы, орел состарился. Однажды он увидел, как над курятником парит в безоблачном небе прекрасная птица. Она без видимых усилий ловила потоки воздуха; неподвижные, полные силы крылья отливали золотом в свете солнца.

— Кто это? — благоговейно спросил до глубины души пораженный орел.

— Это орел, царь небес, — ответила одна из наседок. — Он принадлежит небу. Мы — курицы, мы принадлежим земле.

Энтони де Мелло - Осознание: Медитации, притчи, озарения

М.: ООО «София Медиа», 2022. - 200 с.

ISBN 978-5-907525-36-8

Энтони де Мелло - Осознание: Медитации, притчи, озарения - Содержание

Так и умер орел, всю жизнь прожив курицей, ибо курицей себя и считал.

Предисловие

О пробуждении

Помогу ли я вам на этом семинаре?

О правильном эгоизме

О стремлении к счастью

Мы обсуждаем психологию на курсе, посвященном духовности?

Отказ тоже не решает проблему

Услышать и разучиться

Мнимая благотворительность

Что у вас на уме?

Хороший, плохой или просто везучий

Сны и иллюзии

Самонаблюдение

Безоценочная осознанность

Иллюзия награды

Найти себя

Раздеться до «Я»

Отрицательные эмоции по отношению к окружающим

О зависимости

Как случается счастье

Страх — корень насилия

Осознанность и связь с реальностью

Хорошая религия — противоположность неосознанности

Ярлыки

Препятствия на пути к счастью

Четыре шага к мудрости

С миром все в порядке

Сомнамбулизм

Жадность до перемен

Что значит измениться

Приход к тишине

Проигрывая крысиные бега

Вечная ценность

Желание или предпочтение?

Не цепляйтесь за иллюзии

Привязанность к воспоминаниям

Конкретизация

За неимением слов

Культурная обусловленность

Просеивая реальность

Отказ от привязанностей

Зависимая любовь

Еще о словах

Подводные камни

Уступить и победить

Скрытые мины

Смерть «я»

Озарение и понимание

Без насилия

Возвращение с небес на землю

Несколько образов

Молчание о любви

Потеря контроля

Слушать жизнь

Конец теоретизированиям

Умереть при жизни

Страна любви

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