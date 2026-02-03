«Сокровище, взятое с собой в путь» — это автобиографическая история Джека Роланда Мерфи, человека, чья жизнь напоминает голливудский боевик с глубоким духовным финалом. Чемпион по серфингу и виртуозный грабитель, организовавший «кражу века» (похищение крупнейшего сапфира «Звезда Индии»), Мерфи прошел путь от мировой славы и криминального дна до искреннего покаяния.

В этой книге автор описывает годы, проведенные в тюрьме строгого режима, где за маской дерзкого преступника скрывалась израненная душа. «Сокровище», о котором говорит Мерфи, — это не золото или драгоценные камни, а вера, которую он обрел за решеткой. Книга повествует о том, как Бог может преобразить даже самого «безнадежного» грешника, превратив его в служителя и проповедника.

Джек Роланд Мерфи – Сокровище, взятое с собой в путь

Пер. с англ. – Киев: Международная тюремная миссия, 1993. – 98 с.

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