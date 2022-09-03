Андре Миллер - История христианской Церкви

Большинство ранее изданных книг об истории церкви представляют собой либо краткие учебные пособия, либо более или менее большие издания, написанные учеными людьми и предназначенные для таких читателей, которые стоят на такой же ступени развития и образования, что и они сами. Потому эти издания, как для большинства менее образованных, так и для слабо знающих древний язык, остаются малодоступными и малопонятными.

Автор настоящей книги поставил перед собой задачу довести до рядового читателя в простой и доступной форме и как можно более кратко и понятно историю возникновения и развития церкви, чтобы даже малограмотный читатель мог иметь правильное суждение по данному вопросу. Прежде всего при этом он преследовал определенную цель. Послушаем, что он сам говорит об этом: «Большинство исследователей истории церкви чрезвычайно пространно описывают ереси, которые терзали церковь на протяжении многих столетий, с изнуряющими подробностями сообщая, какие раздоры и распри возникали на этой основе. Мы же ставим своей целью проследить действие благодати Бога, которая во все времена почивала на истинных и верных христианах и золотым лучом пронизывала все мрачные страницы истории». К сожалению, в некоторые столетия всеобщего отпадения и мракобесия этот золотой луч едва заметен, так что автор, чтобы не свернуть с пути правды, против своей воли вынужден говорить больше о злом, нежели о добром.

В дальнейшем предлагаемый труд более обстоятельно, чем это делается обычно, рассматривает возникновение и распространение церкви. Оно начинается с откровения Господа в Матф. 16,18: «На этой скале Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». О жизни и деятельности апостолов дается информация лишь вкратце, в общих чертах. Более подробно автор останавливается на жизни и деятельности апостола Павла, который не только сам потрудился больше всех, но и в4 своих посланиях ознакомил нас с подлинным характером церкви. Пророческое изображение истории церкви в семи посланиях к малоазиатским церквам (Откр. 2 и 3), положенное в основу всего труда, является для нас руководством. События и происшествия в церковной области вы можете рассматривать как фундамент, как основание и блаженное ожидание церкви в свете Слова Бога. Это мы должны отнести к основному достоинству данной книги, где исследование истории церкви производится в пределах необходимого для поучения, назидания и ободрения верующих. Только в этом свете мы в состоянии увидеть, как и где церковь, исповедующая истину, с течением времени отклонилась от истинного основания, отреклась от основных принципов и выбросила за борт свое ожидание. С другой стороны, только Слово Бога в состоянии дать нам верное суждение относительно немногих героев веры, которые в мрачные времена всеобщего отпадения обращались к фундаментальным основам церкви и поступали соответственно ее принципам. Мы же именно в наше тревожное время, когда всевозможные лжеучения нередко ввергают в замешательство верные и искренние души, которые в смущении не могут понять, какой путь истинный, надеемся данной книгой оказать им верную и добрую услугу. Безусловно, Слова Бога вполне достаточно для христианина, чтобы во всякое время и во всех обстоятельствах знать, как он должен поступать в делах Бога, «как должно поступать в доме Божием» (1 Тим. 3,15). И все же из исторического изложения того, что происходило с церковью в течение многих столетий, христианин может почерпнуть для себя необходимые познания и поучения. Да будет благоугодно Господу посредством этого исторического исследования проложить путь к убеждению всех верующих в том, что единственно верным и истинным поприщем для них является безоговорочное подчинение тому, кто является главой, то есть Иисусу Христу, признавая за единственный непреложный авторитет Слово Бога!

Андре Миллер - История христианской Церкви - Том I

GBV, Издательство «Благая весть», 2000. - 699 с.

Андре Миллер - История христианской Церкви - Том I - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 - Глава 26