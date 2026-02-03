Мерфи - Сокровище, взятое с собой в путь
«Сокровище, взятое с собой в путь» — это автобиографическая история Джека Роланда Мерфи, человека, чья жизнь напоминает голливудский боевик с глубоким духовным финалом. Чемпион по серфингу и виртуозный грабитель, организовавший «кражу века» (похищение крупнейшего сапфира «Звезда Индии»), Мерфи прошел путь от мировой славы и криминального дна до искреннего покаяния.
В этой книге автор описывает годы, проведенные в тюрьме строгого режима, где за маской дерзкого преступника скрывалась израненная душа. «Сокровище», о котором говорит Мерфи, — это не золото или драгоценные камни, а вера, которую он обрел за решеткой. Книга повествует о том, как Бог может преобразить даже самого «безнадежного» грешника, превратив его в служителя и проповедника.
Джек Роланд Мерфи – Сокровище, взятое с собой в путь
Пер. с англ. – Киев: Международная тюремная миссия, 1993. – 98 с.
Джек Роланд Мерфи – Сокровище, взятое с собой в путь – Содержание
Введение
Я завязал
Вечер со звездами джаза
Серое общество
Назад не вернусь
Живые мертвецы
Путь тяжелых раздумий
Так много вопросов
Встать в строй
Домашняя кухня в стиле пастора Джонса
На подступах
И наконец Рейфорд
Свет в конце туннеля
Мост
Живое свидетельство
No comments yet. Be the first!