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Мерфи - Эллис - О нравственной природе вселенной

Мерфи - Эллис - О нравственной природе вселенной
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology, Philosophy, Ethics
Series Богословие и наука (13 books)

Нэнси Мерфи - Джордж Эллис - О нравственной природе вселенной - Богословие - космология и этика

  • Пер. с англ.

  • Серия "Богословие и наука"

  • М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 288 с.

  • ISBN 5-89647-095-9

Нэнси Мерфи - Джордж Эллис - О нравственной природе вселенной - Богословие - космология и этика - Содержание

Серия "Богословие и наука"

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

  • ГЛАВА I. Цели и возможности

  • ГЛАВА II. Иерархия наук

  • ГЛАВА III. Космология

  • ГЛАВА IV. Пересмотр иерархии

  • ГЛАВА V. Этика, богословие и социальные науки

  • ГЛАВА VI. Сущность этики

  • ГЛАВА VII. Реконфигурация социальных наук в свете этики

  • ГЛАВА VIII. Этика и богословские теории

  • ГЛАВА IX. Этика, космология и богословские теории

  • ГЛАВА Х. Эпистемологическая оценка

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Views 270
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Added 13.01.2026
Author esxatos
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