Мэйзлиш Шауль - Ма ништана? – Пасхальная агада для детей

ПРОВЕРКА ХАМЕЦА

С праздником, дети!

Вечером, накануне пасхального седера, дети с отцом зажигают свечу и отправляются на поиски хамеца. До этого они произносят молитву:

Барух ата Адонай, Элокейну мелех гаолам, ашер кидшану бе мицвотав ве цивану ал биур хамец.

(Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями своими и повелел нам уничтожить хамец).

Назавтра, праздничным утром, примерно до 9-й часов утра, разрешается употреблять в пищу хамец. Начиная с этого часа запрещается употреблять и даже смотреть на продукты, содержащие хамец. Тот хамец, который вы обнаружили вчера, должен быть сожжен сегодня. На случай, если в доме случайно остались продукты, содержащие хамец, мы произносим молитву, в которой говорится о том, что мы его не хотим:

КОЛ ХАМИРА ва хамиа деика биршути, Дахамитеа удла хамитеа, Двиартеа удла виартеа, Либател, ве легевей гефкер, Кеафра деара.

В переводе с арамейского:

Все квашеное, находящееся в моем владении, которое я не смог обнаружить и не смог уничтожить, отменится и будет подобно праху земному.

Что такое зроа? Жареное или тушеное мясо с костью (барашек или курица): символизирует зроа нетуя — длань Господню, которой Он вывел наших праотцев из Египта.

Что такое бейца? Печеное яйцо, которое напоминает нам о жертвоприношениях в Храме на праздник Песах.

Шауль Мэйзлиш - Ма ништана? – Пасхальная агада для детей

Jerusalem: World Zionist Organization, Center for Religious Affairs in the Diaspora, Office of the Director General, 2005. – 35 с.

Шауль Мэйзлиш - Ма ништана? – Содержание