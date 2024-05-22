Значение иных языков для современного пятидесятнического движения

Безусловно, можно назвать много причин, по которым говорение на иных языках сыграло такую выдающуюся роль в жизни этого динамичного движения. Но есть две особенно важные. Первая связана с пятидесятническим прочтением Библии, вторая — с характерным для пятидесятничества повышенным вниманием к благовестию или миссионерству. Начнем с первой причины.

Мы, пятидесятники, всегда рассматривали то, о чем повествует книга Деяний, в особенности рассказ об излиянии Святого Духа вдень Пятидесятницы (Деян. 2), как образец для подражания в жизни. Мы ободряемся, видя в ней, как Бог делает свое дело через «некнижных» и «простых» людей. Мы с удовольствием читаем об обычных рыбаках, призванных смело нести людям свидетельство о Христе и наделенных силой для этого. Нам нравятся истории о том, как бедные сельские жители стойко превозмогали гонения и страдания. Мы как будто сами переживаем эти истории, и они воодушевляют нас жить с той же немыслимой верой, с готовностью идти на риск, невзирая на все опасности, и с глубоким желанием прославить имя Иисуса Христа. Они близки пятидесятникам всего мира, особенно потому что многие из них сталкиваются с теми же проблемами. Такая тесная связь с библейским текстом вдохновляет нас сообразовывать с ним жизнь, надежды и чаяния. Поэтому мы читаем эти истории с большими и серьезными ожиданиями.

В таком незамысловатом нарративном подходе к книге Деяний кроется одно из великих преимуществ пятидесятнического движения. Несомненно, это одна из важных причин его стремительного распространения во всем мире. Когда видишь в тексте просто пример для подражания, не смущаясь сверхъестественным, не задумываясь, как его содержание вписывается в сложные богословские системы, это, безусловно, позволяет легко уловить его основные идеи людям неграмотным или малограмотным, принадлежащим к бесписьменным или устно-письменным культурам, ориентированным больше на практический, чем на когнитивный аспект. Не стоит забывать, что таких людей на земле большинство. И их нисколько не беспокоит обилие чудес в библейских историях — им это близко.

По мнению автора, такая простая герменевтика, прямолинейный подход к прочтению Деяний как модели для сегодняшней церкви и есть одна из главных причин того, что говорению на иных языках придавалась столь важная роль в процессе формирования современного пятидесятнического движения. Конечно, это позволяло пятидесятникам читать книгу Деяний без предубеждений, исходя из которых многие христиане ограничивают проявления дара языков Апостольским веком. И всё же не менее важно то, что пятидесятническое прочтение Библии и в особенности книги Деяний подтверждается опытом. Когда пятидесятники говорят на языках, это доказывает, что переживание опыта апостольской церкви, ее призвание и сила на самом деле доступны нам и сегодня. Когда мы сами испытываем яркие, необычные переживания, описанные на страницах Деяний, это подтверждает правильность нашего герменевтического подхода и побуждает нас увидеть в прочитанных нами историях себя. Такой опыт обостряет наши чаяния и ожидания. Из этого явствует, что Деяния для пятидесятников — не просто исторический документ. Скорее, это модель, по которой должна строиться жизнь современной церкви. Кратко выражаясь, говорение на иных языках служит знамением того, что «их опыт» — это «наш опыт», и нам можно и нужно руководствоваться книгой Деяний.

Так мы приходим ко второй причине, по которой языки стали отличительной чертой пятидесятнического движения и способствовали его формированию. Говорение на иных языках не только подтверждает правильность нашего прочтения Библии и реализует его на практике, но и призывает нас осознать, кто мы есть. Оно побуждает церковь вспомнить, чем она является на самом деле, напоминая нам, что мы не что иное, как община пророков последнего времени, призванных и наделенных силой с дерзновением нести свидетельство о Христе (Деян. 2:17-21). В день Пятидесятницы ученики Христа, жившие в первом веке, обрели чудесную способность возвещать «о великих делах Божьих» на языках всех присутствующих. Лука описывает это необыкновенное событие так: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4). Хотя это, похоже, единственный в Новом Завете пример, когда говорение на языками проявляется в форме ксенолалии — спонтанной сверхъестественной способности говорить на неизвестном ранее иностранном языке — это чудесное лингвистическое явление наполнено еще и символическим смыслом. Оно служит напоминанием как ранней церкви и первым читателям Деяний, так и последующим поколениям христиан, говорящих на иных языках, о призвании церкви преодолевать любые культурные и языковые барьеры, исполняя свою задачу — смело нести свидетельство об Иисусе Христе до краев земли. Тогда неудивительно, что современное пятидесятническое движение характеризуется не только говорением на языках, но и пламенным миссионерским духом. Дух Святой возгревает в верующих страстное желание делиться с другими благой вестью о Христе, и оно символически воплощается в акте говорения языками. Любой личный или коллективный опыт глоссолалии напоминает верующему или всей церкви о возложенном на всех нас призвании и обещанной всем нам силе (Деян. 1:8). Таким образом, для пятидесятников языки — это знак того, что призвание и сила апостольской церкви остаются в действии и для современных верующих.

Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней

Н. Новгород, изд-во «Агапе», 2021.- 240 с.

ISBN 978-5-88930-141-7

Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней - Содержание

Предисловие

Введение

Значение иных языков для современного пятидесятнического движения

Три страха

Преодоление страхов

Историческое развитие

Что дальше?

Применение

Вопросы на размышление

Часть первая иные языки и Лука

Введение. Важное предположение: какие это языки?

Глава 1 Евангелие от Луки и Деяния: Иные языки и церковь

Евангелие от Луки и Деяния и роль языков в церкви

Языки как разновидность пророчества

История спасения и иные языки в Евангелии от Луки и Деяниях

Пример Христа

Заключение

Применение

Вопросы на размышление

Глава 2 Евангелие от Луки и Деяния: Иные языки и верующий

Евангелие от Луки 19:39-40

Евангелие от Луки 10:1—16

Евангелие от Луки 11:9—13

Заключение

Применение

Вопросы на размышление

Часть вторая Иные языки и Иисус

Введение

Глава 3 Иисус, иные языки и мессианское прочтение 15-го Псалма

Иисус как образец для нас

Иные языки и мессианское прочтение 15-го Псалма

Логика текста Деяний 2:26 и языки в Книге Деяний

Заключение

Применение

Вопросы на размышление

Глава 4 Иисус, иные языки и длинный эпилог Евангелия от Марка

Длинный эпилог Евангелия от Марка и писания Луки

Как насчет змей и яда? (Евангелие от Марка 16:18)

Текст Иова 20:16 как ключ к истолкованию Евангелия от Марка 16:18

Еврейская экзегеза и значимость текста Иова 20:16

История традиции (Евангелие от Марка 16:17—18)

Заключение

Применение

Вопросы на размышление2

Часть третья Иные языки и Павел

Введение

Глава 5 Павел: Иные языки для каждого верующего

Коринфская проблема

Риторический вопрос Павла (1 Коринфянам 12:ЗОb)

Пожелание Павла (1 Коринфянам 14:5)

Заключение

Применение

Вопросы на размышление

Глава 6 Как примирить Луку и Павла: Иные языки как знамение

Языки как знамение: Взгляд Луки

Языки как знамение: Взгляд Павла

Коринфская проблема

Реакция Павла на проблему

Языки как знамение: Опасения Павла

Заключение: Как примирить Луку и Павла

Вопрос 1. Могут ли иные языки служить средством благовестия? Вопрос 2. Следует ли запретить на служениях церкви иные языки, если нет истолкования? Вопрос 3. Правильно ли будет в наших собраниях (обычно в конце — но не обязательно) призывать верующих вместе взыскать силы Божьей, засвидетельствованной проявлением иных языков?

Применение

Вопросы на размышление

Глава 7 Павел: Дар иных языков

Языки как молитва

Отношение Павла к иным языкам

Языки как хвала

Язы ки как ходатайство

Языки как провозглашение

Заключение

Применение

Вопросы на размышление

Заключение: Ценность иных языков

Иные языки — это знамение, указывающее на нашу связь с силой и призванием апостольской церкви

Иные языки указывают на то, что мы — те самые пророки последнего времени, которых ожидал Иоиль

Разнообразие иных языков напоминает нам о масштабе и сущности нашей миссии

Личный характер иных языков напоминает нам о том, что Бог с нами

Непонятность иных языков напоминает нам о необходимости полагаться наДуха Святого

Драматичность, присущая проявлению иных языков, напоминает нам о желании трансцендентного Бога общаться с нами

Библиография