Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мень Александр - Ветхозаветные пророки

Александр Мень - Ветхозаветные пророки
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Religious Studies Atheism

Книга предлагает свежий взгляд на библейских пророков как на великих религиозных мыслителей и реформаторов. Александр Мень отходит от стереотипного образа «предсказателей будущего», представляя их живыми вестниками Божьей воли. Автор показывает, как через их проповедь человечество впервые осознало динамику мировой истории и ценность духовной свободы. Это глубокое исследование того, как в диалоге с Творцом рождались идеи, навсегда изменившие этический облик цивилизации.

Александр Мень - Ветхозаветные пророки

Совместное издание общества"Библиотека "Звезды"и ЛО издательства "Советский писатель"
Ленинград 1991 256 ст

Александр Мень - Ветхозаветные пророки - Содержание

I.ДО ИЗГНАНИЯ

  • Пастух Амос

  • Откровение любви Божией. Пророк Осия

  • Исайя и "Бедняки Господни"

  • Слово о Мессии.

  • Самария и Сион

  • Испытание веры 1

  • Языческая реакция. Сокровенная Тор.

  • Возрождение профетизма и призвание Иеремии..

  • Иерусалимская реформ.

  • Иеремия против Иерусалима

  • Небесная колесница. Иезекииль

  • Крушение

  • И на развалинах живет надежда

II. ПЛЕН И РЕСТАВРАЦИЯ "На реках вавилонских"

  • Видение града Божия "Ветхозаветный евангелист"

  • Конец неволи

  • Возвращение. Первые трудности

  • Стены и закон

Views 228
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books