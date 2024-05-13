Будучи практикующим психоаналитиком, я прихожу к выводу, что вся современная психотерапия, в конечном счете, озабочена главным образом проблемой поиска индивидом мифов. Почти полная утрата мифов западным обществом явилась основной причиной рождения и развития психоанализа. Благодаря Фрейду и представителям других направлений психотерапии стало ясно, что мифы – важнейшая составляющая языка психоанализа.

Очевидным свидетельством глубочайшей потребности, которую испытывает в мифе западный мир, представляется огромный интерес к телепередачам Джозефа Кэмпбелла о мифологии. Но если Кэмпбелл говорил почти исключительно о мифологии Индии, Азии, Китая и Малой Азии, то эта книга посвящена тому, как мифы присутствуют непосредственно в сознании и бессознательном современных обитателей Запада. Речь в ней пойдет о тех историях (нарративах), которые в наши дни постоянно появляются в рассказах пациентов в ходе психотерапии.

Я использую в книге выражение «крик о мифе», поскольку считаю, что наше время испытывает в мифах безотлагательную нужду. Многие проблемы нашего общества, включая распространение квазирелигиозных сект и рост числа лиц, страдающих наркотической зависимостью, происходят от нехватки мифов, дающих каждому из нас ощущение внутренней безопасности, необходимое, чтобы жить подлинной жизнью в наши дни. Как я пытаюсь показать в этой книге, резкий рост количества самоубийств среди молодежи и неожиданное увеличение числа случаев депрессии, характерное для всех возрастов, вызвано как мифологической путаницей, так и отсутствием мифов, адекватных жизни в современном обществе. Смею надеяться, что эта книга станет одной из наших попыток привлечь внимание американцев и жителей других стран к проблеме мифа, что она поможет осознать его значение и показать, как человек может заново открыть мифы в качестве средства постижения самого себя.

Это особенно необходимо в ситуациях поиска смысла жизни, сопряженного с творчеством, любовью, преодолением выпавших нам испытаний: ведь мы стоим на пороге нового столетия. Приближение нового исторического периода заставляет нас произвести переоценку нашего прошлого и задать вопрос о том, каков смысл нашей жизни – прожитой и проживаемой ныне. Именно эти мысли побуждают меня предложить читателю эту книгу.

Мэй, Р. - Взывая к мифу

Пер. с англ. Е. А. Семеновой. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 367 с.). — М. : Институт общегуманитарных исследований; Модерн, 2016. — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10".

ISBN 978-5-94193-858-2

Мэй, Р. - Взывая к мифу – Содержание

Предисловие

Часть I Функция мифа

Глава первая. Что такое миф? «Я не обещала вам райской жизни» Секты и мифы Отрицание мифов Миф – прозрение бесконечности

Глава вторая. Наш личный кризис и мифы: воплощение Сатана и Чарльз Сон пациентки об Афине Сартр и «Мухи» Мифы в драматургии

Глава третья. В поисках наших корней Страсть найти свой дом Миф как торжество Куда исчезли наши герои? Мифы и мораль: убийство в Центральном парке

Глава четвертая. Миф и память Память нуждается в мифах Адлер и ранние воспоминания

Глава пятая. Фрейд и тайна мифов Эдип: миф об открытии самого себя Мифы о любви и смерти Трагизм правды о себе самом Ответственность, но не вина Исцеляющая сила мифа



Часть II Мифы в Америке

Глава шестая. Великий миф Новой Земли Миф о фронтире Одиночество в Америке Насилие и одиночество Соблазн новизны Миф о Протее

Глава седьмая. Индивидуализм и наша эпоха нарциссизма Миф о Нарциссе и невроз нарциссизма Невроз нашего времени Миф Горацио Элджера Зло в раю в наши дни Эра меланхолии Нарциссизм, наркотики и деньги

Глава восьмая. Гэтсби и «американская мечта» Век джаза Трагический успех Неспособность к любви и заботе Бог в американском стиле Самосознание в Америке Миф о Сизифе



Часть III Мифы западного мира

Глава девятая. Психотерапевт и Сошествие во Ад «Божественная комедия» Данте Вергилий и перенос Путешествие сквозь Ад Свобода любить

Глава десятая. Пер Гюнт: проблемы любящего мужчины Утрата собственного «я» Суть «тролльства» Ценность отчаяния Посторонний пассажир Любовь и воскресение

Глава одиннадцатая. Еще раз о сказке «Шиповничек» Сказка и миф Творческое присутствие Переработки сказки «Шиповничек»

Глава двенадцатая. Фауст: миф о патриархальной власти История Фауста «Фауст» Кристофера Марло: величие и трагизм Окаменелое сердце Миф и катарсис

Глава тринадцатая. «Фауст» Гете и Просвещение Бог и Мефистофель Агония мифа Труд культурного героя Спасение Фауста

Глава четырнадцатая. Фауст в XX веке Беседа с дьяволом Плач доктора Фаустуста Психотерапия и миф о Фаусте

Глава пятнадцатая. Дьявол и творчество Источники творчества «Ворон» Эдгара По Моби Дик и миф капитана Ахава Очищение в борьбе со злом



Часть IV Мифы для выживания

Глава шестнадцатая. Великий круг любви

Освобождение женщины

Обаяние жизни конечной

Планета и человечество

Указатель