Книга предлагает свежий взгляд на библейских пророков как на великих религиозных мыслителей и реформаторов. Александр Мень отходит от стереотипного образа «предсказателей будущего», представляя их живыми вестниками Божьей воли. Автор показывает, как через их проповедь человечество впервые осознало динамику мировой истории и ценность духовной свободы. Это глубокое исследование того, как в диалоге с Творцом рождались идеи, навсегда изменившие этический облик цивилизации.

Александр Мень - Ветхозаветные пророки

Совместное издание общества"Библиотека "Звезды"и ЛО издательства "Советский писатель"

Ленинград 1991 256 ст

Александр Мень - Ветхозаветные пророки - Содержание

I.ДО ИЗГНАНИЯ

Пастух Амос

Откровение любви Божией. Пророк Осия

Исайя и "Бедняки Господни"

Слово о Мессии.

Самария и Сион

Испытание веры 1

Языческая реакция. Сокровенная Тор.

Возрождение профетизма и призвание Иеремии..

Иерусалимская реформ.

Иеремия против Иерусалима

Небесная колесница. Иезекииль

Крушение

И на развалинах живет надежда

II. ПЛЕН И РЕСТАВРАЦИЯ "На реках вавилонских"