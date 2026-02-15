Этот путеводитель должен помочь тебе найти Бога, Которого ты, в сущности, уже искал всю жизнь, и обрести в Нем покой и мир. Бог - не таинственный незнакомец, о котором никто не может сказать ничего конкретного. С начала времен Он говорил с людьми через пророков. Он избрал Себе израильский народ, чтобы произвести от него Мессию, Спасителя мира. Да, Он Сам пришел к нам в Иисусе Христе, чтобы открыть нам Свою волю и вернуть нас в общение с Собой.
Ты усмехаешься? Все это кажется тебе нереальным, обновленной религиозной сказкой, которой нет места в нашем просвещенном, современном мире? Прошу тебя, оставь на время свои предубеждения, „самостоя- тельный“ взгляд на вещи и послушай, что хочет сказать тебе этот путеводитель. Во время его чтения Бог может открыть твои глаза на Свою истину, любовь и мудрость. Даже если ты будешь читать лишь пару страниц в день, это может коренным образом изменить твою жизнь, дать тебе цель, ради которой действительно стоит жить.
Стивен Мензиз - Путеводитель от смерти к жизни
Waldbrol: Missionswerk Waldbrol, 1994. – 129 с.
Стивен Мензиз - Путеводитель от смерти к жизни – Содержание
Путеводитель от смерти к жизни – зачем? - Величайший глупец - Знаменитые личности о своём последнем пути - Никакой ложной уверенности! - Самое важное - По жизни – в вагоне первого класса - Что мне нужно знать? - Стой! Кругом! - Роковое недоверие - «Когда-нибудь» - это слишком поздно! - Билет в Царство Божие - «Выводит любые пятна!» - Чего же ты еще ждешь? - Ты можешь сделать выбор! - Умен в этом мире, безумен в вопросах вечности? - Как умирал капитан Иоганн Мюллер - За что люди попадают в тюрьму? - Исправление – не возрождение! - Ни Бога, ни суда? - «Стреляйте, если можете!» - Две категории людей - Член церкви – и все равно погиб? - Слишком дешево - Только черпай - Верь тому, что говорит Слово Божие! - Только Христос - Все зависит от наличия связи - «Я – тот самый клоун!» - «Селедка – бесплатно!» - К какой части мира принадлежишь ты? - Не хуже других - Только одно мгновение! - Смерть – а что потом? - Только сон? - Мудрость или скромная вера? - Когда пробьет последний час - Мой заместитель - «У нее же вырваны ядовитые зубы!» - Сейчас или никогда! - «Он не был готов к смерти» - Просить или брать? - Рожден заново?! - Надеяться или знать? - Действительно так просто? - Человеческие усилия - … и Божий ответ - Что человеку нужно больше всего - Скован собственной цепью! - Одной праведности недостаточно! - Только одного недостает тебе! - Предъявителя билета – грешника – впустить! - История одной картины - Только три шага до неба - Что переживает грешник, спасаемый Божьей милостью - Помощь – только беспомощным! - Только два исхода - Дорогое искупление - Важнее всякого счастья - Ты имеешь спасение? - Перечеркнуто и прибито - Сначала спасен, потом – счастлив - Дьявол побежден! - Раб - Охвачен пламенем - Как учатся плавать - Завещание - Больше, чем друг - Божьи ответы на твои вопросы - Спасение Израиля – образ нашего искупления - Исправление не поможет - Уладил – навсегда! - Исправленное завещание - Могущество и совершенство Иисуса - Уверенность в спасении: да или нет? - Сатана и Мартин Лютер - Слишком глубоко погряз? - Четыре блистающих драгоценных камня - Принятие фактов или личная вера? - «Если Бог за нас, кто против нас?» - Как ты можешь начать новую жизнь - Как может расти вера - Религия или истина? - Говори со Христом! - Мы свободны в выборе! - Завтра, завтра, только не сегодня… - Разве мы не все боимся смерти? - Время до смерти - «Папа, темно!» - «Папа на мостике?» - Любовь к Иисусу - «Благодарю Вас, капитан!» - Долина бремен
