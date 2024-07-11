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Минералов - История русской литературы 1900-1920 г.

Минералов Юрий - История русской литературы 1900-1920 г.
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
Курс «История русской литературы. 1900—1920-е годы» посвящен едва ли не самому сложному для исторического описания периоду в русской литературе, в котором сошлось чрезвычайное количество событий, каждое из которых могло бы уже само по себе считаться определяющим для формирования культурной эпохи. Этот курс — продолжение предыдущего, посвященного литературе последней трети XIX в., в нем отражены главенствующие художественные тенденции вне разграничения на дореволюционный и послереволюционный периоды, поскольку, как говорил А. А. Блок, «писатель — растение многолетнее», он может писать на разные темы, открывающиеся его сознанию, но стиль его остается единым. Описание истории литературы, представленное в нашем учебнике (а не господствующих идеологических тенденций применительно к литературе), избавляет и авторов, и тех, кто к учебнику обращается, от желания понимать литературу как явление «прикладное», как иллюстрацию смены идеологий и социально-идеологических формаций. Объяснение общих закономерностей в развитии и становлении художественных стилей дает возможность авторам учебника добиваться должного учебно-научного результата:
• в учебнике представлен тот объем знаний об истории русской литературы названного периода, который соответствует «принципу необходимого и достаточного» и позволяет обучающемуся двигаться по обозначенному пути самостоятельно, не только усваивая необходимые историко-литературные знания, но формируя важные профессиональные компетенции;
• материал излагается таким образом, что студент упражняется в важнейших читательских и научно-филологических умениях в анализе отдельных литературных произведений и индивидуальных стилей писателей, постижение которых позволяет увидеть, как взаимообусловлены индивидуальный стиль и стиль эпохи, традиция и современность;
• он выстроен таким образом, что в пути овладения научно-исследовательскими и педагогическими компетенциями широкого спектра развивается самостоятельный профессиональный взгляд на историю русской литературы первой трети XX в. в целом и в частностях, определяются наиболее продуктивные методологические и методические приемы.

Минералов Юрий - История русской литературы 1900-1920 г.

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 450 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-18984-1

Минералов Юрий - История русской литературы 1900-1920 г. - Оглавление

Предисловие
Введение
Духовные искания серебряного века
  • Максим Горький
  • Александр Куприн
  • Леонид Андреев
Русский символизм (теория и практика)
  • Александр Добролюбов
  • Андрей Белый
  • Александр Блок
  • Валерий Брюсов
Футуризм
  • Игорь Северянин
  • Велимир Хлебников
  • Владимир Маяковский
Акмеизм
  • Анна Ахматова
  • Николай Гумилев
  • Осип Мандельштам
  • Сергей Есенин
  • Борис Пастернак
Проза: традиции и новаторство
  • Иван Бунин
  • Борис Зайцев
Литературные группы 1920-х гг.
  • Обэриуты и Николай Заболоцкий
  • Николай Заболоцкий
  • Марина Цветаева
  • Михаил Шолохов
Заключение
Приложение. Культурно-исторические материалы
  • М. Горький. Поль Верлен и декаденты
  • А. Белый. Почему я стал символистом
  • Вяч. Иванов. Манера, лицо и стиль
  • Вяч. Иванов, М. О. Гершензон. Переписка из двух углов
  • В. В. Маяковский. Два Чехова
  • Велимир Хлебников. О современной поэзии
  • Велимир Хлебников.Художники мира!
  • О. Мандельштам. Утро акмеизма
  • С. Есенин. Ключи Марии
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Views 183
Rating 5.0 / 5
Added 11.07.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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