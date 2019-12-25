Господь открывает себя человеку двумя способами: непосредственно через духовное озарение человеческой души и через природу, которая своим устройством свидетельствует о мудрости, благости и всемогуществе своего Создателя. Так как Источник этих откровений — внутреннего и внешнего — один, то и содержания этих откровений должны взаимно дополнять друг друга и ни при каких обстоятельствах не могут находиться в противоречии. Поэтому надо признать, что между чистой наукой, основанной на фактах изучения природы, и Священным Писанием — этого письменного свидетеля духовного озарения— должна существовать полная согласованность во всем, касающемся познания Бога и Его дел. Если на протяжении истории и возникали порой острые конфликты между представителями науки и религии (главным образом, католического вероисповедания), то при внимательном знакомстве с причинами этих конфликтов, легко можно убедиться в том, что возникли они по чистому недоразумению. Дело в том, что у религии и у науки существуют свои индивидуальные цели и своя методика, и поэтому они могут только частично соприкасаться в некоторых принципиальных вопросах, но никак не могут полностью совпадать.

«Конфликты» между наукой и религией возникают тогда, когда, например, представители науки высказывают произвольные и необоснованные суждения о Боге, о первопричине появления мира и жизни, о конечной цели существования человека и т.д. Эти суждения ученых людей не имеют опоры в самих фактах науки, но построены на поверхностных и поспешных обобщениях, совершенно не научных. Равным образом, конфликты между наукой и религией возникают и тогда, когда представители религии хотят вывести законы природы из своего понимания религиозных принципов. Так, например, римская инквизиция осудила учение Галилея о вращении Земли вокруг Солнца. Ей казалось, что раз Бог все создал ради человека, то земля должна находиться в центре Вселенной, и все должно вращаться вокруг нее. Это, конечно, совсем произвольное заключение, на Библии не основанное, ибо находиться в центре Божественного попечения ничего общего не имеет с геометрическим центром физического мира (который, возможно, даже и не существует). Атеисты в конце прошлого и в начале этого столетия иронизировали по поводу повествования Библии о том, что Бог первоначально создал свет. Они высмеивали верующих: «Откуда мог быть свет, когда еще не существовал его источник— солнце!» Но сегодняшняя наука далеко ушла от такого детски-наивного представления о свете. По учению современной физики, как свет, так и материя являются различными состояниями энергии и могут существовать и переходить друг в друга, независимо от звездных светил. К счастью, подобные конфликты между наукой и религией сами собой упраздняются, когда пыл полемики заменяется более глубоким изучением вопроса.

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры - Апологетические заметки М.: Лепта Книга, 2009 г. — 400 с. ISBN 978-5-91173-081-9 ISBN 978-5-9937-0033-5

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры - Апологетические заметки - Содержание

Часть I. Апологетические заметки

Гармония двух откровений

Бог и мир

Боговдохновенность Священного Писания...

Книга Бытия

Библейское повествование о возникновении

мира и человека

Причины и последствия атеизма

Добро и зло

Нравственное добро и нравственное зло

Физическое добро и зло

Абсолютное и относительное зло

Нравственность в перспективе Бога и вечности

Промысл Божий

Вера в Святую Троицу Часть II. Господь Иисус Христос Спаситель Мира.... Ожидание пришествия Мессии

Земная жизнь Господа Иисуса Христа

О Божестве Христовом

Примечание о внешнем виде Господа Иисуса Христа

Учение Господа Иисуса Христа

Как войти в Царство Божие?

О христианской жизни

О природе Царства Божия

Заключение

Часть III. Воскресение Христово — победа над смертью

Событие Воскресения

Взаимосвязь между ветхозаветной

и новозаветной Пасхой

Пророчества о Воскресении Христовом

Духовные плоды Воскресения Христова

Часть IV. Мысли о Царствии Божием, или о Церкви

Царство Божие — где искать его?

Необходимость Церкви

Церковь — Царство Божие на земле

Признаки истинной Церкви

Православная Церковь

Для чего нужна Церковь?

Пастыри и учители

Две сферы

Церковь воинствующая

Христианин — воин Христов

Сокровище истины

Сокровище святости

Гора Господня

Не кочевники, а граждане

Заключение

Часть V. Ангелы — благовестники воли Божией ..

Два мира — физический и духовный

Природа Ангелов, их иерархия и служение ..

Падшие ангелы

Деятельность Ангелов по отношению к людям

Ангел Хранитель

Часть VI. Наши заступники на Небе

Православное почитание святых

Свидетели истины

Монашеский подвиг

Юродство Христа ради

Святые в Православной Церкви

Часть VII. Заповеди Божии

Законы природы и нравственности

Обстоятельства возникновения десяти заповедей

Значение десяти заповедей

Первая заповедь закона Божия

Вторая заповедь закона Божия

Третья заповедь закона Божия

Четвертая заповедь закона Божия

Пятая заповедь закона Божия

Шестая заповедь закона Божия

Седьмая заповедь закона Божия

Восьмая заповедь закона Божия

Девятая заповедь закона Божия

Десятая заповедь закона Божия

Заключение

Часть VIII. Величие Бога и ничтожество богов

Часть IX. Вера — ключ к сокровищнице Божией

Сущность веры

Вера и знание

Зависимость веры от воли

Вера — опора надежды

Вера — ключ к сокровищнице Божией

Вера, действующая любовью

Как укрепить свою веру

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры. Апологетические заметки - Гармония двух откровений