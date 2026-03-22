Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Рим-Константинополь-Москва - Исторические и богословские исследования
М: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. - 320 с.
ISBN 5-7429-0123-2
Иоанн Мейендорф - Рим-Константинополь-Москва - Исторические и богословские исследования - Содержание
Введение
Рим и Константинополь
Имперские структуры и «апостоличность» - Развитие экклезиологических идей - Заключительное слово: раскол и попытки единения - Заметка об источниках - Основные источники - Второстепенные источники
Византия как центр богословской мысли на христианском Востоке
Два понимания Церкви: Запад и Восток накануне нового времени
Исихастское возрождение - Восток и Запад: постепенное расхождение - Восток вступает в «темные» века
«Строители мостов» в раннем средневековье. Заметки о значении восточной святоотеческой мысли для Иоанна Скота Эриугены
Богословие в тринадцатом столетии
Методологические контрасты - Запад: Университеты и монашеские ордена - Богословские встречи - Монашеское богословие
Состоялась ли во Флоренции встреча между Востоком и Западом?
Флорентийский Собор - исполнение византийских надежд - То, что не произошло во Флоренции - Православный мир около 1440 г. и русская реакция - Заключение: что же сказать о Флоренции?
От Византии к России: Религиозное и культурное наследие
Византия и Русь в средние века - Византийское наследие в России нового времени
Существовал ли когда-либо «третий Рим»?
Заметки о византийском наследии в России - Флорентийский собор и падение Византии: последствия для России - Кризис «византинизма» - Слово заключения: что такое византинизм?
Новая жизнь во Христе: Спасение в православном богословии
Течения в сотериологии - Христос Спаситель - «Новый Адам» - Заключение: этика Воскресения
Христианское Благовестие и социальная ответственность
Три эсхатологии - Наследие Византии - Новое время - Заключение
Взгляды на Церковь: Русская богословская мысль нового времени
Философское пробуждение и богословие мирян - «Софиология»: В. С. Соловьев и его последователи - Заключение: остающийся потенциал - Библиографические заметки
Примечания
Именной указатель
