Мэттьюз - За столом Грааля

Один из текстов о Граале, известный как «Регіевѵаив», завершается так: когда чудодейственный сосуд исчезает, чтобы никогда больше не показаться здесь, а рыцарь Персеваль отправляется в земли неведомые, замок Грааля оказывается заброшенным и превращается в руины. Многие желали узнать, чем на самом деле был этот замок, но правда изгладилась из памяти, и люди решили, что это зловещее место, населенное призраками. Никто не отваживался отправиться туда, кроме двух валлийских рыцарей:

То были и вправду славные рыцари, весьма молодые и очень воодушевленные, они поклялись, что отправятся туда, и, волнуясь сильно, вошли в замок. Они оставались там долгое время. А когда покинули замок, то зажили отшельниками, нося власяницы и бродя по лесам, питаясь лишь кореньями; то была тяжкая жизнь, но доставляла им большую приятность, а когда люди спрашивали их, отчего они живут так, то слышали в ответ лишь: «Отправьтесь сами туда, где были мы, и вы узнаете, отчего».

Любой, не сидевший за столом Грааля, должен испытывать оттенок недоумения, даже презрения к группе людей, желающих забраться в такие ветхие руины, какими кажется замок Грааля. Немногие прочие разделят желание двух валлийских рыцарей: страсть к познанию и свершению. Но, как и помянутым рыцарям, нам нелегко рассказать об этом опыте; мы можем лишь еще раз предложить «отправиться туда, и узнать самим».

Не все рыцари Грааля отплыли к берегам Сарраса на мистическом корабле, да и Грааль не стал внезапно недостижим для тех, кто пришел после. Руины замка Грааля располагаются не в каком-либо тайном месте, путь к которому можно указать по карте (хотя карты и действительные исторические архитектурные постройки могут помочь некоторыми намеками). Братство Грааля здесь, среди нас, в этом мире: его участники с одинаковой вероятностью могут быть и обычными людьми, и рьяными мистиками, членами могущественного эзотерического ордена. На самом деле, в границы замка Грааля вошли уже целые города и даже страны, далеко за пределами Британии, — и стол Грааля ныне также огромен. Но что сказать про сам Грааль? Разумеется, чаша Тайной вечери для многих будет не слишком притягательным объектом поиска: она просто чужда их религиозной традиции. А как быть тем, кто религиозной традиции не имеет вовсе? Значит ли это, что они не годятся для Приключения, и не могут быть допущены к Столу? Ответим им так: несмотря на то, что символ Грааля сейчас принято считать тесно связанным с христианской традицией, толкование его вовсе неоднозначно.

Известно, что элементы традиции Грааля происходят из весьма разнящихся источников, и складываются в многомерный, мультирели- гиозный образ, такой же разносторонний, как и компания сидящих за Столом. Для тех, кто был воспитан вне всякой традиции или отверг формальное воспитание в рамках какого-либо духовного учения, ясное выражение своего представления о сущности Грааля может оказаться непростой задачей. Для них могут быть полезны размышления над тем, что контекст преданий Грааля, хотя и христианский по большей части, всё же принадлежит к насыщенной и пестрой атмосфере средневекового мира, теснее связанного с древними языческими традициями и мироощущением. Вдохновенно рассказанная история в этом мире находила куда более пылкий отклик, чем в сердцах и умах мира современного.

Путей к Граалю столько же, сколько дорог, ведущих в Рим — и каждый из них справедлив. Артур вполне мог быть христианским королем, но он продолжал осознавать, что его королевство хранит и другие представления, которые могут послужить только общему благу Круглого стола. Усаживаясь за стол Грааля в замке Короля-рыбака, духовного представителя Артура в Британии, — мы понимаем, что вместе с нами здесь присутствуют многие, для кого здешний берег не родной. Их опыт приносит новые стороны понимания, а личная инициатива каждого служит укреплению духовного здоровья всего собрания искателей. Мы начинаем постигать, что отважившиеся на Приключение Грааля (как и следующие мистическим путем любой традиции) образуют собой братство и орден. Они разделяют общий язык, образ мышления, — как некий условный тайный знак, по которому можно признать собрата. Понимание этого помогает развеять ощущение одинокой покинутости, нередко преследующее искателей Грааля.

Мэттьюз Д. - За столом Грааля – Сборник под редакцией Джона Мэттьюза

Тамбов, 2013. —192 с.

Мэттьюз Д. - За столом Грааля - Содержание

АВТОРЫ

ВВЕДЕНИЕ ДЖОНА МЭТТЬЮЗА

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРААЛЯ

ИСТОКИ И МОТИВЫ

Джеффри Эш «Грааль золотого века»

Ханна Клосс «Встреча вод»

Адам МакЛин «Алхимическая трансмутация в истории и в символах»

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИИ ГРААЛЯ

Джон Мэттьюз «Храмы Грааля»

Хелен Люк «Возвращение Диндрейны»

Кэйтлин Мэттьюз «София, спутница в поиске»

Брайан Клив «Нужда мира»

Лоис Ланг Симс «Желание сердца»

МАГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