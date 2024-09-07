Мельников - Игры с разумом

Мой дедушка со стороны матери был учителем математики в школе, бабушка - кандидатом педагогических наук, написала две книги. Дедушка по отцовской линии - ветеран Великой Отечественной войны и лектор Музея Ленина. Бабушка заведовала технической библиотекой. С раннего детства меня окружали образованные и начитанные люди и множество книг в квартирах дедушек и бабушек (но не в нашей квартире, ни мать, ни отец, за редким исключением, книг не читали). Это и предопределило мой профессиональный путь: окончив первое в моей жизни высшее учебное заведение (не считая двух промежуточных работ), я работал менеджером среднего звена в издательствах, а далее занимал руководящие должности в той же издательской сфере. Книги, а не живые люди, были мои лучшими друзьями, наставниками и учителями.

Мои родители развелись, когда мне было 4 года. Отчетливо помню не только ссоры между ними на повышенных тонах, но и взаимные обзывательства и ругань. Мать рассказала в своё время, что отец даже избил её ногами. Он работал инженером, а в свободное время играл в футбол в полупрофессиональных командах и получал за это деньги, очень этим гордился. Играл в футбол на любительском уровне до 70 лет. Ноги у него были сильные... мать это вряд ли забудет.

В результате развода мать стала очень нервной (возможно, она всегда была такой?) и всю свою тревогу переносила на меня. Что поел, !де гулял и т. д. - все эти вопросы звучали у меня ушах почти до взрослого возраста. Часть её тревожности передалась мне, и это сыграло свою роль именно тогда, когда цепь негативных событий связалась в узел и ударила по мне кувалдой, когда я этого совсем не ждал.

Всё своё детство и юность я провёл в стране под названием СССР. В стране с бесплатным образованием (в том числе высшим), бесплатной медициной, бесплатными секциями и кружками по интересам для детей. Очень гуманными ценами на продукты (правда, на полках магазинов часто было «шаром покати», но об этом помнят не все мои ровесники, любители возвращения в «светлое будущее или прошлое»), низким ценником на развлечения (кино, цирк и КНИГИ). Правда, в кино на хорошие фильмы стояли большие очереди, а выбор одежды и обуви был не велик даже в Москве. «Фирменную», а фактически «палёную» одежду и обувь нам раз в год привозили друзья бабушки из социалистической Польши, эти же друзья в течение нескольких дней или даже часов успешно сбывали эти товары нашим соседям, друзьям и родственникам. Разница между близлежащими соседями - «друзьями» - странами Варшавского договора, была значительной, уровень жизни отличался кардинально, причём чем ближе страны были к границам загнивающего Запада, тем выше был уровень жизни в этих странах-«побратимах». Государствам, граничащим с «проклятым Западом», были доступны такие товары, которые жителям нашей страны (в том числе москвичам) могли присниться только в сладких снах... Все участники Варшавского договора, союзники СССР, тайком и с завистью смотрели за бугор, и неоновые витрины магазинов «западенцев» явно манили жителей «социалистического лагеря». Зато мы были впереди планеты всей в космосе, балете, успешно (до поры до времени) участвовали в гонке вооружений с мировым гегемоном. Покупали друзей из африканских (и не только) стран, пытались разместить ракеты на Кубе, наши подводные лодки с ядерным оружием бороздили воды Тихого океана...

Мельников Д. А. - Игры с разумом - Выход из тяжелой депрессии и ГТР без лекарств и без психологов

М.: КТК «Галактика», 2024. - 68 с.: ил.

ISBN 978-S-60S1411-5-0

Мельников Д. А. - Игры с разумом - Содержание

Дисклеймер

Основная идея книги

ЧАСТЬ I. Воспоминания

Глава Первая. История начинается

Детство, причины тревожности. Токсичные отношения длиною в жизнь

СССР. Могучая держава и серые будни жителей Москвы. Отступление от темы, но важное

Детство и юность: проблемы не решаются, а накапливаются

Фатальная ошибка любой красивой женщины!

И это о проблемах

Глава вторая. Первые попытки работы с разумом

Глава третья. Конкуренция и навыки, движение вперед

Глава четвёртая. Новые изменения

Глава пятая. Первые признаки депрессии. Влияние чужеродной религии на мозги людей

Подлый поступок

Игровая зависимость

ЧАСТЬ II. Не теоретическая, а практическая

Глава 6. Отчаянные и безуспешные попытки борьбы за здоровье

Телесная терапия

Страхи

Диагноз - депрессия

Глава 7. Хождение по всем кругам ада!

Причастие. О религии чуть позже

Глава 8. От книжной торговли к изданию книг!

Волшебный пендель и начало нового пути: далее меня не остановит никто и ничто!

Принимаю решение - полный отказ от всех лекарств!!!

Глава 9. Против лома нет приёма

Цели - как идти к полному излечению самого себя

Глава 10. Как вернуть здоровье? Пошаговый план