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Мерофф - Твердость характера

Мерофф, Дебора - Твердость характера - О мужестве женщин-миссионерок
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

Кэтрин Бриджес тихо стояла возле знаменитой Стены Плача — полуразрушенной стены, оставшейся от древнего храма в Иерусалиме, — священного места для всех иудеев. Как обычно и мужская, и женская половины были переполнены. Одни сидели на стульях и молились, другие стояли, касаясь стены. Некоторые плакали, стараясь просунуть в трещины между выгоревшими от солнца камнями записки с мольбами, присоединяя их к тысячам других.

Вдруг Кэтрин увидела мужчину средних лет и девушку, которые стояли недалеко от нее. Характерная одежда говорила об их принадлежности к ортодоксальным иудеям. Кэтрин обратила внимание, что они «переговаривались» на языке жестов. Они тоже заметили ее, и Кэтрин, улыбнувшись, универсальным знаком дала понять им, что и она не слышит. Так началось их общение.

В течение следующего часа Кэтрин ближе познакомилась с этими людьми, они были подавлены и разочарованы. Уже которую неделю они настойчиво посещали синагогу, не имея ни малейшей возможности понять, о чем там говорится. Они не могли получить утешение через проповедь, потому что закон гласит: во время Шаббата не должно быть сурдоперевода, так как перевод считается «работой».

Положение, в котором оказались отец с дочерью, Кэтрин приняла близко к сердцу. Она слишком хорошо понимала, что значит быть отрезанной от общения с «нормальными» людьми. Но здесь этим двоим было отказано не только в общении, но и в возможности присоединиться к остальным верующим в поклонении Богу. И сделано это было во имя религии, неоправданно жестоко обращающейся со своими последователями. Для самой Кэтрин служение и поклонение Богу было самым главным в жизни.

Мерофф, Дебора - Твердость характера - О мужестве женщин-миссионерок

Пер. с англ. / Дебора Мерофф. — СПб.: Мирт, 2008. — 216 с.
ISBN 978-5-88869-238-7

Мерофф, Дебора - Твердость характера - Содержание

  • Предисловие
  • Глава 1. Нарушая молчание
    • Статистика. Нарушение слуха
    • Статистика. Рождаемость
  • Глава 2. По ту сторону радуги
    • Статистика. Непал
    • Статистика. Детский труд
  • Глава 3. Море — мой дом
    • Статистика. Насилие в семье
    • Статистика. Образование
  • Глава 4. Домик на границе
    • Статистика. Убийство новорожденных девочек
    • Статистика. Женское обрезание
  • Глава 5. Полный круг
    • Статистика. Девочки-солдаты
    • Статистика. Продолжительность жизни
    • Статистика. СПИД
  • Глава 6. Бедность во имя ближнего
    • Статистика. Убийство во имя чести допустимо
    • Статистика. Убийство во имя чести — закон
    • Статистика. Неравенство
  • Глава 7. В Индию
    • Статистика. Девочки-невесты
    • Статистика. Рискуя невестами
    • Статистика. На улицах
  • Глава 8. И поведет их маленький ребенок
    • Статистика. Нищета
    • Статистика. Беженцы
  • Глава 9. Дом там, где сердце
    • Статистика. Рабы религии
    • Статистика. Торговля живым товаром
    • Статистика. Вдовы
  • Приложения
    • Приложение 1. Семь способов сформировать свое мировоззрение
    • Приложение 2. Полезные сайты
    • Приложение 3. Пословицы и поговорки
  • Дополнительная литература
Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 10.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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