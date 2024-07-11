Минералов - История русской литературы 1900-1920 г.
Курс «История русской литературы. 1900—1920-е годы» посвящен едва ли не самому сложному для исторического описания периоду в русской литературе, в котором сошлось чрезвычайное количество событий, каждое из которых могло бы уже само по себе считаться определяющим для формирования культурной эпохи. Этот курс — продолжение предыдущего, посвященного литературе последней трети XIX в., в нем отражены главенствующие художественные тенденции вне разграничения на дореволюционный и послереволюционный периоды, поскольку, как говорил А. А. Блок, «писатель — растение многолетнее», он может писать на разные темы, открывающиеся его сознанию, но стиль его остается единым. Описание истории литературы, представленное в нашем учебнике (а не господствующих идеологических тенденций применительно к литературе), избавляет и авторов, и тех, кто к учебнику обращается, от желания понимать литературу как явление «прикладное», как иллюстрацию смены идеологий и социально-идеологических формаций. Объяснение общих закономерностей в развитии и становлении художественных стилей дает возможность авторам учебника добиваться должного учебно-научного результата:
• в учебнике представлен тот объем знаний об истории русской литературы названного периода, который соответствует «принципу необходимого и достаточного» и позволяет обучающемуся двигаться по обозначенному пути самостоятельно, не только усваивая необходимые историко-литературные знания, но формируя важные профессиональные компетенции;
• материал излагается таким образом, что студент упражняется в важнейших читательских и научно-филологических умениях в анализе отдельных литературных произведений и индивидуальных стилей писателей, постижение которых позволяет увидеть, как взаимообусловлены индивидуальный стиль и стиль эпохи, традиция и современность;
• он выстроен таким образом, что в пути овладения научно-исследовательскими и педагогическими компетенциями широкого спектра развивается самостоятельный профессиональный взгляд на историю русской литературы первой трети XX в. в целом и в частностях, определяются наиболее продуктивные методологические и методические приемы.
Минералов Юрий - История русской литературы 1900-1920 г.
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 450 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-18984-1
Минералов Юрий - История русской литературы 1900-1920 г. - Оглавление
Предисловие
Введение
Духовные искания серебряного века
- Максим Горький
- Александр Куприн
- Леонид Андреев
Русский символизм (теория и практика)
- Александр Добролюбов
- Андрей Белый
- Александр Блок
- Валерий Брюсов
Футуризм
- Игорь Северянин
- Велимир Хлебников
- Владимир Маяковский
Акмеизм
- Анна Ахматова
- Николай Гумилев
- Осип Мандельштам
- Сергей Есенин
- Борис Пастернак
Проза: традиции и новаторство
- Иван Бунин
- Борис Зайцев
Литературные группы 1920-х гг.
- Обэриуты и Николай Заболоцкий
- Николай Заболоцкий
- Марина Цветаева
- Михаил Шолохов
Заключение
Приложение. Культурно-исторические материалы
- М. Горький. Поль Верлен и декаденты
- А. Белый. Почему я стал символистом
- Вяч. Иванов. Манера, лицо и стиль
- Вяч. Иванов, М. О. Гершензон. Переписка из двух углов
- В. В. Маяковский. Два Чехова
- Велимир Хлебников. О современной поэзии
- Велимир Хлебников.Художники мира!
- О. Мандельштам. Утро акмеизма
- С. Есенин. Ключи Марии
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