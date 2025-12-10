Мерофф - Твердость характера
Кэтрин Бриджес тихо стояла возле знаменитой Стены Плача — полуразрушенной стены, оставшейся от древнего храма в Иерусалиме, — священного места для всех иудеев. Как обычно и мужская, и женская половины были переполнены. Одни сидели на стульях и молились, другие стояли, касаясь стены. Некоторые плакали, стараясь просунуть в трещины между выгоревшими от солнца камнями записки с мольбами, присоединяя их к тысячам других.
Вдруг Кэтрин увидела мужчину средних лет и девушку, которые стояли недалеко от нее. Характерная одежда говорила об их принадлежности к ортодоксальным иудеям. Кэтрин обратила внимание, что они «переговаривались» на языке жестов. Они тоже заметили ее, и Кэтрин, улыбнувшись, универсальным знаком дала понять им, что и она не слышит. Так началось их общение.
В течение следующего часа Кэтрин ближе познакомилась с этими людьми, они были подавлены и разочарованы. Уже которую неделю они настойчиво посещали синагогу, не имея ни малейшей возможности понять, о чем там говорится. Они не могли получить утешение через проповедь, потому что закон гласит: во время Шаббата не должно быть сурдоперевода, так как перевод считается «работой».
Положение, в котором оказались отец с дочерью, Кэтрин приняла близко к сердцу. Она слишком хорошо понимала, что значит быть отрезанной от общения с «нормальными» людьми. Но здесь этим двоим было отказано не только в общении, но и в возможности присоединиться к остальным верующим в поклонении Богу. И сделано это было во имя религии, неоправданно жестоко обращающейся со своими последователями. Для самой Кэтрин служение и поклонение Богу было самым главным в жизни.
Мерофф, Дебора - Твердость характера - О мужестве женщин-миссионерок
Пер. с англ. / Дебора Мерофф. — СПб.: Мирт, 2008. — 216 с.
ISBN 978-5-88869-238-7
Мерофф, Дебора - Твердость характера - Содержание
- Предисловие
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Глава 1. Нарушая молчание
- Статистика. Нарушение слуха
- Статистика. Рождаемость
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Глава 2. По ту сторону радуги
- Статистика. Непал
- Статистика. Детский труд
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Глава 3. Море — мой дом
- Статистика. Насилие в семье
- Статистика. Образование
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Глава 4. Домик на границе
- Статистика. Убийство новорожденных девочек
- Статистика. Женское обрезание
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Глава 5. Полный круг
- Статистика. Девочки-солдаты
- Статистика. Продолжительность жизни
- Статистика. СПИД
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Глава 6. Бедность во имя ближнего
- Статистика. Убийство во имя чести допустимо
- Статистика. Убийство во имя чести — закон
- Статистика. Неравенство
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Глава 7. В Индию
- Статистика. Девочки-невесты
- Статистика. Рискуя невестами
- Статистика. На улицах
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Глава 8. И поведет их маленький ребенок
- Статистика. Нищета
- Статистика. Беженцы
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Глава 9. Дом там, где сердце
- Статистика. Рабы религии
- Статистика. Торговля живым товаром
- Статистика. Вдовы
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Приложения
- Приложение 1. Семь способов сформировать свое мировоззрение
- Приложение 2. Полезные сайты
- Приложение 3. Пословицы и поговорки
- Дополнительная литература
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