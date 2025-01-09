Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Альпер - Бог и мозг

Альпер - Бог и мозг
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Является ли вера в высшие силы результатом культурного воспитания или это биологическая неизбежность? Мэтью Альпер утверждает, что человеческий мозг эволюционно запрограммирован на веру в Бога. Он вводит понятие «духовного инстинкта» — особого когнитивного механизма, который возник как адаптивная реакция на осознание собственной смертности.

По мнению автора, религия — это не мистическое откровение, а сложная биологическая функция, помогающая нашему виду справляться с экзистенциальным страхом и сохранять рассудок.

Метью Альпер - Бог и мозг: Научное объяснение Бога, религиозности и духовности

Мэтью Альпер ; [пер. с англ. У. Сапциной].

М.: Эксмо, 2014. — 448 с.

(Религия. Война за Бога).

ISBN 978-5-699-66787-1

Matthew Alper THE «GOD» PART OF THE BRAIN: A SCIENTIFIC INTERPRETATION OF HUMAN SPIRITUALITY AND GOD

Перевод с английского Ульяны Сапциной

Метью Альпер - Бог и мозг - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ОТ АВТОРА

КНИГА I. НАУЧНЫЙ МЕТОД И ПОИСКИ БОГА

ПРОЛОГ

  • 1. ПОБИВАНИЕ БОГА КАМНЯМИ, ИЛИ КАК СВЯЗАНЫ МАТЕРИЯ И ДУХ

  • 2. ЧТО ТАКОЕ НАУКА, ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ БОГА

  • 3. ОЧЕНЬ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВРЕМЕНИ, ИЛИ ВСЕ, ЧТО ВЫ ВСЕГДА ХОТЕЛИ УЗНАТЬ О ВСЕЛЕННОЙ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

  • 4. ИММАНУИЛ КАНТ, ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В ПОНИМАНИИ РЕАЛЬНОСТИ

  • 5. БОГ КАК СЛОВО, ИЛИ ЧТО МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, КОГДА ГОВОРИМ

  • 6. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК - ТОЖЕ ЖИВОТНОЕ

КНИГА II. ОСНОВЫ БИОТЕОЛОГИИ

  • 7. «ДУХОВНАЯ» ФУНКЦИЯ, ИЛИ А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ГЕНЫ?

    • Теория Карла Густава Юнга

    • Универсальные духовные верования и обычаи

    • Довод в пользу духовной функции

  • 8. ОБОСНОВАНИЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ ПРИРОДА СДЕЛАЛА НАС ДУХОВНЫМИ И НРАВСТВЕННЫМИ

    • Истоки нравственного сознания

    • Функция боли.

    • Функция тревоги

    • Столкновение нравственного сознания и функции тревоги

    • Пришествие духовной функции

    • Истоки осознания бессмертия и Бога

  • 9. «ДУХОВНЫЙ» ОПЫТ, ИЛИ МЫ И НАШЕ СОЗНАНИЕ

    • Истоки духовного опыта

    • Функция эго

    • Трансцендентальная функция

  • 10. НАРКОТИЧЕСКИЙ БОГ, ИЛИ КАК РАБОТАЮТ «СВЯТЫЕ» ЭНТЕОГЕНЫ

  • 11. «ДУХОВНЫЙ ГЕН», ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕЛИГИОЗНОГО ПОВЕДЕНИЯ

  • 12. ФУНКЦИЯ МОЛИТВЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ СЛОВА ИСЦЕЛЯЮТ

  • 13. ОБРАЩЕНИЕ В ВЕРУ, ИЛИ КАК СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ ЛЮДЬМИ

  • 14. ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ АТЕИСТЫ?

  • 15. ОПЫТ ОКОЛОСМЕРТНЫХ СОСТОЯНИЙ, ИЛИ ПРИОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ В ДРУГУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

  • 16. «ГОВОРЕНИЕ ЯЗЫКАМИ», ИЛИ ВСЕЛЕНИЕ БОГОВ И ДУХОВ В ЧЕЛОВЕКА

  • 17. ПОЧЕМУ АМЕРИКА НАСТОЛЬКО РЕЛИГИОЗНА? БИО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА

  • 18. ФУНКЦИИ ВИНЫ И МОРАЛИ, ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ ПОСТУПАЕМ ТАК, КАК ПОСТУПАЕМ

  • 19.ЛОГИКА БОГА: НОВАЯ «ДУХОВНАЯ» ПАРАДИГМА

  • 20.ДАЕТ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ НАУЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ И БОГА, И ЕСЛИ ДАЕТ, ТО ЧТО?

ЭПИЛОГ

ФИНАЛ ИСКАНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ПОМОЧЬ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДУХОВНОЙ ФУНКЦИИ

Views 256
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books