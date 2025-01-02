Настоящий труд является не переводом сиддура, а скорее комментарием его и толкованием. Цитаты и выдержки из молитв в английском (как и в русском) изложении преследуют в основном цель осветить главные темы, идеи и концепции, содержащиеся в молитвах. В этом случае автор (как и переводчик) часто старался дать свой собственный перевод текста там, где он чувствовал, что его версия более точно отражает мысль, заложенную в тексте.

Наши каждодневные молитвы состоят почти целиком из выборок из Танаха (нашей святой Библии) и Талмуда и их толкований. Выбор и порядок (отсюда слово ”Сиддур“) этих молитв является творчеством наших Б-гом вдохновленных пророков и мудрецов. Таким образом, наши молитвы выражены вечным и босконечным словом Б-жьим. Мы обращаемся к Б-гу Его собственными словами, поскольку человеческий язык слишком беден и крайне ограничен для того, чтобы передать возвышенные излияния нашей Б-жественной души, — а ведь это и есть основной смысл Тефила ("Сердечной службы"), как это подробно изложено во Введении.

Составляя и располагая материал наших каждодневных молитв, наши пророки и древние мудрецы старались подобрать такие выдержки из Библии и Талмуда, которые в состоянии возбудить у нас глубочайшие религиозные чувства и воодушевить нас привязаться всем сердцем к нашему Отцу Небесному.

Ниссан Мендел - Молитва моя

- Бруклин : 1992 г.