Мерфи - Эллис - О нравственной природе вселенной
Нэнси Мерфи - Джордж Эллис - О нравственной природе вселенной - Богословие - космология и этика
Пер. с англ.
Серия "Богословие и наука"
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. 288 с.
ISBN 5-89647-095-9
Нэнси Мерфи - Джордж Эллис - О нравственной природе вселенной - Богословие - космология и этика - Содержание
Серия "Богословие и наука"
Предисловие к русскому изданию
Предисловие
ГЛАВА I. Цели и возможности
ГЛАВА II. Иерархия наук
ГЛАВА III. Космология
ГЛАВА IV. Пересмотр иерархии
ГЛАВА V. Этика, богословие и социальные науки
ГЛАВА VI. Сущность этики
ГЛАВА VII. Реконфигурация социальных наук в свете этики
ГЛАВА VIII. Этика и богословские теории
ГЛАВА IX. Этика, космология и богословские теории
ГЛАВА Х. Эпистемологическая оценка
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
No comments yet. Be the first!