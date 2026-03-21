Мэтьюс - Женщины в школе Христа

Мэтьюс - Женщины в школе Христа
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology

Мэтьюс Элис - Женщины в школе Христа - Как новозаветные ученицы Христа могут помочь нам сделать правильный выбор

«Хлеб Наш Насущный». – Кременчуг: Издательство «Християнська Зоря», 2015. – 164 с.

Мэтьюс Элис - Женщины в школе Христа – Содержание

Предисловие

  • Пожалуй, начнем. Как быть учеником самого великого Учителя

  • Мария. Как стать членом духовной семьи

  • Женщина у колодца. Как нам увидеть себя такими, какими мы являемся на самом деле

  • Мария и Марфа. Как успешно прожить в двух мирах

  • Марфа и Мария. Как не потерять надежду во времена потерь

  • Женщина хананеянка. Как сохранить веру во время жизненных кризисов

  • Женщина, страдавшая кровотечением. Как найти Иисуса в болезни и страдании

  • Две вдовы. Как давать и принимать с милостью

  • Женщина-грешница. Как развить в себе чувство благодарности

  • Прелюбодейная женщина. Как относиться к Богу, Который дает еще один шанс

  • Мария из Вифании. Как сделать Иисуса самым главным в жизни

  • Мария Магдалина. Как ходить верой, а не видением

Added 21.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books