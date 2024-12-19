Мы пробирались сквозь темные улицы Мехико. Напряжение было почти невыносимым. Мы заблудились. В свете проезжающей маши- ны я вгляделась в стрелки циферблата. Почти 8 часов. Рушились все наши планы на сегодняшний вечер.

Я рассердилась, когда Том в очередной раз остановил машину, что- бы определить, правильно ли мы едем. Возможно, ему и Норе, его секретарю, было неважно, приедем мы вовремя к Пачите или нет. Они уже были у нее и видели ее работу. Фактически операция, которую перенес Том, чтобы вылечить старую футбольную травму на коленной чашечке, была выполнена, как он утверждал, ржавым охотничьим ножом. Ни анестезия, ни проверенные антисептики не были исполь- зованы. Тем не менее теперь его колено было абсолютно здоровым.

Конечно, я могла бы поехать посмотреть на работу медиума в дру- гой раз, но моя сестра Ким завтра собиралась уезжать из Мехико. Для нее это был последний шанс.

«Хорошо, сейчас я ничего не могу сделать, — подумала я. — Все в руках Божиих». Я глубоко вздохнула и заставила себя расслабиться.

— Наконец-то! Мы на месте! — воскликнул Том, нажав на тормо- за. Он загнал машину на стоянку перед старым рынком. Когда я вышла из машины, в нос ударил сладковато-едкий запах гниющего мусора в сточной канаве. Рождение, воспитание и даже жизнь в Me- хико не приучили меня к этому запаху.

По темным улицам мы направились к белым грязным воротам в длинной стене. Ночь была ясная и спокойная. Вдруг небо неожидан- но наполнилось множеством невидимых существ, которые крутились и вертелись вокруг нас со звуком, похожим на сильный порыв ветра среди высоких деревьев. Я была напугана. Сердце бешено колоти- лось. Другие, казалось, не обращали внимания на эту внезапную ку- терьму вокруг. Я ничего не сказала.

Когда Том постучал, ворота открылись. Мы оказались в узком внутреннем дворе, полном людей. Все они, бедные и богатые, надеялись на исцеление от своих болезней, неизлечимых средствами тради- ционной медицины. Вдруг сквозь тихий шепот толпы прорвался гром- кий злой голос. Он принадлежал какому-то странному на вид мужчи- не с седеющими волосами и усами, одетому в черные широкие брюки и белую рубашку, рукава которой были закатаны до локтей. По его поведению было видно, что он здесь хозяин. Я отступила в угол око- ло ворот, когда он махнул рукой Тому.

— О, ты там? — закричал он. — Иди сюда. Я хочу поговорить с тобой! — Несмотря на сильный акцент, его английский был велико- лепен. — Ты знаешь, что произошло здесь сегодня? Я расскажу тебе. Один твой человек из «Контроля сознания» появился с телекамерой и требовал, чтобы ему позволили снимать Пачиту во время операций. Он заявил, что ты послал его, и отказался уходить, когда я сказал, что это не цирковое представление для любопытных. Он уколол Пачиту булавкой, чтобы проверить, в трансе она или нет, и затем пытался ударить меня, когда я приказал ему уйти.

Джоанна Михельсен – Обольстительная сторона зла

Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 2000 — 160 с.

ISBN 5-93958-003-3

Джоанна Михельсен – Обольстительная сторона зла – Содержание

Предисловие

Глава 1 Встреча

Глава 2 Великая-превеликая тетя Дикси

Глава 3 Захватчик

Глава 4 Поворотный момент

Глава 5 Уэслейэн

Глава 6 Чапл Хилл

Глава 7 Дамон

Глава 8 Злые тени

Глава 9 «Контроль сознания»

Глава 10 Обольстительная сторона зла

Глава 11 Знаки и чудеса

Глава 12 Пачита

Глава 13 Бегство

Глава 14 Новое основание

Глава 15 Бархатные когти

Глава 16 Гениальная подделка

Глава 17 Испытывайте духов

Глава 18 Значение свободы

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