Милеант - Тайны веры
Господь открывает себя человеку двумя способами: непосредственно через духовное озарение человеческой души и через природу, которая своим устройством свидетельствует о мудрости, благости и всемогуществе своего Создателя. Так как Источник этих откровений — внутреннего и внешнего — один, то и содержания этих откровений должны взаимно дополнять друг друга и ни при каких обстоятельствах не могут находиться в противоречии. Поэтому надо признать, что между чистой наукой, основанной на фактах изучения природы, и Священным Писанием — этого письменного свидетеля духовного озарения— должна существовать полная согласованность во всем, касающемся познания Бога и Его дел. Если на протяжении истории и возникали порой острые конфликты между представителями науки и религии (главным образом, католического вероисповедания), то при внимательном знакомстве с причинами этих конфликтов, легко можно убедиться в том, что возникли они по чистому недоразумению. Дело в том, что у религии и у науки существуют свои индивидуальные цели и своя методика, и поэтому они могут только частично соприкасаться в некоторых принципиальных вопросах, но никак не могут полностью совпадать.
«Конфликты» между наукой и религией возникают тогда, когда, например, представители науки высказывают произвольные и необоснованные суждения о Боге, о первопричине появления мира и жизни, о конечной цели существования человека и т.д. Эти суждения ученых людей не имеют опоры в самих фактах науки, но построены на поверхностных и поспешных обобщениях, совершенно не научных. Равным образом, конфликты между наукой и религией возникают и тогда, когда представители религии хотят вывести законы природы из своего понимания религиозных принципов. Так, например, римская инквизиция осудила учение Галилея о вращении Земли вокруг Солнца. Ей казалось, что раз Бог все создал ради человека, то земля должна находиться в центре Вселенной, и все должно вращаться вокруг нее. Это, конечно, совсем произвольное заключение, на Библии не основанное, ибо находиться в центре Божественного попечения ничего общего не имеет с геометрическим центром физического мира (который, возможно, даже и не существует). Атеисты в конце прошлого и в начале этого столетия иронизировали по поводу повествования Библии о том, что Бог первоначально создал свет. Они высмеивали верующих: «Откуда мог быть свет, когда еще не существовал его источник— солнце!» Но сегодняшняя наука далеко ушла от такого детски-наивного представления о свете. По учению современной физики, как свет, так и материя являются различными состояниями энергии и могут существовать и переходить друг в друга, независимо от звездных светил. К счастью, подобные конфликты между наукой и религией сами собой упраздняются, когда пыл полемики заменяется более глубоким изучением вопроса.
Милеант Александр Васильевич - Тайны веры - Апологетические заметки
М.: Лепта Книга, 2009 г. — 400 с.
ISBN 978-5-91173-081-9
ISBN 978-5-9937-0033-5
Милеант Александр Васильевич - Тайны веры - Апологетические заметки - Содержание
Часть I. Апологетические заметки
- Гармония двух откровений
- Бог и мир
- Боговдохновенность Священного Писания...
- Книга Бытия
- Библейское повествование о возникновении
- мира и человека
- Причины и последствия атеизма
- Добро и зло
- Нравственное добро и нравственное зло
- Физическое добро и зло
- Абсолютное и относительное зло
- Нравственность в перспективе Бога и вечности
- Промысл Божий
- Вера в Святую Троицу
Часть II. Господь Иисус Христос Спаситель Мира....
- Ожидание пришествия Мессии
- Земная жизнь Господа Иисуса Христа
- О Божестве Христовом
- Примечание о внешнем виде Господа Иисуса Христа
- Учение Господа Иисуса Христа
- Как войти в Царство Божие?
- О христианской жизни
- О природе Царства Божия
- Заключение
Часть III. Воскресение Христово — победа над смертью
- Событие Воскресения
- Взаимосвязь между ветхозаветной
- и новозаветной Пасхой
- Пророчества о Воскресении Христовом
- Духовные плоды Воскресения Христова
Часть IV. Мысли о Царствии Божием, или о Церкви
- Царство Божие — где искать его?
- Необходимость Церкви
- Церковь — Царство Божие на земле
- Признаки истинной Церкви
- Православная Церковь
- Для чего нужна Церковь?
- Пастыри и учители
- Две сферы
- Церковь воинствующая
- Христианин — воин Христов
- Сокровище истины
- Сокровище святости
- Гора Господня
- Не кочевники, а граждане
- Заключение
Часть V. Ангелы — благовестники воли Божией ..
- Два мира — физический и духовный
- Природа Ангелов, их иерархия и служение ..
- Падшие ангелы
- Деятельность Ангелов по отношению к людям
- Ангел Хранитель
Часть VI. Наши заступники на Небе
- Православное почитание святых
- Свидетели истины
- Монашеский подвиг
- Юродство Христа ради
- Святые в Православной Церкви
Часть VII. Заповеди Божии
- Законы природы и нравственности
- Обстоятельства возникновения десяти заповедей
- Значение десяти заповедей
- Первая заповедь закона Божия
- Вторая заповедь закона Божия
- Третья заповедь закона Божия
- Четвертая заповедь закона Божия
- Пятая заповедь закона Божия
- Шестая заповедь закона Божия
- Седьмая заповедь закона Божия
- Восьмая заповедь закона Божия
- Девятая заповедь закона Божия
- Десятая заповедь закона Божия
- Заключение
Часть VIII. Величие Бога и ничтожество богов
Часть IX. Вера — ключ к сокровищнице Божией
- Сущность веры
- Вера и знание
- Зависимость веры от воли
- Вера — опора надежды
- Вера — ключ к сокровищнице Божией
- Вера, действующая любовью
- Как укрепить свою веру
Милеант Александр Васильевич - Тайны веры. Апологетические заметки - Гармония двух откровений
Далеко не у всех людей можно найти здоровую согласованность веры и разума. Одни люди слепо верят в человеческий разум и готовы согласиться с любой теорией, самой скороспелой и непроверенной, например: о появлении мира и жизни на земле, независимо от того, что говорит по этому поводу Священное Писание. Другие подозревают людей науки в нечестности и злонамеренности и боятся знакомиться с положительными открытиями науки в областях палеонтологии, биологии и антропологии, чтобы не поколебать своей веры в истинность Священного Писания.
Однако, если придерживаться следующих положений, то никогда серьезных конфликтов между верой и разумом у нас не должно возникать:
- Как Священное Писание, так и природа являются правдивыми и друг друга подтверждающими свидетелями о Боге и Его делах.
- Человек— существо ограниченное, не понимающее полностью ни тайн природы, ни глубины истин Священного Писания в полной мере.
- То, что кажется противоречащим в данное время, может быть объяснено, когда человек лучше поймет то, что ему говорят природа и слово Божие.
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