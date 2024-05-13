Мэй - Взывая к мифу
Будучи практикующим психоаналитиком, я прихожу к выводу, что вся современная психотерапия, в конечном счете, озабочена главным образом проблемой поиска индивидом мифов. Почти полная утрата мифов западным обществом явилась основной причиной рождения и развития психоанализа. Благодаря Фрейду и представителям других направлений психотерапии стало ясно, что мифы – важнейшая составляющая языка психоанализа.
Очевидным свидетельством глубочайшей потребности, которую испытывает в мифе западный мир, представляется огромный интерес к телепередачам Джозефа Кэмпбелла о мифологии. Но если Кэмпбелл говорил почти исключительно о мифологии Индии, Азии, Китая и Малой Азии, то эта книга посвящена тому, как мифы присутствуют непосредственно в сознании и бессознательном современных обитателей Запада. Речь в ней пойдет о тех историях (нарративах), которые в наши дни постоянно появляются в рассказах пациентов в ходе психотерапии.
Я использую в книге выражение «крик о мифе», поскольку считаю, что наше время испытывает в мифах безотлагательную нужду. Многие проблемы нашего общества, включая распространение квазирелигиозных сект и рост числа лиц, страдающих наркотической зависимостью, происходят от нехватки мифов, дающих каждому из нас ощущение внутренней безопасности, необходимое, чтобы жить подлинной жизнью в наши дни. Как я пытаюсь показать в этой книге, резкий рост количества самоубийств среди молодежи и неожиданное увеличение числа случаев депрессии, характерное для всех возрастов, вызвано как мифологической путаницей, так и отсутствием мифов, адекватных жизни в современном обществе. Смею надеяться, что эта книга станет одной из наших попыток привлечь внимание американцев и жителей других стран к проблеме мифа, что она поможет осознать его значение и показать, как человек может заново открыть мифы в качестве средства постижения самого себя.
Это особенно необходимо в ситуациях поиска смысла жизни, сопряженного с творчеством, любовью, преодолением выпавших нам испытаний: ведь мы стоим на пороге нового столетия. Приближение нового исторического периода заставляет нас произвести переоценку нашего прошлого и задать вопрос о том, каков смысл нашей жизни – прожитой и проживаемой ныне. Именно эти мысли побуждают меня предложить читателю эту книгу.
Мэй, Р. - Взывая к мифу
Пер. с англ. Е. А. Семеновой. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 367 с.). — М. : Институт общегуманитарных исследований; Модерн, 2016. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".
ISBN 978-5-94193-858-2
Мэй, Р. - Взывая к мифу – Содержание
Предисловие
Часть I Функция мифа
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Глава первая. Что такое миф?
- «Я не обещала вам райской жизни»
- Секты и мифы
- Отрицание мифов
- Миф – прозрение бесконечности
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Глава вторая. Наш личный кризис и мифы: воплощение
- Сатана и Чарльз
- Сон пациентки об Афине
- Сартр и «Мухи»
- Мифы в драматургии
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Глава третья. В поисках наших корней
- Страсть найти свой дом
- Миф как торжество
- Куда исчезли наши герои?
- Мифы и мораль: убийство в Центральном парке
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Глава четвертая. Миф и память
- Память нуждается в мифах
- Адлер и ранние воспоминания
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Глава пятая. Фрейд и тайна мифов
- Эдип: миф об открытии самого себя
- Мифы о любви и смерти
- Трагизм правды о себе самом
- Ответственность, но не вина
- Исцеляющая сила мифа
Часть II Мифы в Америке
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Глава шестая. Великий миф Новой Земли
- Миф о фронтире
- Одиночество в Америке
- Насилие и одиночество
- Соблазн новизны
- Миф о Протее
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Глава седьмая. Индивидуализм и наша эпоха нарциссизма
- Миф о Нарциссе и невроз нарциссизма
- Невроз нашего времени
- Миф Горацио Элджера
- Зло в раю в наши дни
- Эра меланхолии
- Нарциссизм, наркотики и деньги
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Глава восьмая. Гэтсби и «американская мечта»
- Век джаза
- Трагический успех
- Неспособность к любви и заботе
- Бог в американском стиле
- Самосознание в Америке
- Миф о Сизифе
Часть III Мифы западного мира
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Глава девятая. Психотерапевт и Сошествие во Ад
- «Божественная комедия» Данте
- Вергилий и перенос
- Путешествие сквозь Ад
- Свобода любить
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Глава десятая. Пер Гюнт: проблемы любящего мужчины
- Утрата собственного «я»
- Суть «тролльства»
- Ценность отчаяния
- Посторонний пассажир
- Любовь и воскресение
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Глава одиннадцатая. Еще раз о сказке «Шиповничек»
- Сказка и миф
- Творческое присутствие
- Переработки сказки «Шиповничек»
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Глава двенадцатая. Фауст: миф о патриархальной власти
- История Фауста
- «Фауст» Кристофера Марло: величие и трагизм
- Окаменелое сердце
- Миф и катарсис
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Глава тринадцатая. «Фауст» Гете и Просвещение
- Бог и Мефистофель
- Агония мифа
- Труд культурного героя
- Спасение Фауста
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Глава четырнадцатая. Фауст в XX веке
- Беседа с дьяволом
- Плач доктора Фаустуста
- Психотерапия и миф о Фаусте
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Глава пятнадцатая. Дьявол и творчество
- Источники творчества
- «Ворон» Эдгара По
- Моби Дик и миф капитана Ахава
- Очищение в борьбе со злом
Часть IV Мифы для выживания
- Глава шестнадцатая. Великий круг любви
- Освобождение женщины
- Обаяние жизни конечной
- Планета и человечество
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