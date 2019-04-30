Функции заданий данного Практикума:

1. Способствовать четкому усвоению понятия логической формы, глубины и способов ее выявления в различных логических теориях, сформировать навык практического применения знаний в этой области.

2. Дать понятие о существенной и несущественной информации, научить различать их в каждом конкретном случае.

3. Научить свободно распознавать правильные и неправильные рассуждения различных типов и видов, самостоятельно осуществлять правильные выводы из данных посылок, указывать на конкретные ошибки в неправильных умозаключениях, эффективно разоблачать софизмы разных классов.

4. Научить распознавать логические схемы и приемы в содержательных текстах, в том числе литературных, видеть проявление логических принципов в явлениях действительности.

5. Способствовать приобретению навыков эффективного логического анализа языка, дать понятие о языковых и логико-языковых играх различных типов и видов.

6. Дать понятие о классификациях функций, научить распознавать среди выражений языка функторы различных типов.

7. Дать общее понятие о логических основах остроумия, показать основные логические схемы и принципы построения шуток в широком смысле этого слова.

8. Научить формулировать и решать обратные и комплексные задачи, распознавать изоморфизм задач различных классов.

9. Способствовать овладению такими фундаментальными понятиями методологии, как необходимое и достаточное условия.

10. Ознакомить с классификацией понятий, научить работе с объемами множеств.

11. Дать практический опыт осуществления операций правильного деления и классификации, а также операции формулирования корректных определений.

12. Дать подробное представление о правдоподобных умозаключениях, их видах и способах осуществления.

13. Познакомить с основными положениями, законами, принципами, парадоксами теории вероятности и комбинаторики.

14. Сформировать навык анализа конкретных аргументативных процессов, дав понятие о принципах такого анализа.

15. Укрепить навык алгоритмической работы по эквивалентному преобразованию выражений (формул).

16. Формировать, развивать и укреплять навык нестандартного, нешаблонного, креативного («латерального»), синтетического, ассоциативного мышления; дать понятие об общих принципах мышления такого типа и основных классах и схемах задач на нестандартную логику; научить распознавать и вычленять интересное, нетривиальное, парадоксальное из разнообразного фактического материала.

17. Познакомить с таким разделом прикладной логики, как индуктивные игры, проиллюстрировать основные положения теории этих игр. В игровой форме дать понятие об основных особенностях научного метода и процесса научного поиска, промоделировать ключевые понятия методологии науки.

18. Дать навык обращения с заданиями, где требуется отсекать лишнюю информацию, работать с противоречивыми фактами, привлекать к решению «логических» задач открытия разных наук, по-разному преподносить одни и те же факты, если того требует ситуация. Показать связь логической проблематики с предметным полем других наук, способствовать формированию навыка междисциплинарного мышления.

19. Подробно ознакомить с базовыми принципами рекурсии, показать эвристический потенциал подобных конструкций и их парадоксальность.

Кирилл Михайлов - Логика - Практикум - учебное пособие для академического бакалавриата

Москва: Издательство Юрайт, 2017 г. - 431 с.

Серия: Бакалавр. Академический курс

ISBN 978-5-534-04536-9

Кирилл Михайлов - Логика - Практикум - учебное пособие для академического бакалавриата – Содержание

Предисловие

Предисловие к третьему изданию

Функции заданий данного Практикума

Часть 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ УЧЕБНИКА К. А. МИХАЙЛОВА «ЛОГИКА»

Раздел 1. Упражнения к отдельным главам

Раздел 2. Тесты

Раздел 3. Задачи на нестандартную и неформальную логику

Часть 2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 6 «ТЕОРИЯ ПРАВДОПОДОБНЫХ РАССУЖДЕНИЙ» УЧЕБНИКА К. А. МИХАЙЛОВА «ЛОГИКА»

Приложение 1. Парадоксы «футбольной комбинаторики»

I. Парадокс «победного проигрыша»

II. Казус «переинтерпретации регламента»

III. Практикум

Чемпионат № 1

Дополнительные вопросы

Чемпионат № 2

Чемпионат № 3

Чемпионат № 4

Чемпионат № 5

Приложение 2. Моделирование научно-теоретической деятельности с помощью индуктивных игр

