Мензис - Говорение на иных языках
Значение иных языков для современного пятидесятнического движения
Безусловно, можно назвать много причин, по которым говорение на иных языках сыграло такую выдающуюся роль в жизни этого динамичного движения. Но есть две особенно важные. Первая связана с пятидесятническим прочтением Библии, вторая — с характерным для пятидесятничества повышенным вниманием к благовестию или миссионерству. Начнем с первой причины.
Мы, пятидесятники, всегда рассматривали то, о чем повествует книга Деяний, в особенности рассказ об излиянии Святого Духа вдень Пятидесятницы (Деян. 2), как образец для подражания в жизни. Мы ободряемся, видя в ней, как Бог делает свое дело через «некнижных» и «простых» людей. Мы с удовольствием читаем об обычных рыбаках, призванных смело нести людям свидетельство о Христе и наделенных силой для этого. Нам нравятся истории о том, как бедные сельские жители стойко превозмогали гонения и страдания. Мы как будто сами переживаем эти истории, и они воодушевляют нас жить с той же немыслимой верой, с готовностью идти на риск, невзирая на все опасности, и с глубоким желанием прославить имя Иисуса Христа. Они близки пятидесятникам всего мира, особенно потому что многие из них сталкиваются с теми же проблемами. Такая тесная связь с библейским текстом вдохновляет нас сообразовывать с ним жизнь, надежды и чаяния. Поэтому мы читаем эти истории с большими и серьезными ожиданиями.
В таком незамысловатом нарративном подходе к книге Деяний кроется одно из великих преимуществ пятидесятнического движения. Несомненно, это одна из важных причин его стремительного распространения во всем мире. Когда видишь в тексте просто пример для подражания, не смущаясь сверхъестественным, не задумываясь, как его содержание вписывается в сложные богословские системы, это, безусловно, позволяет легко уловить его основные идеи людям неграмотным или малограмотным, принадлежащим к бесписьменным или устно-письменным культурам, ориентированным больше на практический, чем на когнитивный аспект. Не стоит забывать, что таких людей на земле большинство. И их нисколько не беспокоит обилие чудес в библейских историях — им это близко.
По мнению автора, такая простая герменевтика, прямолинейный подход к прочтению Деяний как модели для сегодняшней церкви и есть одна из главных причин того, что говорению на иных языках придавалась столь важная роль в процессе формирования современного пятидесятнического движения. Конечно, это позволяло пятидесятникам читать книгу Деяний без предубеждений, исходя из которых многие христиане ограничивают проявления дара языков Апостольским веком. И всё же не менее важно то, что пятидесятническое прочтение Библии и в особенности книги Деяний подтверждается опытом. Когда пятидесятники говорят на языках, это доказывает, что переживание опыта апостольской церкви, ее призвание и сила на самом деле доступны нам и сегодня. Когда мы сами испытываем яркие, необычные переживания, описанные на страницах Деяний, это подтверждает правильность нашего герменевтического подхода и побуждает нас увидеть в прочитанных нами историях себя. Такой опыт обостряет наши чаяния и ожидания. Из этого явствует, что Деяния для пятидесятников — не просто исторический документ. Скорее, это модель, по которой должна строиться жизнь современной церкви. Кратко выражаясь, говорение на иных языках служит знамением того, что «их опыт» — это «наш опыт», и нам можно и нужно руководствоваться книгой Деяний.
Так мы приходим ко второй причине, по которой языки стали отличительной чертой пятидесятнического движения и способствовали его формированию. Говорение на иных языках не только подтверждает правильность нашего прочтения Библии и реализует его на практике, но и призывает нас осознать, кто мы есть. Оно побуждает церковь вспомнить, чем она является на самом деле, напоминая нам, что мы не что иное, как община пророков последнего времени, призванных и наделенных силой с дерзновением нести свидетельство о Христе (Деян. 2:17-21). В день Пятидесятницы ученики Христа, жившие в первом веке, обрели чудесную способность возвещать «о великих делах Божьих» на языках всех присутствующих. Лука описывает это необыкновенное событие так: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4). Хотя это, похоже, единственный в Новом Завете пример, когда говорение на языками проявляется в форме ксенолалии — спонтанной сверхъестественной способности говорить на неизвестном ранее иностранном языке — это чудесное лингвистическое явление наполнено еще и символическим смыслом. Оно служит напоминанием как ранней церкви и первым читателям Деяний, так и последующим поколениям христиан, говорящих на иных языках, о призвании церкви преодолевать любые культурные и языковые барьеры, исполняя свою задачу — смело нести свидетельство об Иисусе Христе до краев земли. Тогда неудивительно, что современное пятидесятническое движение характеризуется не только говорением на языках, но и пламенным миссионерским духом. Дух Святой возгревает в верующих страстное желание делиться с другими благой вестью о Христе, и оно символически воплощается в акте говорения языками. Любой личный или коллективный опыт глоссолалии напоминает верующему или всей церкви о возложенном на всех нас призвании и обещанной всем нам силе (Деян. 1:8). Таким образом, для пятидесятников языки — это знак того, что призвание и сила апостольской церкви остаются в действии и для современных верующих.
Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней
Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней - Содержание
Предисловие
Введение
- Значение иных языков для современного пятидесятнического движения
- Три страха
- Преодоление страхов
- Историческое развитие
- Что дальше?
- Применение
- Вопросы на размышление
Часть первая иные языки и Лука
- Введение. Важное предположение: какие это языки?
Глава 1 Евангелие от Луки и Деяния: Иные языки и церковь
- Евангелие от Луки и Деяния и роль языков в церкви
- Языки как разновидность пророчества
- История спасения и иные языки в Евангелии от Луки и Деяниях
- Пример Христа
- Заключение
- Применение
- Вопросы на размышление
Глава 2 Евангелие от Луки и Деяния: Иные языки и верующий
- Евангелие от Луки 19:39-40
- Евангелие от Луки 10:1—16
- Евангелие от Луки 11:9—13
- Заключение
- Применение
- Вопросы на размышление
Часть вторая Иные языки и Иисус
- Введение
Глава 3 Иисус, иные языки и мессианское прочтение 15-го Псалма
- Иисус как образец для нас
- Иные языки и мессианское прочтение 15-го Псалма
- Логика текста Деяний 2:26 и языки в Книге Деяний
- Заключение
- Применение
- Вопросы на размышление
Глава 4 Иисус, иные языки и длинный эпилог Евангелия от Марка
- Длинный эпилог Евангелия от Марка и писания Луки
- Как насчет змей и яда? (Евангелие от Марка 16:18)
- Текст Иова 20:16 как ключ к истолкованию Евангелия от Марка 16:18
- Еврейская экзегеза и значимость текста Иова 20:16
- История традиции (Евангелие от Марка 16:17—18)
- Заключение
- Применение
- Вопросы на размышление2
Часть третья Иные языки и Павел
- Введение
Глава 5 Павел: Иные языки для каждого верующего
- Коринфская проблема
- Риторический вопрос Павла (1 Коринфянам 12:ЗОb)
- Пожелание Павла (1 Коринфянам 14:5)
- Заключение
- Применение
- Вопросы на размышление
Глава 6 Как примирить Луку и Павла: Иные языки как знамение
- Языки как знамение: Взгляд Луки
- Языки как знамение: Взгляд Павла
- Коринфская проблема
- Реакция Павла на проблему
- Языки как знамение: Опасения Павла
- Заключение: Как примирить Луку и Павла
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Вопрос 1. Могут ли иные языки служить средством благовестия?
- Вопрос 2. Следует ли запретить на служениях церкви иные языки, если нет истолкования?
- Вопрос 3. Правильно ли будет в наших собраниях (обычно в конце — но не обязательно) призывать верующих вместе взыскать силы Божьей, засвидетельствованной проявлением иных языков?
- Применение
- Вопросы на размышление
Глава 7 Павел: Дар иных языков
- Языки как молитва
- Отношение Павла к иным языкам
- Языки как хвала
- Язы ки как ходатайство
- Языки как провозглашение
- Заключение
- Применение
- Вопросы на размышление
Заключение: Ценность иных языков
- Иные языки — это знамение, указывающее на нашу связь с силой и призванием апостольской церкви
- Иные языки указывают на то, что мы — те самые пророки последнего времени, которых ожидал Иоиль
- Разнообразие иных языков напоминает нам о масштабе и сущности нашей миссии
- Личный характер иных языков напоминает нам о том, что Бог с нами
- Непонятность иных языков напоминает нам о необходимости полагаться наДуха Святого
- Драматичность, присущая проявлению иных языков, напоминает нам о желании трансцендентного Бога общаться с нами
Библиография
- Указатель библейских ссылок
- Именной указатель
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