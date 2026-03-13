Меженко - Быстрое и эффективное развитие памяти

Знания не передаются по наследству. Но природа наделила человека задатками, на основе которых развиваются разнообразные творческие способности, обеспечивающие усвоение знаний.

Возможности человеческого мозга колоссальны и, по- видимому, неограниченны. Наукой давно доказано, что при обучении используется 7—10 % этих возможностей. Человек способен выучить 20—30 языков, усвоить курс 10—12 институтов. Не правда ли, эти цифры впечатляют и заставляют задуматься?

Отметим как аксиому утверждение, что ни к чему не способных людей нет. Однако следует оговориться, что успех в овладении знаниями зависит не только от способностей, но и от трудолюбия и отношения к учению. Поэтому как при различных способностях ученики могут учиться одинаково, так и при одинаковых способностях успехи могут быть различными. Никакие способности не могут развиваться сами собой, без постоянного саморазвития и самообразования.

Что же такое умственные способности? Это качества личности, которые обеспечивают относительную легкость и успешность в овладении знаниями.

Донецк: ООО «ПКФ «БАО», 2011. — 224 с.: ил.

ISBN 978-966-338-066-7

Меженко Юрий Степанович - Быстрое и эффективное развитие памяти, внимания и умственных способностей - Содержание

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ ТРЕПЕТНО И ПОБЕДНО

ВВЕДЕНИЕ

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ (о некоторых аспектах самостоятельной умственной работы)

Как развивать свои умственные способности - -Как слушать объяснение учителя - Как ускорить умственную работу - Как учить стихи

Раздел I. ИДЁМ В БИБЛИОТЕКУ

ГЛАВА I. ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНО БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Основные виды книгоописания - Библиотечные каталоги - Алфавитный каталог - Систематический каталог - Справочный аппарат книги - Вспомогательные указатели

ГЛАВА 2. ЛИЧНЫЙ РАБОЧИЙ КАТАЛОГ

Алфавитный отдел - Тематический отдел - Тематические рубрики - Соритируем 1

Раздел II. ЧТЕНИЕ - ТРУДНАЯ РАБОТА

ГЛАВА 1. УЧИМСЯ ЧИТАТЬ

ГЛАВА 2. РАБОТА С КНИГОЙ

Читаем книгу. Листаем страницы - Писать ли на книгах? - Уже индивидуальность - Книга с чистыми листами - Прозрачные листки - Подбор нужного из книг - Помощь при работе в библиотеке - Хранить или нет? - Учет сделанного

ГЛАВА 3. РАБОТА С ЖУРНАЛОМ

Чтение по диагонали - Запаситесь карточками

ГЛАВА 4. РАБОТА С ГАЗЕТОЙ

Газетный калейдоскоп - Заголовки и рубрики газеты - Газетная учетная карточка - Вырезки - Беречь свежие побеги, срезать старые

Раздел III. РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ ПАМЯТИ

ГЛАВА 1. СУТЬ ПОЗНАНИЯ - ПОНИМАНИЕ

ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ПАМЯТИ

ГЛАВА 3. ТИПЫ И ВИДЫ ПАМЯТИ

ГЛАВА 4. СПОСОБЫ ЗАПОМИНАНИЯ

ГЛАВА 5. ЗАКОНЫ ПАМЯТИ

Обшие законы - Частные законы

ГЛАВА 6. ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ

ГЛАВА 7. УМЕЕМ ЛИ МЫ ОТВЛЕКАТЬСЯ?

ГЛАВА 8. УМЕЕМ ЛИ МЫ ДОЛГО НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ?

ГЛАВА 9. КАКОВ ОБЪЕМ НАШЕГО ВНИМАНИЯ?

ГЛАВА 10. МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕЛ ОДНОВРЕМЕННО?

ГЛАВА 11. МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫСТРО ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ОДНОЙ РАБОТЫ К ДРУГОЙ?

ГЛАВА 12. РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАПОМИНАНИЯ

Понять — значит запомнить - Метод «смысловых опорных пунктов» - Метод «ключевых слов» - Метод «отсечения главного» - Метод «восстановления с конца» - Метод «неожиданного вопроса» - Метод «смысловой догадки» - Метод «объяснения другому» - Метод «доказательства от противного»

ГЛАВА 13. ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ГОТОВИМСЯ К ЗАПОМИНАНИЮ?

Виды установок на запоминание - Способы алгоритмизации запоминания

ГЛАВА 14. МНЕМОНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЗАПОМИНАНИЯ...

Метод «зрительных образов» - Основа мнемоники — эйдотехника - Запоминание последовательности мыслей

ГЛАВА 15. ЗАБЫВАНИЕ

Кривые забывания - Когда легко забыть - Память и эмоции - Забывание и психоанализ

ГЛАВА 16. ПОВТОРЕНИЕ

Лучше меньше, да лучше - Повторение — мать учения? - Узнавание и воспроизведение - Правило «трех 3»

ГЛАВА 17. ВСПОМИНАНИЕ

Тренировка припоминания

ГЛАВА 18. ВСПОМИНАНИЕ - ЭТО ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ ...

Зрительное воспроизведение - Визуализация, или Тренировка зрительной фантазии - Слуховое воспроизведение

Раздел IV. ПИШЕМ - ДВА РАЗА ЧИТАЕМ

ГЛАВА 1. ТЕКСТ ЗАПИСЕЙ

Пять советов - Средства выделения текста - Многоцветье пометок - Система выделений - Символика помет - Заглавный лист - Поля - Вдоль и поперек - Ссылочные страницы - Поисковые отчеркивания - Тетрадные лоции - Страницы под номерами

ГЛАВА 2. ВЫПИСКИ

Чтобы материал не вставал дыбом - Увидеть лес за деревьями - А карточки лучше - Выписывание без выписывания - Выписки-черточки - Не закладками цитатки

ГЛАВА 3. ПЛАНЫ

Словам тесно, мыслям просторно - Достоинства плана - Когда приступать? - Границы мыслей - Форма выражения пунктов - Чуть сложнее простого - Запись планов, их накопление - Ограничения

ГЛАВА 4. ТЕЗИСЫ

Ряд ценных качеств - Основные, простые, сложные - Тезисами не сушить мысли - Тезисы-цитаты - Как составлять тезисы? - Черновик и план

ГЛАВА 5. КОНСПЕКТЫ

Что же это такое? - Не заблудиться в мыслях - Конспект — не рассказ - Кратко, но убедительно - Где свое, где чужое - Семья конспектов - С чего начать? - Комплексная работа

ГЛАВА 6. КОДИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ СИГНАЛОВ

Предпосылки введения опорных сигналов - Разработка опорного конспекта - Некоторые принципы создания систем опорных сигналов и рекомендации по работе с ними - Рекомендации по составлению авторских опорных конспектов

ГЛАВА 7. РАЦИОНАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

Методы «до чтения» - Методы «во время чтения» - Методы «после чтения» - Метод ОПЧ ОП

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММА КУРСА ПО ВЫБОРУ (спецкурса, факультатива) «УЧИСЬ УЧИТЬСЯ САМ»