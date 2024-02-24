Михайлов Борис - Преображенные жизни
Прежде чем вы начнете читать книгу, хочу обратить ваше внимание вот на что:
Во-первых, в эту книгу вошли короткие рассказы всего лишь о двадцати семи "преображенных жизнях". Этих судеб могло быть и тридцать, и пятьдесят, и больше. Многие сегодняшние лидеры Российской Объединенной Методистской Церкви достойны того, чтобы познакомить с ними широкую общественность. Но издатель неустанно напоминал, что книга не может быть бесконечной.
Во-вторых, написанное мной краткое вступление — это лишь начало рассказа о той работе, которую ведет Объединенная Методистская Церковь по всему миру. Я лишь вскользь упоминаю методистскую церковь Германии. Но знаете ли вы, что епископ Рюдигер Минор, являющийся в настоящий момент епископом Российской Объединенной Методистской Церкви (РОМЦ), был до этого епископом методистской церкви в Восточной Германии? Его работа невероятно сложна, и он с честью выполняет ее.
И, наконец, значительная часть вступления посвящена тому, как родился замысел этой книги и что происходило в моей жизни до того, как Бог призвал меня написать ее.
Данная книга написана прежде всего для приверженцев методизма — последователей учения Иисуса Христа и Джона Уэсли.
Тем, кто ничего не слышал об этом направлении, хочу сказать, что методизм зародился в Англии в XVIII веке. Основателями его считают братьев Уэсли — Джона (1703— 1791) и Чарльза (1707—1788). Выходец из семьи англиканского священника, Джон закончил богословский факультет Оксфордского университета и преподавал там. В 1729 году Чарльз организовал студенческий кружок "Священный клуб", в который вошел и его брат. Члены сообщества проповедовали жизнь согласно Евангелию, все время посвящали молитвам и добрым делам: занимались благотворительной деятельностью среди бедняков, проповедовали им Слово Божье, посещали тюрьмы, ночлежки бездомных, изучали в подлиннике Священное Писание, четко соблюдали порядок в делах, делая все строго методично, за что их и прозвали методистами.
Чарльз, который был на четыре года младше брата, написал около 6500 гимнов. Многие из них известны вам, особенно прекраснейший из гимнов — "Иисус, любящий мою душу".
Джон — на лошади, пешком, в дилижансе — прошел и объездил всю Англию из конца в конец, проделывая до шестидесяти миль в день. В год он преодолевал около четырех тысяч миль. Представляете, в скольких общинах побывал он за сорок лет служения?! Он проповедовал и проповедовал. Джон старался донести Благую весть до всех, к кому хватало сил прийти. Англия в те годы нуждалась в духовном возрождении.
Борис Михайлов - Преображенные жизни - История двадцати семи христианских лидеров России с краткой историей методизма в России (1884-2000)
М.: Триада, 2001. - 216 с.
ISBN 5-86181-203-9
Борис Михайлов - Преображенные жизни – Содержание
Вступление
Истории двадцати семи христианских лидеров России
- Агапова Вера
- Водоводов Игорь
- Ганина Ольга
- Далакян Николай
- Дрожжин Федор
- Калинин Александр
- Капитонова Л юдмила
- Ким Андрей
- Ким Вячеслав
- Ковригины Сергей и Ирина
- Ли Дмитрий
- Макаров Владимир
- Мамонова Нелли ·.
- Митина Ирина
- М ихайл ова Л идия
- Мухачева Ирина
- Мячин Алексей
- Нуштаева Надежда
- Петрова Оксана
- Пупко Андрей
- Пятых Людмила
- Соколов Юрий
- Степанова Елена
- Тюркина Тамара
- Хе Валерий
- Чернова Наталья
Краткая история методизма в России (1889-2000)
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