Кэтрин Бриджес тихо стояла возле знаменитой Стены Плача — полуразрушенной стены, оставшейся от древнего храма в Иерусалиме, — священного места для всех иудеев. Как обычно и мужская, и женская половины были переполнены. Одни сидели на стульях и молились, другие стояли, касаясь стены. Некоторые плакали, стараясь просунуть в трещины между выгоревшими от солнца камнями записки с мольбами, присоединяя их к тысячам других.

Вдруг Кэтрин увидела мужчину средних лет и девушку, которые стояли недалеко от нее. Характерная одежда говорила об их принадлежности к ортодоксальным иудеям. Кэтрин обратила внимание, что они «переговаривались» на языке жестов. Они тоже заметили ее, и Кэтрин, улыбнувшись, универсальным знаком дала понять им, что и она не слышит. Так началось их общение.

В течение следующего часа Кэтрин ближе познакомилась с этими людьми, они были подавлены и разочарованы. Уже которую неделю они настойчиво посещали синагогу, не имея ни малейшей возможности понять, о чем там говорится. Они не могли получить утешение через проповедь, потому что закон гласит: во время Шаббата не должно быть сурдоперевода, так как перевод считается «работой».

Положение, в котором оказались отец с дочерью, Кэтрин приняла близко к сердцу. Она слишком хорошо понимала, что значит быть отрезанной от общения с «нормальными» людьми. Но здесь этим двоим было отказано не только в общении, но и в возможности присоединиться к остальным верующим в поклонении Богу. И сделано это было во имя религии, неоправданно жестоко обращающейся со своими последователями. Для самой Кэтрин служение и поклонение Богу было самым главным в жизни.

Мерофф, Дебора - Твердость характера - О мужестве женщин-миссионерок

Пер. с англ. / Дебора Мерофф. — СПб.: Мирт, 2008. — 216 с.

ISBN 978-5-88869-238-7

Мерофф, Дебора - Твердость характера - Содержание