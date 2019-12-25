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Милеант - Тайны веры

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры. Апологетические заметки
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy
Господь открывает себя человеку двумя способами: непосредственно через духовное озарение человеческой души и через природу, которая своим устройством свидетельствует о мудрости, благости и всемогуществе своего Создателя. Так как Источник этих откровений — внутреннего и внешнего — один, то и содержания этих откровений должны взаимно дополнять друг друга и ни при каких обстоятельствах не могут находиться в противоречии. Поэтому надо признать, что между чистой наукой, основанной на фактах изучения природы, и Священным Писанием — этого письменного свидетеля духовного озарения— должна существовать полная согласованность во всем, касающемся познания Бога и Его дел. Если на протяжении истории и возникали порой острые конфликты между представителями науки и религии (главным образом, католического вероисповедания), то при внимательном знакомстве с причинами этих конфликтов, легко можно убедиться в том, что возникли они по чистому недоразумению. Дело в том, что у религии и у науки существуют свои индивидуальные цели и своя методика, и поэтому они могут только частично соприкасаться в некоторых принципиальных вопросах, но никак не могут полностью совпадать.
«Конфликты» между наукой и религией возникают тогда, когда, например, представители науки высказывают произвольные и необоснованные суждения о Боге, о первопричине появления мира и жизни, о конечной цели существования человека и т.д. Эти суждения ученых людей не имеют опоры в самих фактах науки, но построены на поверхностных и поспешных обобщениях, совершенно не научных. Равным образом, конфликты между наукой и религией возникают и тогда, когда представители религии хотят вывести законы природы из своего понимания религиозных принципов. Так, например, римская инквизиция осудила учение Галилея о вращении Земли вокруг Солнца. Ей казалось, что раз Бог все создал ради человека, то земля должна находиться в центре Вселенной, и все должно вращаться вокруг нее. Это, конечно, совсем произвольное заключение, на Библии не основанное, ибо находиться в центре Божественного попечения ничего общего не имеет с геометрическим центром физического мира (который, возможно, даже и не существует). Атеисты в конце прошлого и в начале этого столетия иронизировали по поводу повествования Библии о том, что Бог первоначально создал свет. Они высмеивали верующих: «Откуда мог быть свет, когда еще не существовал его источник— солнце!» Но сегодняшняя наука далеко ушла от такого детски-наивного представления о свете. По учению современной физики, как свет, так и материя являются различными состояниями энергии и могут существовать и переходить друг в друга, независимо от звездных светил. К счастью, подобные конфликты между наукой и религией сами собой упраздняются, когда пыл полемики заменяется более глубоким изучением вопроса.

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры - Апологетические заметки

М.: Лепта Книга, 2009 г. — 400 с.
ISBN 978-5-91173-081-9
ISBN 978-5-9937-0033-5

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры - Апологетические заметки - Содержание

Часть I. Апологетические заметки
  • Гармония двух откровений
  • Бог и мир
  • Боговдохновенность Священного Писания...
  • Книга Бытия
  • Библейское повествование о возникновении
  • мира и человека
  • Причины и последствия атеизма
  • Добро и зло
  • Нравственное добро и нравственное зло
  • Физическое добро и зло
  • Абсолютное и относительное зло
  • Нравственность в перспективе Бога и вечности
  • Промысл Божий
  • Вера в Святую Троицу
Часть II. Господь Иисус Христос Спаситель Мира....
  • Ожидание пришествия Мессии
  • Земная жизнь Господа Иисуса Христа
  • О Божестве Христовом
  • Примечание о внешнем виде Господа Иисуса Христа
  • Учение Господа Иисуса Христа
  • Как войти в Царство Божие?
  • О христианской жизни
  • О природе Царства Божия
  • Заключение
Часть III. Воскресение Христово — победа над смертью
  • Событие Воскресения
  • Взаимосвязь между ветхозаветной
  • и новозаветной Пасхой
  • Пророчества о Воскресении Христовом
  • Духовные плоды Воскресения Христова
Часть IV. Мысли о Царствии Божием, или о Церкви
  • Царство Божие — где искать его?
  • Необходимость Церкви
  • Церковь — Царство Божие на земле
  • Признаки истинной Церкви
  • Православная Церковь
  • Для чего нужна Церковь?
  • Пастыри и учители
  • Две сферы
  • Церковь воинствующая
  • Христианин — воин Христов
  • Сокровище истины
  • Сокровище святости
  • Гора Господня
  • Не кочевники, а граждане
  • Заключение
Часть V. Ангелы — благовестники воли Божией ..
  • Два мира — физический и духовный
  • Природа Ангелов, их иерархия и служение ..
  • Падшие ангелы
  • Деятельность Ангелов по отношению к людям
  • Ангел Хранитель
Часть VI. Наши заступники на Небе
  • Православное почитание святых
  • Свидетели истины
  • Монашеский подвиг
  • Юродство Христа ради
  • Святые в Православной Церкви
Часть VII. Заповеди Божии
  • Законы природы и нравственности
  • Обстоятельства возникновения десяти заповедей
  • Значение десяти заповедей
  • Первая заповедь закона Божия
  • Вторая заповедь закона Божия
  • Третья заповедь закона Божия
  • Четвертая заповедь закона Божия
  • Пятая заповедь закона Божия
  • Шестая заповедь закона Божия
  • Седьмая заповедь закона Божия
  • Восьмая заповедь закона Божия
  • Девятая заповедь закона Божия
  • Десятая заповедь закона Божия
  • Заключение
Часть VIII. Величие Бога и ничтожество богов
Часть IX. Вера — ключ к сокровищнице Божией
  • Сущность веры
  • Вера и знание
  • Зависимость веры от воли
  • Вера — опора надежды
  • Вера — ключ к сокровищнице Божией
  • Вера, действующая любовью
  • Как укрепить свою веру

Милеант Александр Васильевич - Тайны веры. Апологетические заметки - Гармония двух откровений

Далеко не у всех людей можно найти здоровую согласованность веры и разума. Одни люди слепо верят в человеческий разум и готовы согласиться с любой теорией, самой скороспелой и непроверенной, например: о появлении мира и жизни на земле, независимо от того, что говорит по этому поводу Священное Писание. Другие подозревают людей науки в нечестности и злонамеренности и боятся знакомиться с положительными открытиями науки в областях палеонтологии, биологии и антропологии, чтобы не поколебать своей веры в истинность Священного Писания.
Однако, если придерживаться следующих положений, то никогда серьезных конфликтов между верой и разумом у нас не должно возникать:
  • Как Священное Писание, так и природа являются правдивыми и друг друга подтверждающими свидетелями о Боге и Его делах.
  • Человек— существо ограниченное, не понимающее полностью ни тайн природы, ни глубины истин Священного Писания в полной мере.
  • То, что кажется противоречащим в данное время, может быть объяснено, когда человек лучше поймет то, что ему говорят природа и слово Божие.
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Rating 5.0 / 5
Added 25.12.2019
Author brat Alexandr
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5.0/5 (2)

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