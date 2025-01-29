Меринг, Райнхард - Карл Шмитт - Взлет и падение

КАРЛ ШМИТТ всегда называл себя уроженцем Мозеля. Однако это не в полной мере относится даже к его родителям. Все предки по отцовской линии1 были родом из Баузендорфа, деревни на берегу Альфа в Айфеле приблизительно в шести километрах от Мозеля. Оттуда около пятнадцати километров до Бернкастеля-Куса, главного города Среднего Мозеля. После 1815 года Баузендорф вошел в состав Пруссии. По большей части католическое население города, в XIX веке около 500 человек, жило за счет сельского хозяйства и ремесел. Виноделием никто не занимался. В Баузендорфе был свой приход, неподалеку располагалось место паломничества Хайнцерат. В отцовской линии прослеживается переход от крестьянства к ремесленничеству. Прадед был пекарем, крестьянином и трактирщиком. Дед, Николаус Шмитт, занимался пекарней и трактиром, владел амбаром и стойлами, а также школой и танцевальным залом. В 1852 году он женился на Катарине Анне Францен. В браке родились девять детей. Отец Карла Йохан Шмитт (1853–1945) был старшим из сыновей. Так, уже с отцовской стороны у Карла было множество дядьев и тетей. Родителей отца Карл не знал.

Отец в пять лет пошел в школу для мальчиков в Баузендорфе. В 14 лет в винодельческом городе Креф он поступил на курсы почтовой службы и вскоре получил место почтальона в Блайальфе в Северном Айфеле. Позже он перешел на службу в железнодорожном управлении, которая оплачивалась лучше. В 1874 году его перевели в Зиген (Зигерланд) в Вестфалии, а позже — в Вердоль, в сентябре 1876-го он переехал в Плеттенберг-Эйрингхаузен в вестфальском Зауэрланде. Там в 1878 году он получил должность коммерческого служащего и счетовода на фабрике по производству гаек и болтов Graewe & Kaiser (Graeka). Фабрика была основана в 1872 году, стремительно развивалась и формировала инфраструктуру городских районов. Во время деловых поездок Йохан Шмитт посещал и зарубежные страны.

В 1878 году он познакомился с Марией Резе (1850–1882). В августе 1879 они поженились. Мария исповедовала евангелизм, поэтому, вступив в брак, Йохан пересек конфессиональную границу. У них было двое детей: Эрнст (1880–1919) и Мария (1881). Второй ребенок умер в младенчестве, а в 1882 после продолжительной болезни скончалась и супруга.

В 1886 году, на Троицу, Йохан во время путешествия познакомился с Луизой Штайнляйн (1863–1943), матерью Карла. Она родилась вне брака в 1863 году в Бласвайлере (район Арвайлера) в Айфеле. Ее мать Августа Луиза Белл в 1865 году вышла замуж за тирского служащего таможенного ведомства Франца Йозефа Антона Штайнляйна. Франц был признан отцом Луизы. Ее родным отцом, вероятно, был его брат, Николаус, священник, поэтому личность Луизы была законно подтверждена только после рождения сына Андреаса. У Штайнляйнов, бабушки и дедушки Карла, позже родились еще пятеро детей. Таким образом у Шмитта и со стороны матери было много родных, в том числе и в Лотарингии, где выросла мать.

Меринг, Райнхард - Карл Шмитт - Взлет и падение

Перевод с немецкого И. Ивакиной, под научной редакцией И. Чубарова. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2024. — 776 с. (Интеллектуальная биография).

ISBN 978-5-85006-492-1

Меринг, Райнхард - Карл Шмитт - Взлет и падение – Содержание

Предисловие к русскому переводу

Белый ворон. Удивительная жизнь немецкого теоретика права Карла Шмитта

ЧАСТЬ I. «ЛОЖНАЯ ИДЕЯ САМОПРЕДСТАВЛЕНИЯ „Я ЕСМЬ“». ПОДЪЕМ В ЭПОХУ ВИЛЬГЕЛЬМИНИЗМА

Глава 1. «Таинственный молодой человек скромного происхождения»

Глава 2. Право практики

Глава 3. Апофеоз поэзии и литературная ругань: несвоевременный поэт и «всеобщее достояние грамотности»

Глава 4. Накануне мировой войны: государство, церковь и индивидкак точка отсчета

Глава 5. Дюссельдорфская жизнь в чрезвычайном положении

Глава 6. Мировая война и пораженчество: Карл Шмитт в Мюнхене

Глава 7. Страсбург, осадное положение и католический исход

Глава 8. Политический романтик 1815 / 1919

ЧАСТЬ II. ПО ТУ СТОРОНУ БУРЖУАЗНОСТИ. ЖИЗНЬ И РАБОТА В ВЕЙМАРЕ

Глава 1. Устойчивое положение? Мюнхенская Высшая торговая школа и «Диктатура»

Глава 2. «Верный цыган» в Грайфсвальде

Глава 3. Прибытие в Бонн? Обращение к католической церкви

Глава 4. Боннский преподаватель

Глава 5. От статус-кво к демократическому «Мифу»

Глава 6. Боннский урожай: «Понятие политического» и «Учение о конституции»

Глава 7. «С одной льдины на другую»: сигналы в берлинском Мальстреме

Глава 8. Реконструкция «сильного» государства

Глава 9. В журналистских кругах конца Веймарской эпохи

Глава 10. Карл Шмитт как действующее лицо президенсткой системы

ЧАСТЬ III. В ЧРЕВЕ ЛЕВИАФАНА. НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

Глава 1. После 30 января 1933 года

Глава 2. Неумолимое восхождение «коронованного юриста»

Глава 3. «Год восстановления?» Начало и конец юридико-институционального смыслотворчества

Глава 4. Антисемитское смыслотворчество

Глава 5. Поворот к Гоббсу? Смысл и фиаско приверженности национал-социализму

Глава 6. Право на власть? Порядок крупных пространств и формирование рейха

Глава 7. Капитан в заложниках? Прощание с «рейхом»

Глава 8. Последние работы эпохи национал-социализма

ЧАСТЬ IV. «ОДИН ОСТАЛСЯ». МЕДЛЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ 1945 ГОДА

Глава 1. Арест и «убежище»

Глава 2. От Бенито Серено к Гамлету: «возвращение» интеллектуала?

Глава 3. Частные лекции в Плеттенберге. Новые источники влияния на студентов ФРГ

Глава 4. Партизан в разговоре

Глава 5. За восемьдесят: ретроспективный взгляд на старые вопросы

Примечания

Сокращения и библиография

Архивные материалы

Сокращенные наименования некоторых журналов

Сокращенные наименования важнейших работ Карла Шмитта

Издания на русском языке

Переписка

Библиография

Указатель имен