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Мензис - Говорение на иных языках

Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History

Значение иных языков для современного пятидесятнического движения

Безусловно, можно назвать много причин, по которым говорение на иных языках сыграло такую выдающуюся роль в жизни этого динамичного движения. Но есть две особенно важные. Первая связана с пятидесятническим прочтением Библии, вторая — с характерным для пятидесятничества повышенным вниманием к благовестию или миссионерству. Начнем с первой причины.

Мы, пятидесятники, всегда рассматривали то, о чем повествует книга Деяний, в особенности рассказ об излиянии Святого Духа вдень Пятидесятницы (Деян. 2), как образец для подражания в жизни. Мы ободряемся, видя в ней, как Бог делает свое дело через «некнижных» и «простых» людей. Мы с удовольствием читаем об обычных рыбаках, призванных смело нести людям свидетельство о Христе и наделенных силой для этого. Нам нравятся истории о том, как бедные сельские жители стойко превозмогали гонения и страдания. Мы как будто сами переживаем эти истории, и они воодушевляют нас жить с той же немыслимой верой, с готовностью идти на риск, невзирая на все опасности, и с глубоким желанием прославить имя Иисуса Христа. Они близки пятидесятникам всего мира, особенно потому что многие из них сталкиваются с теми же проблемами. Такая тесная связь с библейским текстом вдохновляет нас сообразовывать с ним жизнь, надежды и чаяния. Поэтому мы читаем эти истории с большими и серьезными ожиданиями.

В таком незамысловатом нарративном подходе к книге Деяний кроется одно из великих преимуществ пятидесятнического движения. Несомненно, это одна из важных причин его стремительного распространения во всем мире. Когда видишь в тексте просто пример для подражания, не смущаясь сверхъестественным, не задумываясь, как его содержание вписывается в сложные богословские системы, это, безусловно, позволяет легко уловить его основные идеи людям неграмотным или малограмотным, принадлежащим к бесписьменным или устно-письменным культурам, ориентированным больше на практический, чем на когнитивный аспект. Не стоит забывать, что таких людей на земле большинство. И их нисколько не беспокоит обилие чудес в библейских историях — им это близко.

По мнению автора, такая простая герменевтика, прямолинейный подход к прочтению Деяний как модели для сегодняшней церкви и есть одна из главных причин того, что говорению на иных языках придавалась столь важная роль в процессе формирования современного пятидесятнического движения. Конечно, это позволяло пятидесятникам читать книгу Деяний без предубеждений, исходя из которых многие христиане ограничивают проявления дара языков Апостольским веком. И всё же не менее важно то, что пятидесятническое прочтение Библии и в особенности книги Деяний подтверждается опытом. Когда пятидесятники говорят на языках, это доказывает, что переживание опыта апостольской церкви, ее призвание и сила на самом деле доступны нам и сегодня. Когда мы сами испытываем яркие, необычные переживания, описанные на страницах Деяний, это подтверждает правильность нашего герменевтического подхода и побуждает нас увидеть в прочитанных нами историях себя. Такой опыт обостряет наши чаяния и ожидания. Из этого явствует, что Деяния для пятидесятников — не просто исторический документ. Скорее, это модель, по которой должна строиться жизнь современной церкви. Кратко выражаясь, говорение на иных языках служит знамением того, что «их опыт» — это «наш опыт», и нам можно и нужно руководствоваться книгой Деяний.

Так мы приходим ко второй причине, по которой языки стали отличительной чертой пятидесятнического движения и способствовали его формированию. Говорение на иных языках не только подтверждает правильность нашего прочтения Библии и реализует его на практике, но и призывает нас осознать, кто мы есть. Оно побуждает церковь вспомнить, чем она является на самом деле, напоминая нам, что мы не что иное, как община пророков последнего времени, призванных и наделенных силой с дерзновением нести свидетельство о Христе (Деян. 2:17-21). В день Пятидесятницы ученики Христа, жившие в первом веке, обрели чудесную способность возвещать «о великих делах Божьих» на языках всех присутствующих. Лука описывает это необыкновенное событие так: «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:4). Хотя это, похоже, единственный в Новом Завете пример, когда говорение на языками проявляется в форме ксенолалии — спонтанной сверхъестественной способности говорить на неизвестном ранее иностранном языке — это чудесное лингвистическое явление наполнено еще и символическим смыслом. Оно служит напоминанием как ранней церкви и первым читателям Деяний, так и последующим поколениям христиан, говорящих на иных языках, о призвании церкви преодолевать любые культурные и языковые барьеры, исполняя свою задачу — смело нести свидетельство об Иисусе Христе до краев земли. Тогда неудивительно, что современное пятидесятническое движение характеризуется не только говорением на языках, но и пламенным миссионерским духом. Дух Святой возгревает в верующих страстное желание делиться с другими благой вестью о Христе, и оно символически воплощается в акте говорения языками. Любой личный или коллективный опыт глоссолалии напоминает верующему или всей церкви о возложенном на всех нас призвании и обещанной всем нам силе (Деян. 1:8). Таким образом, для пятидесятников языки — это знак того, что призвание и сила апостольской церкви остаются в действии и для современных верующих.

Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней

Н. Новгород, изд-во «Агапе», 2021.- 240 с.
ISBN 978-5-88930-141-7

Роберт Мензис - Говорение на иных языках: Иисус и апостольская церковь как образец для церкви наших дней - Содержание

Предисловие

Введение

  • Значение иных языков для современного пятидесятнического движения
  • Три страха
  • Преодоление страхов
  • Историческое развитие
  • Что дальше?
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Часть первая иные языки и Лука

  • Введение. Важное предположение: какие это языки?

Глава 1 Евангелие от Луки и Деяния: Иные языки и церковь

  • Евангелие от Луки и Деяния и роль языков в церкви
  • Языки как разновидность пророчества
  • История спасения и иные языки в Евангелии от Луки и Деяниях
  • Пример Христа
  • Заключение
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Глава 2 Евангелие от Луки и Деяния: Иные языки и верующий

  • Евангелие от Луки 19:39-40
  • Евангелие от Луки 10:1—16
  • Евангелие от Луки 11:9—13
  • Заключение
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Часть вторая Иные языки и Иисус

  • Введение

Глава 3 Иисус, иные языки и мессианское прочтение 15-го Псалма

  • Иисус как образец для нас
  • Иные языки и мессианское прочтение 15-го Псалма
  • Логика текста Деяний 2:26 и языки в Книге Деяний
  • Заключение
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Глава 4 Иисус, иные языки и длинный эпилог Евангелия от Марка

  • Длинный эпилог Евангелия от Марка и писания Луки
  • Как насчет змей и яда? (Евангелие от Марка 16:18)
  • Текст Иова 20:16 как ключ к истолкованию Евангелия от Марка 16:18
  • Еврейская экзегеза и значимость текста Иова 20:16
  • История традиции (Евангелие от Марка 16:17—18)
  • Заключение
  • Применение
  • Вопросы на размышление2

Часть третья Иные языки и Павел

  • Введение

Глава 5 Павел: Иные языки для каждого верующего

  • Коринфская проблема
  • Риторический вопрос Павла (1 Коринфянам 12:ЗОb)
  • Пожелание Павла (1 Коринфянам 14:5)
  • Заключение
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Глава 6 Как примирить Луку и Павла: Иные языки как знамение

  • Языки как знамение: Взгляд Луки
  • Языки как знамение: Взгляд Павла
  • Коринфская проблема
  • Реакция Павла на проблему
  • Языки как знамение: Опасения Павла
  • Заключение: Как примирить Луку и Павла
  • Вопрос 1. Могут ли иные языки служить средством благовестия?
    • Вопрос 2. Следует ли запретить на служениях церкви иные языки, если нет истолкования?
    • Вопрос 3. Правильно ли будет в наших собраниях (обычно в конце — но не обязательно) призывать верующих вместе взыскать силы Божьей, засвидетельствованной проявлением иных языков?
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Глава 7 Павел: Дар иных языков

  • Языки как молитва
  • Отношение Павла к иным языкам
  • Языки как хвала
  • Язы ки как ходатайство
  • Языки как провозглашение
  • Заключение
  • Применение
  • Вопросы на размышление

Заключение: Ценность иных языков

  • Иные языки — это знамение, указывающее на нашу связь с силой и призванием апостольской церкви
  • Иные языки указывают на то, что мы — те самые пророки последнего времени, которых ожидал Иоиль
  • Разнообразие иных языков напоминает нам о масштабе и сущности нашей миссии
  • Личный характер иных языков напоминает нам о том, что Бог с нами
  • Непонятность иных языков напоминает нам о необходимости полагаться наДуха Святого
  • Драматичность, присущая проявлению иных языков, напоминает нам о желании трансцендентного Бога общаться с нами

Библиография

  • Указатель библейских ссылок
  • Именной указатель
Views 1 678
Rating 3.9 / 5
Added 22.05.2024
Author zenkevich
Rate this publication:
3.9/5 (4)

Comments (5 comments)

N
neprozvanova@mai 1 year ago

Добрый день как купить

 
Z
zenkevich 2 years ago
Роберт Мензис один из сильнейших пятидесятнических богословов современности. Его труды дают возможность каждому из сегодняшних современных христиан любой деноминации прийти к осмыслению того факта, что получение крещения Святым Духом сегодня доступно абсолютно каждому. И даётся оно, исключительно для получения силы свыше - для успешного миссионерского служения (Деян.1:8), а феномен глоссалалии - это тот маяк, дающий подтверждение человеку что он обрёл эту силу свыше. Благословит Господь каждого из нас, ходить и служить в этой силе.
P
Pastor 112 3 years ago

Как преобрести данную книгу? Спасибо. 
O
OlegN 4 years ago

 Если кого-то будет интересовать тематика «говорение на иных языках», то , на мой взгляд, это книга одна из лучших в своём роде. Спасибо за книгу! 

 
ЮрийБ 4 years ago

Большое спасибо за книгу! Тема актуальная и вопрос, поднятый в ней, очень практичный. Почитаю с удовольствием, тем более, что другие книги автора мне очень понравились.  

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