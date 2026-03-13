Книга Джона Мэйсона «Избавьтесь от всего, что вам мешает» (в оригинале — An Enemy Called Average) представляет собой динамичный сборник практических советов и духовных принципов, направленных на преодоление посредственности. Автор ставит задачу помочь читателю распознать внутренние и внешние барьеры, такие как страх, прокрастинация и негативное окружение, которые мешают реализации заложенного Богом потенциала. Основная идея произведения заключается в том, что «среднестатистический» уровень жизни является главным врагом успеха, а истинное призвание человека всегда требует решительного выхода за рамки привычного комфорта.

Содержательная часть книги разбита на множество коротких, емких глав, каждая из которых посвящена конкретному препятствию или созидательной привычке. Мэйсон использует афористичный стиль, подкрепляя свои мысли библейскими цитатами и примерами из жизни успешных людей. Он подробно анализирует, как важно брать на себя ответственность за свои решения, перестать оправдываться обстоятельствами и научиться фокусироваться на своих сильных сторонах, а не на попытках соответствовать чужим ожиданиям. Книга предлагает своего рода «инвентаризацию» жизни, призывая безжалостно отсекать всё лишнее, что замедляет движение к поставленной цели.

Текст написан в очень энергичной, мотивирующей манере, характерной для западной литературы по личностному росту в христианском контексте. Джон Мэйсон не просто дает инструкции, он выступает в роли тренера, который подталкивает читателя к немедленным действиям. Работа служит отличным пособием для тех, кто чувствует, что застрял на месте или потерял видение своего будущего. Это чтение помогает осознать, что для достижения экстраординарных результатов не нужно быть сверхчеловеком — достаточно избавиться от того груза, который мешает сделать следующий шаг.

Джон Мэйсон - Избавьтесь от всего, что вам мешает

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011. — 128 с.

ISBN 978-58445-0276-7

Джон Мэйсон - Избавьтесь от всего, что вам мешает - Содержание

Введение

Часть 1. ЗАГЛЯНИТЕ В СЕБЯ

Золотой слиток № 1. Бриллиант — это всего лишь кусок угля, подвергшийся сильнейшему давлению, в результате получилось нечто ценное

Золотой слиток № 2. Пытаясь быть на кого-то похожим, большее, чего вы способны достичь, — стать вторым номером

Золотой слиток № 3. Многие говорят, что хотят разбогатеть. На самом же деле им нужно исполнить свое предназначение

Золотой слиток № 4. Не живите по средствам

Золотой слиток № 5. Кто не ошибается, тот не растет

Золотой слиток № 6. Раздражайте закоренелых консерваторов творческим подходом и воображением

Золотой слиток № 7. Продолжайте идти, когда другие прохлаждаются

Золотой слиток № 8. Уйдите с середины дороги

Золотой слиток № 9. Вы видите то, что хотите видеть

Золотой слиток № 10. Оправдываясь, вы обвиняете себя

Золотой слиток № 11. Попытайтесь сделать больше, чем вы можете

Золотой слиток № 12. Вопросы

Золотой слиток № 13. Меняйтесь, но не останавливайтесь

Золотой слиток № 14. Страсть и сила убеждения

Золотой слиток № 15. Докажите веру в действии

Золотой слиток № 16. Не найдете, пока не поймете, что ищете

Золотой слиток № 17. Нетерпение — причина частых головных болей

Золотой слиток № 18. Составляющие успеха

Золотой слиток № 19. Отойдите со своей дороги: не мешайте себе

Часть 2. ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ

Золотой слиток № 20. Дорога без препятствий ведет в никуда

Золотой слиток № 21. Рубашка с чужого плеча

Золотой слиток № 22. Вкладывайте в людей

Золотой слиток № 23. Вы ничего не узнаете, пока не замолчите

Золотой слиток № 24. Не давайте ничему привязываться к себе

Золотой слиток № 25. Торопитесь прощать

Золотой слиток № 26. Вас каждый день окружают идеи «на миллион»

Золотой слиток № 27. Что способно остановить вас

Золотой слиток № 28. Есть хорошие и плохие корабли, но все же самый лучший корабль — корабль дружбы

Золотой слиток № 29. Ищите бриллианты. Не гоняйтесь за бабочками

Золотой слиток № 30. Москва не сразу строилась

Золотой слиток № 31. Кто-то теряет, кто-то находит, а эгоист теряет больше всех

Золотой слиток № 32. Видите проблему? Она слишком велика? Решите ее

Золотой слиток № 33. У вас получилось? Ну так продолжайте

Золотой слиток № 34. Не мелочитесь... Мыслите глобально

Золотой слиток № 35. Зависть еще никогда никого не делала богаче

Часть 3. ПОСМОТРИТЕ НАВЕРХ

Золотой слиток № 36. Посмотрите, как Бог вас благословил. Научитесь это ценить

Золотой слиток № 37. Нельзя «слишком» довериться Богу

Золотой слиток № 38. Живите честно, живите по-настоящему

Золотой слиток № 39. Здесь так многолюдно. Уединитесь

Золотой слиток № 40. Научитесь довольствоваться лучшим

Золотой слиток № 41. Настоящая жизнь измеряется не годами, а делами

Золотой слиток № 42. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня

Золотой слиток № 43. Пусть Бог в вашем сердце займет то же место, которое Он занимает во вселенной

Золотой слиток № 44. Глядя в будущее со страхом, вы подвергаете себя риску

Золотой слиток № 45. Если Бог — ваш Отец, пожалуйста, позвоните домой

Золотой слиток № 46. Отпустите, чтобы получить

Золотой слиток № 47. Не откладывайте радость

Золотой слиток № 48. Сделайте успех точкой опоры

Золотой слиток № 49. Потенциал любви

Золотой слиток № 50. Не позволяйте вчерашнему дню истощать сегодняшние ресурсы

Золотой слиток № 51. Алфавит движения

Золотой слиток № 52. Накачайте свою веру

И в заключение