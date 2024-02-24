Михайлов Борис - Преображенные жизни

Прежде чем вы начнете читать книгу, хочу обратить ваше внимание вот на что:

Во-первых, в эту книгу вошли короткие рассказы всего лишь о двадцати семи "преображенных жизнях". Этих судеб могло быть и тридцать, и пятьдесят, и больше. Многие сегодняшние лидеры Российской Объединенной Методистской Церкви достойны того, чтобы познакомить с ними широкую общественность. Но издатель неустанно напоминал, что книга не может быть бесконечной.

Во-вторых, написанное мной краткое вступление — это лишь начало рассказа о той работе, которую ведет Объединенная Методистская Церковь по всему миру. Я лишь вскользь упоминаю методистскую церковь Германии. Но знаете ли вы, что епископ Рюдигер Минор, являющийся в настоящий момент епископом Российской Объединенной Методистской Церкви (РОМЦ), был до этого епископом методистской церкви в Восточной Германии? Его работа невероятно сложна, и он с честью выполняет ее.

И, наконец, значительная часть вступления посвящена тому, как родился замысел этой книги и что происходило в моей жизни до того, как Бог призвал меня написать ее.

Данная книга написана прежде всего для приверженцев методизма — последователей учения Иисуса Христа и Джона Уэсли.

Тем, кто ничего не слышал об этом направлении, хочу сказать, что методизм зародился в Англии в XVIII веке. Основателями его считают братьев Уэсли — Джона (1703— 1791) и Чарльза (1707—1788). Выходец из семьи англиканского священника, Джон закончил богословский факультет Оксфордского университета и преподавал там. В 1729 году Чарльз организовал студенческий кружок "Священный клуб", в который вошел и его брат. Члены сообщества проповедовали жизнь согласно Евангелию, все время посвящали молитвам и добрым делам: занимались благотворительной деятельностью среди бедняков, проповедовали им Слово Божье, посещали тюрьмы, ночлежки бездомных, изучали в подлиннике Священное Писание, четко соблюдали порядок в делах, делая все строго методично, за что их и прозвали методистами.

Чарльз, который был на четыре года младше брата, написал около 6500 гимнов. Многие из них известны вам, особенно прекраснейший из гимнов — "Иисус, любящий мою душу".

Джон — на лошади, пешком, в дилижансе — прошел и объездил всю Англию из конца в конец, проделывая до шестидесяти миль в день. В год он преодолевал около четырех тысяч миль. Представляете, в скольких общинах побывал он за сорок лет служения?! Он проповедовал и проповедовал. Джон старался донести Благую весть до всех, к кому хватало сил прийти. Англия в те годы нуждалась в духовном возрождении.

Борис Михайлов - Преображенные жизни - История двадцати семи христианских лидеров России с краткой историей методизма в России (1884-2000)

М.: Триада, 2001. - 216 с.

ISBN 5-86181-203-9

Борис Михайлов - Преображенные жизни – Содержание

Вступление

Истории двадцати семи христианских лидеров России

Агапова Вера

Водоводов Игорь

Ганина Ольга

Далакян Николай

Дрожжин Федор

Калинин Александр

Капитонова Л юдмила

Ким Андрей

Ким Вячеслав

Ковригины Сергей и Ирина

Ли Дмитрий

Макаров Владимир

Мамонова Нелли ·.

Митина Ирина

М ихайл ова Л идия

Мухачева Ирина

Мячин Алексей

Нуштаева Надежда

Петрова Оксана

Пупко Андрей

Пятых Людмила

Соколов Юрий

Степанова Елена

Тюркина Тамара

Хе Валерий

Чернова Наталья

Краткая история методизма в России (1889-2000)