Мейендорф - Рим-Константинополь-Москва

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, History

Протопресвитер Иоанн Мейендорф - Рим-Константинополь-Москва - Исторические и богословские исследования

М: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. - 320 с.

ISBN 5-7429-0123-2

Иоанн Мейендорф - Рим-Константинополь-Москва - Исторические и богословские исследования - Содержание

Введение

Рим и Константинополь

  • Имперские структуры и «апостоличность» - Развитие экклезиологических идей - Заключительное слово: раскол и попытки единения - Заметка об источниках - Основные источники - Второстепенные источники

Византия как центр богословской мысли на христианском Востоке

Два понимания Церкви: Запад и Восток накануне нового времени

  • Исихастское возрождение - Восток и Запад: постепенное расхождение - Восток вступает в «темные» века

«Строители мостов» в раннем средневековье. Заметки о значении восточной святоотеческой мысли для Иоанна Скота Эриугены

Богословие в тринадцатом столетии

  • Методологические контрасты - Запад: Университеты и монашеские ордена - Богословские встречи - Монашеское богословие

Состоялась ли во Флоренции встреча между Востоком и Западом?

  • Флорентийский Собор - исполнение византийских надежд - То, что не произошло во Флоренции - Православный мир около 1440 г. и русская реакция - Заключение: что же сказать о Флоренции?

От Византии к России: Религиозное и культурное наследие

  • Византия и Русь в средние века - Византийское наследие в России нового времени

Существовал ли когда-либо «третий Рим»?

  • Заметки о византийском наследии в России - Флорентийский собор и падение Византии: последствия для России - Кризис «византинизма» - Слово заключения: что такое византинизм?

Новая жизнь во Христе: Спасение в православном богословии

  • Течения в сотериологии - Христос Спаситель - «Новый Адам» - Заключение: этика Воскресения

Христианское Благовестие и социальная ответственность

  • Три эсхатологии - Наследие Византии - Новое время - Заключение

Взгляды на Церковь: Русская богословская мысль нового времени

  • Философское пробуждение и богословие мирян - «Софиология»: В. С. Соловьев и его последователи - Заключение: остающийся потенциал - Библиографические заметки

Примечания

Именной указатель

