Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мерфи - Сокровище, взятое с собой в путь

Мерфи - Сокровище, взятое с собой в путь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

«Сокровище, взятое с собой в путь» — это автобиографическая история Джека Роланда Мерфи, человека, чья жизнь напоминает голливудский боевик с глубоким духовным финалом. Чемпион по серфингу и виртуозный грабитель, организовавший «кражу века» (похищение крупнейшего сапфира «Звезда Индии»), Мерфи прошел путь от мировой славы и криминального дна до искреннего покаяния.

В этой книге автор описывает годы, проведенные в тюрьме строгого режима, где за маской дерзкого преступника скрывалась израненная душа. «Сокровище», о котором говорит Мерфи, — это не золото или драгоценные камни, а вера, которую он обрел за решеткой. Книга повествует о том, как Бог может преобразить даже самого «безнадежного» грешника, превратив его в служителя и проповедника.

Джек Роланд Мерфи – Сокровище, взятое с собой в путь

Пер. с англ. – Киев: Международная тюремная миссия, 1993. – 98 с.

Джек Роланд Мерфи – Сокровище, взятое с собой в путь – Содержание

  • Введение

  • Я завязал

  • Вечер со звездами джаза

  • Серое общество

  • Назад не вернусь

  • Живые мертвецы

  • Путь тяжелых раздумий

  • Так много вопросов

  • Встать в строй

  • Домашняя кухня в стиле пастора Джонса

  • На подступах

  • И наконец Рейфорд

  • Свет в конце туннеля

  • Мост

  • Живое свидетельство

Views 283
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books