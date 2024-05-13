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Мэй - Взывая к мифу

Мэй, Р. - Взывая к мифу
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology
Будучи практикующим психоаналитиком, я прихожу к выводу, что вся современная психотерапия, в конечном счете, озабочена главным образом проблемой поиска индивидом мифов. Почти полная утрата мифов западным обществом явилась основной причиной рождения и развития психоанализа. Благодаря Фрейду и представителям других направлений психотерапии стало ясно, что мифы – важнейшая составляющая языка психоанализа.
Очевидным свидетельством глубочайшей потребности, которую испытывает в мифе западный мир, представляется огромный интерес к телепередачам Джозефа Кэмпбелла о мифологии. Но если Кэмпбелл говорил почти исключительно о мифологии Индии, Азии, Китая и Малой Азии, то эта книга посвящена тому, как мифы присутствуют непосредственно в сознании и бессознательном современных обитателей Запада. Речь в ней пойдет о тех историях (нарративах), которые в наши дни постоянно появляются в рассказах пациентов в ходе психотерапии.
Я использую в книге выражение «крик о мифе», поскольку считаю, что наше время испытывает в мифах безотлагательную нужду. Многие проблемы нашего общества, включая распространение квазирелигиозных сект и рост числа лиц, страдающих наркотической зависимостью, происходят от нехватки мифов, дающих каждому из нас ощущение внутренней безопасности, необходимое, чтобы жить подлинной жизнью в наши дни. Как я пытаюсь показать в этой книге, резкий рост количества самоубийств среди молодежи и неожиданное увеличение числа случаев депрессии, характерное для всех возрастов, вызвано как мифологической путаницей, так и отсутствием мифов, адекватных жизни в современном обществе. Смею надеяться, что эта книга станет одной из наших попыток привлечь внимание американцев и жителей других стран к проблеме мифа, что она поможет осознать его значение и показать, как человек может заново открыть мифы в качестве средства постижения самого себя.
Это особенно необходимо в ситуациях поиска смысла жизни, сопряженного с творчеством, любовью, преодолением выпавших нам испытаний: ведь мы стоим на пороге нового столетия. Приближение нового исторического периода заставляет нас произвести переоценку нашего прошлого и задать вопрос о том, каков смысл нашей жизни – прожитой и проживаемой ныне. Именно эти мысли побуждают меня предложить читателю эту книгу.

Мэй, Р. - Взывая к мифу

Пер. с англ. Е. А. Семеновой. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 367 с.). — М. : Институт общегуманитарных исследований; Модерн, 2016. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".
ISBN 978-5-94193-858-2

Мэй, Р. - Взывая к мифу – Содержание

Предисловие
Часть I Функция мифа
  • Глава первая. Что такое миф?
    • «Я не обещала вам райской жизни»
    • Секты и мифы
    • Отрицание мифов
    • Миф – прозрение бесконечности
  • Глава вторая. Наш личный кризис и мифы: воплощение
    • Сатана и Чарльз
    • Сон пациентки об Афине
    • Сартр и «Мухи»
    • Мифы в драматургии
  • Глава третья. В поисках наших корней
    • Страсть найти свой дом
    • Миф как торжество
    • Куда исчезли наши герои?
    • Мифы и мораль: убийство в Центральном парке
  • Глава четвертая. Миф и память
    • Память нуждается в мифах
    • Адлер и ранние воспоминания
  • Глава пятая. Фрейд и тайна мифов
    • Эдип: миф об открытии самого себя
    • Мифы о любви и смерти
    • Трагизм правды о себе самом
    • Ответственность, но не вина
    • Исцеляющая сила мифа
Часть II Мифы в Америке
  • Глава шестая. Великий миф Новой Земли
    • Миф о фронтире
    • Одиночество в Америке
    • Насилие и одиночество
    • Соблазн новизны
    • Миф о Протее
  • Глава седьмая. Индивидуализм и наша эпоха нарциссизма
    • Миф о Нарциссе и невроз нарциссизма
    • Невроз нашего времени
    • Миф Горацио Элджера
    • Зло в раю в наши дни
    • Эра меланхолии
    • Нарциссизм, наркотики и деньги
  • Глава восьмая. Гэтсби и «американская мечта»
    • Век джаза
    • Трагический успех
    • Неспособность к любви и заботе
    • Бог в американском стиле
    • Самосознание в Америке
    • Миф о Сизифе
Часть III Мифы западного мира
  • Глава девятая. Психотерапевт и Сошествие во Ад
    • «Божественная комедия» Данте
    • Вергилий и перенос
    • Путешествие сквозь Ад
    • Свобода любить
  • Глава десятая. Пер Гюнт: проблемы любящего мужчины
    • Утрата собственного «я»
    • Суть «тролльства»
    • Ценность отчаяния
    • Посторонний пассажир
    • Любовь и воскресение
  • Глава одиннадцатая. Еще раз о сказке «Шиповничек»
    • Сказка и миф
    • Творческое присутствие
    • Переработки сказки «Шиповничек»
  • Глава двенадцатая. Фауст: миф о патриархальной власти
    • История Фауста
    • «Фауст» Кристофера Марло: величие и трагизм
    • Окаменелое сердце
    • Миф и катарсис
  • Глава тринадцатая. «Фауст» Гете и Просвещение
    • Бог и Мефистофель
    • Агония мифа
    • Труд культурного героя
    • Спасение Фауста
  • Глава четырнадцатая. Фауст в XX веке
    • Беседа с дьяволом
    • Плач доктора Фаустуста
    • Психотерапия и миф о Фаусте
  • Глава пятнадцатая. Дьявол и творчество
    • Источники творчества
    • «Ворон» Эдгара По
    • Моби Дик и миф капитана Ахава
    • Очищение в борьбе со злом
Часть IV Мифы для выживания
  • Глава шестнадцатая. Великий круг любви
  • Освобождение женщины
  • Обаяние жизни конечной
  • Планета и человечество
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Views 324
Rating 5.0 / 5
Added 13.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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