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Мэйзлиш Шауль - Ма ништана? – Пасхальная агада для детей

Шауль Мэйзлиш - Ма ништана? – Пасхальная агада для детей
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Family
ПРОВЕРКА ХАМЕЦА
С праздником, дети!
Вечером, накануне пасхального седера, дети с отцом зажигают свечу и отправляются на поиски хамеца. До этого они произносят молитву:
Барух ата Адонай, Элокейну мелех гаолам, ашер кидшану бе мицвотав ве цивану ал биур хамец.
(Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями своими и повелел нам уничтожить хамец).
Назавтра, праздничным утром, примерно до 9-й часов утра, разрешается употреблять в пищу хамец. Начиная с этого часа запрещается употреблять и даже смотреть на продукты, содержащие хамец. Тот хамец, который вы обнаружили вчера, должен быть сожжен сегодня. На случай, если в доме случайно остались продукты, содержащие хамец, мы произносим молитву, в которой говорится о том, что мы его не хотим:
КОЛ ХАМИРА ва хамиа деика биршути, Дахамитеа удла хамитеа, Двиартеа удла виартеа, Либател, ве легевей гефкер, Кеафра деара.
В переводе с арамейского:
Все квашеное, находящееся в моем владении, которое я не смог обнаружить и не смог уничтожить, отменится и будет подобно праху земному.
Что такое зроа? Жареное или тушеное мясо с костью (барашек или курица): символизирует зроа нетуя — длань Господню, которой Он вывел наших праотцев из Египта.
Что такое бейца? Печеное яйцо, которое напоминает нам о жертвоприношениях в Храме на праздник Песах.

Шауль Мэйзлиш - Ма ништана? – Пасхальная агада для детей

Jerusalem: World Zionist Organization, Center for Religious Affairs in the Diaspora, Office of the Director General, 2005. – 35 с.

Шауль Мэйзлиш - Ма ништана? – Содержание

  • ПРОВЕРКА ХАМЕЦА
  • ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ
  • БЛАГОСЛОВЕНИЕ
  • УРХАЦ
  • КАРПАС
  • ЯХАЦ
  • МАГИД
  • МА НИШТАНА
  • ЧЕТЫРЕ СЫНА
  • ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ ЕГИПЕТСКИХ
  • ПЕСАХ МАЦА УМАРОР
  • KOPEX
  • Золото или огонь?
  • ЦАФУН
  • БОКАЛ ПРОРОКА ЭЛИЯГУ
  • ГАЛЕЛЬ
  • ХАД ГАДЬЯ
Views 225
Rating 5.0 / 5
Added 03.10.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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