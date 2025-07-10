Кристофер Мэйсон - Следующие 500 лет - Как подготовить человека к жизни на других планетах

В каждый нейрон человеческого мозга вплетено наше общее наследие — генетический код предков. Он записан в молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), которая успешно защищает и сохраняет всю сложность и красоту, заложенную в живых существах. Именно в ДНК содержится тот рецепт, по которому синтезируются тело и мозг человека. Того самого человека, чьи идеи и технологии позволили дотянуться до других планет и создать космический корабль, вышедший за пределы звездной системы, в которой существует человечество. Вот фундаментальная идея, которая легла в основу этой книги: естественные для человека как биологического вида способности, а именно изобретательность и креативность, позво- лили нам сконструировать ракеты и космические аппараты, добравшиеся до других планет. Ровно эти же способности потребуются для создания и выращивания организмов, которые могли бы постоянно проживать на других планетах.

Экспедиции к другим планетам, а также идеи глобального преобразования планет — это святая обязанность человечества, логично проистекающая из нашего уникального когнитивного и технологического потенциала. Ни один другой известный вид даже теоретически не может так эффективно извлекать пользу из осознанной неотвратимости смерти и из того, что преемственность сознания возможна только в результате передачи опыта от поколения к поколению. Насколько нам известно, только люди осознают, что наш вид может вымереть и что даже сама Земля не вечна. Следовательно, мы одни в состоянии активно оценивать риск вымирания (и купировать его) и заботиться не только о себе, но и о других живых существах. Это необычно. Большинство обязанностей в жизни можно осознанно брать на себя или не брать, но с этой все иначе. Осознание смертности вида — и необходимость не допустить его вымирания — вот единственная обязанность, превратившаяся в лейтмотив сразу же, как была осмыслена.

Просто дух захватывает от того, какую ответственность, силу и какие возможности мы приобретаем как пастыри Вселенной и охранители всего живого. Ведь наш долг перед мирозданием буквально заключается в сбережении жизни. Иначе говоря, мы должны предотвратить вымирание не только нашего вида, но и всех тех видов, от которых мы зависим, и тех, что оказались или могут оказаться на грани исчезновения. Это касается всех современных, будущих и ранее существовавших видов (нам придется научиться воскрешать их). Такой долг лежит не только на нас, но и на любом виде, который может вмешиваться в собственную биологию. Даже если наш вид не выживет, то этот долг перейдет к другим мыслящим существам, которые, несомненно, возникнут.

Кристофер Мэйсон - Следующие 500 лет - Как подготовить человека к жизни на других планетах

Пер. с англ.

М: Альпина Паблишер, 2025, 384 с.

ISBN 978-5-9614-7699-6

Кристофер Мэйсон - Следующие 500 лет - Как подготовить человека к жизни на других планетах - Содержание

Введение. Эмбриогенез человечества

1. Генетика и космонавтика: начало

2. Долг инженера

3. Этап 1: ландшафт функциональной геномики (2010–2020)

4. Этап 2: предварительная разработка геномов (2021–2040)

5. Этап 3: долгосрочные клинические исследования по цитологии и генной инженерии человека (2041–2100)

6. Этап 4: подготовка людей к космосу (2101–2150)

7. Этап 5: синтетическая биология для новых обиталищ (2151–2200)

8. Этап 6: расширение пределов жизни (2201–2250)

9. Этап 7: испытание поколенческого корабля и начало заселения суровых миров (2251–2350)

10. Этап 8: заселение землеподобных планет (2351–2400)

11. Этап 9: в путь к новому солнцу (2401–2500)

12. Этап 10: в неизвестность с оптимизмом (после 2500)

Благодарности

Литература

Иллюстрации