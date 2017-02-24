Поскольку эта книга построена в форме беседы, предметы обсуждения часто не имеют строгих границ, и по ходу ответа на вопросы Юноши может возникнуть новая тема. В ходе диалога даются ответы также и на вопросы, которые не были поставлены прямо, и встречаются параллели, которые не отмечены специально. Название этой книги объясняется в заключительном, 896 параграфе, и, несмотря на свое название, эта книга предназначена для думающих евреев всех возрастов. Некоторые идеи и высказывания в этой книге могут вызвать возражения, которые автор готов обсудить, если к нему обратятся с вопросом. Однако повторное прочтение и обращение к ссылкам обычно помогают прояснить суть дела. Максимум удовольствия получит от этой книги тот читатель, который будет перечитывать ее много раз: и подряд, и в течение ряда лет.

В диалоге Раби и Юноши некоторые источники цитируются дословно, другие только указаны, а третьи так вплетены в текст, что их трудно выделить. Среди последних много идей из книги Ховот алевавот (Обязанности сердец), из Рамбама, Кузари, Месилат ешарим и из других неуказанных источников, на которые опираются в своих рассуждениях Мудрец и Юноша. Используются в тексте также и многие факты из нерелигиозных трудов, на которые автор готов дать ссылки по первому требованию.

Раби Авигдор Миллер - Радуйся, юноша - Всеобъемлющее изложение еврейского мировоззрения

ШВУТ АМИ ИЕРУСАЛИМ, 1996

SHVUT AMI Jerusalem Israel

Rabbi Avigdor MILLER REJOICE О YOUTH!

Отв. редактор Цви Вассерман

Перевод Гедалии Спинаделя

Раби Авигдор Миллер - Радуйся, юноша - Всеобъемлющее изложение еврейского мировоззрения - Содержание

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Поиски Истины

Миф об эволюции

Надежда для заблудших

Истина в традиции

ВТОРОЙ ДЕНЬ

По стопам Авраама

Потомство Авраама

История Израиля

Народы мира

Клевета на Израиль

Торжество справедливости

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Устная традиция

Исторические перспективы

Замысел в Истории

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Свободная воля

Совершенство

Благодарность

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Истинное Знание

Молитва и Истинное Знание

Страдание праведника

Битахон и Творение из ничего

Преуспеяние

Раби Авигдор Миллер - Радуйся, юноша - Всеобъемлющее изложение еврейского мировоззрения - Первый день

Раби сидел на скамейке в городском саду. Молодой человек медленно прошел мимо, взглянул на раби, заколебался, а потом сел рядом.

"Доброе утро, молодой человек, — сказал раби, — почему вы так печальны в это прекрасное утро?"

1. "Доброе утро, — ответил юноша. — Я ищу одиночества, чтобы иметь возможность подумать".

"Прекрасное занятие, — сказал мудрец, — особенно когда человек обладает правильными исходными данными. Они — хорошие семена, а мысль — дождь, который за ставляет их расти. По вашему виду можно предположить, что вы учитесь в ешиве. Так что же заставило вас оторваться от учебы в такой подходящий для занятий день?"

2. ю. "Раби, у меня есть проблемы. Я пришел сюда, чтобы обдумать их в одиночестве, но, похоже, Небо направило мои шаги к вам. Я вижу, что вы не обычный пожилой еврей, а мне как раз нужен ученый человек, интеллектуал, с которым я могу обсудить некоторые вопросы".

р. "Молодой человек, разве может быть обычным пожилой еврей, состарившийся на путях Торы? Но вы действительно правы: само Небо направило вас сюда; к этому можно добавить, что и меня Небо направило сюда, на встречу к вам. Ничто не происходит случайно".

3. ю. "Хотел бы я верить в это в той же мере, что и вы". р. "Если ваше желание достаточно сильно, оно исполнится. "Человека ведут по тому пути, по которому он хочет идти" (Макот 106). Б-г направляет человека, который ищет мудрости; и чем серьезнее тот ищет, тем больше его направляют. А теперь, молодой человек, приступайте, выскажите мне все, что вас тревожит".

4. ю. "Раби, уже некоторое время я подавлен мыслью, что мало подхожу для занятий Торой, мне не хватает радости, которую приносят успехи и достижения. Я также стал сомневаться в своем будущем. Смогу ли я со своей застенчивостью преуспеть в мире за пределами ешивы? Кроме того, мне не давало покоя ощущение, что я упускаю радости жизни. Нередко, когда я сидел за учебой, меня посещала мысль, что там, за стенами, происходит нечто очень интересное и приятное, что я мог бы увидеть и сделать и чего я лишен. И, наконец, хотя это совсем не последнее — проблема веры. Будь я уверен в истинах Торы, тяжесть упала бы с моей души. Подобные мысли посещали меня время от времени, а потом вдруг усилились. Произошло нечто, что глубоко задело меня. Я прочел книгу "Уничтожение шести миллионов". Неописуемое злодейство немецкой нации и ужасные страдания нашего народа лишили меня покоя, я не мог об этом не думать. Что это означает? Что я должен об этом думать? После этого я чувствую, что мне необходимо многое пересмотреть и изменить в своей жизни".

р. "После уничтожения шести миллионов великое изменение необходимо в жизни всех людей. Резюмируя, можно свести ваши проблемы к четырем коренным:

1) потребности в истинном Достижении;

2) необходимости уверенности в своем будущем;

3) жажде радостей жизни;

4) стремлению к познанию Истины, которая включает и понимание истории.

Молодой человек, вы перечислили проблемы всего человечества".

5. ю. "Тогда позвольте мне, раби, воспользоваться нашей встречей, чтобы обсудить эти вопросы".

р. "С радостью. Дискуссия позволяет извлечь Истину из-под нагромождения ошибок, под которой та похоронена".

6. ю. "Разве Истина столь недоступна?"

р. "Истина везде, но лишь немногие способны ее увидеть. Мир — это ночь; а мы видим только в ярком дневном свете. Всю нашу жизнь мы пробираемся в густом тумане, который скрывает от наших глаз все великие истины. За пределами этой непроницаемой тьмы перед нами мерцают странные фантомы. Одни ужасают нас (864), другие манят (653, 727), но все они — фантазии, образы, порожденные туманом. Иногда на мгновение туман вдруг поднимается, например, когда человек собирается покинуть этот мир, в периоды катастроф и особенного возбуждения. На короткий промежуток появляется свет, а потом снова все окутывает туман, и человек продолжает свой путь в кромешной мгле. Эта всеобщая тьма и заблуждение — существенная часть Б-жественного плана (639-641); так Творец создал мир: "Ты творишь тьму, и она становится ночью" {Теилим 104:20); "Это относится к этому миру, который подобен ночи" (Бава меция 836). Во тьме люди совершают две ошибки (Месилат ешарим 3): 1) они неспособны увидеть Истину; 2) они верят в реальность фантомов. Так народы возвеличивают ничтожных людей и уни жают достойных (320-2; 646). Люди столь слепы, что не замечают собственных недостатков, и самые низкие преступники считают себя хорошими людьми. Даже великих иногда окутывает эта тьма. Так мудрые и благородные братья считали Йосэфа плохим человеком, заслуживающим смерти, хотя у них было семнадцать лет, чтобы наблюдать за его поведением. Даже наш праотец Ицхак не мог увидеть греховность Эсава, который жил в его доме около шестидесяти лет, и хотел отдать ему свои благословения".