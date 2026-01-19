Леонид Михович превращает древний текст Нагорной проповеди в актуальный манифест для христианина XXI века. Автор доказывает, что слова Иисуса — это не недостижимый идеал или набор сухих правил, а живое руководство по обретению подлинного смысла жизни и внутренней целостности. Книга помогает увидеть, что современные проблемы — от депрессии и потребительства до политических конфликтов — имеют духовные корни, на которые Нагорная проповедь дает исчерпывающие ответы. Это вдумчивое исследование призывает читателя к «революции сердца», предлагая вместо поверхностного благочестия путь глубокой, преображающей праведности, которая делает человека по-настоящему свободным.

Леонид Михович – Нагорная проповедь - Актуальные проблемы современности и христианская праведность

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2006. – 228 с.

ISBN 5-7454-0972-Х

Леонид Михович – Нагорная проповедь - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

ПЕРВЫЙ ШАГ К СЧАСТЬЮ - СЧАСТЛИВЫ «НЕСЧАСТНЫЕ» - СЧАСТЛИВЫ КРОТКИЕ - СЕКРЕТ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ - ПОЛУЧАЕШЬ, ЧТО ОТДАЕШЬ - СЧАСТЬЕ ИЗНУТРИ - В ПОИСКАХ МИРА - БЛАЖЕНСТВО ИЗГНАННЫХ ЗА ПРАВДУ - СОЛЬ ЗЕМЛИ - СВЕТ МИРА

ЧАСТЬ II. НОВАЯ МОРАЛЬ

КАК ВОЙТИ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ? - НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА - ДУХОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ - РАЗВОД - КЛЯТВА - ОКО ЗА ОКО - НЕПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛОМУ - ВТОРОЕ ПОПРИЩЕ - ПРИЗЫВ К СОВЕРШЕНСТВУ

Приложение