1. Теоретическая (вводная) часть

2. Логические игры, моделирующие процесс построения объясняющей теории. Основные задачи в таких играх, методы и способы их решения

I. Индуктивная игра «Элевсин»

II. Сюжетно-индуктивные задачи «Железный Дровосек»

Практикум по теме «Задачи Железного Дровосека»

III. Индуктивные задачи «Разведчики на секретных заводах»

Практикум по индуктивным задачам «Разведчики на секретных заводах»

Часть 1. Страдания невезучего Штирлица

Часть 2. Одиссея Джеймса Бонда

Часть 3. Приключения майора Пронина

Часть 4. Из архивов полковника Исаева

Часть 5. Эпопея Маты Хари

Часть 6. Логико-философский триллер доктора Ватсона

Часть 3. ПРАКТИКУМ ПО «ФОРМАЛЬНОЙ» ЛОГИКЕ

Раздел 1. Комплексные практикумы

Практикум по теме «Классическая логика высказываний»

Практикум по теме «Силлогистика»

Итоговый тест по темам 1—5

Образец домашней контрольной работы по основному курсу

Комплексный практикум по темам 1—5

Раздел 2. Практические задания по отдельным темам курса

Тема 1. Предмет логики

Тема 2. Логическая семиотика и иарадоксология

Комплексные задания по теме «Логико-семантический анализ текста: языковые ловушки и парадоксы»

Холмс и Ватсон: логическая перезагрузка

Тема 3. Классическая логика высказываний

Тема 4. Силлогистика

Тема 5. Теория понятий и определений

Тема 6. Теория правдоподобных рассуждений

Часть 4. ПРАКТИКУМ ПО «НЕФОРМАЛЬНОЙ» ЛОГИКЕ

Раздел 1. Задачи на соответствие («задачи Эйнштейна»)

Раздел 2. Комплексный практикум по нестандартной логике

Раздел 3. Разнообразные задачи по неформальной и нестандартной логике

Раздел 4. Лучшие задачи на смекалку от активистов клуба «Нестандартная логика Змея Горыныча»

Раздел 5. Практикум «Логическое ЧГК»

Раздел 6. Практикум «По следам Рэймонда Смаллиана»

Раздел 7. Практикум по логико-языковым играм «Картотека Глеба Жеглова»

Раздел 8. Логические задачи в литературной оболочке

Рассказ 1. Последняя тайна капитана Флинта

Рассказ 2. Тайна третьего конверта

Рассказ 3. Приключения пиар-менеджера

Рассказ 4. Рандеву с диктаторами

Приложение. УКАЗАНИЯ (ПОДСКАЗКИ) К РЕШЕНИЯМ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ

К упражнениям Учебника (ч. 1, разд. 1)

К теме «Моделирование научно-теоретической деятельности с помощью индуктивных игр» (ч. 2, разд. 2)

Практикум по теме «Задачи Железного Дровосека»

Практикум по индуктивным задачам «Разведчики на секретных заводах»

К «Комплексному практикуму по нестандартной логике» (ч. 4, разд. 2)

К «Разнообразным задачам по неформальной и нестандартной логике» (ч. 4, разд. 3)

К «Лучшим задачам на смекалку от активистов клуба «Нестандартная логика Змея Горыныча» (ч. 4, разд. 4)

К Практикуму «Логическое ЧГК»(ч. 4, разд. 5)

К Практикуму по логико-языковым играм «Картотека Глеба Жеглова» (ч. 4, разд. 7)

К теме «Логические задачи в литературной оболочке» (ч. 4, разд. 8)

К «Лучшим задачам на смекалку»

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Кирилл Михайлов - Логика - Практикум - учебное пособие для академического бакалавриата - Предисловие

Данная книга — вторая часть дилогии «Логика». Первую представляет собой учебник под авторством К. А. Михайлова. Настоящий практикум содержит ряд задач и упражнений по формальной и «нестандартной» логике, непосредственно связанных с текстом этого учебника, а также материалы, которые могут использоваться «автономно». Об общей концепции дилогии см. Предисловие к указанному учебнику.

