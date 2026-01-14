Мень Александр - Ветхозаветные пророки
Книга предлагает свежий взгляд на библейских пророков как на великих религиозных мыслителей и реформаторов. Александр Мень отходит от стереотипного образа «предсказателей будущего», представляя их живыми вестниками Божьей воли. Автор показывает, как через их проповедь человечество впервые осознало динамику мировой истории и ценность духовной свободы. Это глубокое исследование того, как в диалоге с Творцом рождались идеи, навсегда изменившие этический облик цивилизации.
Александр Мень - Ветхозаветные пророки
Совместное издание общества"Библиотека "Звезды"и ЛО издательства "Советский писатель"
Ленинград 1991 256 ст
Александр Мень - Ветхозаветные пророки - Содержание
I.ДО ИЗГНАНИЯ
Пастух Амос
Откровение любви Божией. Пророк Осия
Исайя и "Бедняки Господни"
Слово о Мессии.
Самария и Сион
Испытание веры 1
Языческая реакция. Сокровенная Тор.
Возрождение профетизма и призвание Иеремии..
Иерусалимская реформ.
Иеремия против Иерусалима
Небесная колесница. Иезекииль
Крушение
И на развалинах живет надежда
II. ПЛЕН И РЕСТАВРАЦИЯ "На реках вавилонских"
Видение града Божия "Ветхозаветный евангелист"
Конец неволи
Возвращение. Первые трудности
Стены и закон
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