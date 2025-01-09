Альпер - Бог и мозг
Является ли вера в высшие силы результатом культурного воспитания или это биологическая неизбежность? Мэтью Альпер утверждает, что человеческий мозг эволюционно запрограммирован на веру в Бога. Он вводит понятие «духовного инстинкта» — особого когнитивного механизма, который возник как адаптивная реакция на осознание собственной смертности.
По мнению автора, религия — это не мистическое откровение, а сложная биологическая функция, помогающая нашему виду справляться с экзистенциальным страхом и сохранять рассудок.
Метью Альпер - Бог и мозг: Научное объяснение Бога, религиозности и духовности
Мэтью Альпер ; [пер. с англ. У. Сапциной].
М.: Эксмо, 2014. — 448 с.
(Религия. Война за Бога).
ISBN 978-5-699-66787-1
Matthew Alper THE «GOD» PART OF THE BRAIN: A SCIENTIFIC INTERPRETATION OF HUMAN SPIRITUALITY AND GOD
Перевод с английского Ульяны Сапциной
Метью Альпер - Бог и мозг - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
ОТ АВТОРА
КНИГА I. НАУЧНЫЙ МЕТОД И ПОИСКИ БОГА
ПРОЛОГ
1. ПОБИВАНИЕ БОГА КАМНЯМИ, ИЛИ КАК СВЯЗАНЫ МАТЕРИЯ И ДУХ
2. ЧТО ТАКОЕ НАУКА, ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ БОГА
3. ОЧЕНЬ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ, ИЛИ ВСЕ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О ВСЕЛЕННОЙ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ
4. ИММАНУИЛ КАНТ, ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В ПОНИМАНИИ РЕАЛЬНОСТИ
5. БОГ КАК СЛОВО, ИЛИ ЧТО МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, КОГДА ГОВОРИМ
6. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК - ТОЖЕ ЖИВОТНОЕ
КНИГА II. ОСНОВЫ БИОТЕОЛОГИИ
7. «ДУХОВНАЯ» ФУНКЦИЯ, ИЛИ А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ГЕНЫ?
Теория Карла Густава Юнга
Универсальные духовные верования и обычаи
Довод в пользу духовной функции
8. ОБОСНОВАНИЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ ПРИРОДА СДЕЛАЛА НАС ДУХОВНЫМИ И НРАВСТВЕННЫМИ
Истоки нравственного сознания
Функция боли.
Функция тревоги
Столкновение нравственного сознания и функции тревоги
Пришествие духовной функции
Истоки осознания бессмертия и Бога
9. «ДУХОВНЫЙ» ОПЫТ, ИЛИ МЫ И НАШЕ СОЗНАНИЕ
Истоки духовного опыта
Функция эго
Трансцендентальная функция
10. НАРКОТИЧЕСКИЙ БОГ, ИЛИ КАК РАБОТАЮТ «СВЯТЫЕ» ЭНТЕОГЕНЫ
11. «ДУХОВНЫЙ ГЕН», ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕЛИГИОЗНОГО ПОВЕДЕНИЯ
12. ФУНКЦИЯ МОЛИТВЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ СЛОВА ИСЦЕЛЯЮТ
13. ОБРАЩЕНИЕ В ВЕРУ, ИЛИ КАК СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ ЛЮДЬМИ
14. ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ АТЕИСТЫ?
15. ОПЫТ ОКОЛОСМЕРТНЫХ СОСТОЯНИЙ, ИЛИ ПРИОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ В ДРУГУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
16. «ГОВОРЕНИЕ ЯЗЫКАМИ», ИЛИ ВСЕЛЕНИЕ БОГОВ И ДУХОВ В ЧЕЛОВЕКА
17. ПОЧЕМУ АМЕРИКА НАСТОЛЬКО РЕЛИГИОЗНА? БИО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА
18. ФУНКЦИИ ВИНЫ И МОРАЛИ, ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ПОСТУПАЕМ ТАК, КАК ПОСТУПАЕМ
19.ЛОГИКА БОГА: НОВАЯ «ДУХОВНАЯ» ПАРАДИГМА
20.ДАЕТ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ НАУЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ И БОГА, И ЕСЛИ ДАЕТ, ТО ЧТО?
ЭПИЛОГ
ФИНАЛ ИСКАНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПОМОЧЬ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДУХОВНОЙ ФУНКЦИИ
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