Практикум состоит из четырех частей и Приложения.

Первая часть — практические задания к тексту учебника К. А. Михайлова «Логика». Она содержит три раздела:

— упражнения к отдельным главам (ссылки на которые содержатся непосредственно в «теле» самих глав учебника), в том числе три варианта Итогового комплексного задания по темам 1—6;

— тесты к гл. 1—6;

— задачи на неформальную и нестандартную логику (в том числе и те, что принято именовать «задачами на смекалку») к гл. 1—72. Стоит отметить, что многие включенные в эти подборки задачи по своим мотивам связаны с основной тематикой соответствующей главы.

Вторую часть Практикума образуют два приложения к гл. 6 учебника («Теория правдоподобных рассуждений») — эксклюзивное авторское исследование одного из классов логико-комбинаторных задач (с задачником), а также важнейший для всей концепции нашей дилогии раздел «Индуктивные игры».

В третьей части собрано множество различных заданий по основным структурным элементам базового курса формальной логики (исключая тему «Теория аргументации»). Этот фрагмент Практикума, очевидно, перекликается с разд. 1 ч. 1 («Упражнения к отдельным главам»).

Четвертая часть содержит еще одну подборку разнообразных эксклюзивных заданий класса «Логика без формул». Здесь наши читатели смогут найти массу «задач на соответствие» (именуемых еще «задачами Эйнштейна»), где нами предлагается совершенно новый (конечно же, «синтетический») класс задач такого типа, в обширной мировой литературе по этой теме не встречающийся даже «днем с огнем», и комплексные задания на поиски нетривиальных закономерностей, и логические задачи в литературной оболочке, и задачи из серии «Языковые игры», и наш римейк «Принцессы или тигра», и практикум «Логическое “Что? Где? Когда?”» и многое-многое другое.

В Приложении приведены указания и подсказки к решениям некоторых включенных в данный Практикум задач и упражнений (главным образом, на нестандартную логику).

При создании подборок «задач на смекалку» (это касается и тех, что доступны пока только в Сети на нашем сайте) одним из нас (К. Михайловым), специалистом именно в этой сфере (и куратором отдельного проекта в Рунете «Нестандартная логика» URL: http://www.logic-books.info, URL: https://vk.com/clubl7436249), отобраны, систематизированы и представлены, надеемся, в «аппетитном виде» практически все лучшие (включая классические, разумеется) образцы этого жанра в мировой практике. Это направление переживает сейчас настоящий бум в интеллектуальной жизни «просвещенной цивилизации», поэтому значительный объем, отданный этим задачам, мы считаем вполне оправданным. Эти подборки содержат, в том числе, как творчески переинтерпретированные идеи классиков, так и сугубо авторские разработки, многие из которых, не имеющие аналогов не только в России, но и в мире, на русском языке публикуются впервые. Особняком в этом отношении стоит уже упомянутый чуть выше раздел «Индуктивные игры». По сути, это авторский проект масштабного синтеза философии и методологии науки, культурологии, занимательной филологии, формальной, нестандартной и занимательной логики — проект, творчески развивающий и переосмысливающий лучшие образцы деятельности выдающихся популяризаторов науки (и интеллектуальной культуры в целом) уровня Мартина Гарднера, Пола Слоуна, Владимира Левшина, великих отечественных мастеров игры «Что? Где? Когда?» Б. Левина, Д. Жаркова, Б. Бурды, М. Поташева, Д. Борока, Г. Острова и других. Здесь читателей ждут захватывающие приключения Джеймса Бонда в его столкновении с лучшими логиками отечественной госбезопасности, богатейшие архивы логических головоломок полковника Исаева, рассказ о том, как Четвертый Рейх пал в смертельной схватке с майором Прониным и его тенью, и даже драматическая повесть о «последней логической ошибке Маты Хари». И не только, и не только... Как любая концептуальная новинка, данная тема находится в состоянии активной разработки, а потому, возможно, ее материал не лишен некоторых шероховатостей. Что ж, как гласит дзен-буддистская мудрость, «хорошее учение всегда сырое, потому что мох высыхает, когда на камнях нет воды».