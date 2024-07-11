Курс «История русской литературы. 1900—1920-е годы» посвящен едва ли не самому сложному для исторического описания периоду в русской литературе, в котором сошлось чрезвычайное количество событий, каждое из которых могло бы уже само по себе считаться определяющим для формирования культурной эпохи. Этот курс — продолжение предыдущего, посвященного литературе последней трети XIX в., в нем отражены главенствующие художественные тенденции вне разграничения на дореволюционный и послереволюционный периоды, поскольку, как говорил А. А. Блок, «писатель — растение многолетнее», он может писать на разные темы, открывающиеся его сознанию, но стиль его остается единым. Описание истории литературы, представленное в нашем учебнике (а не господствующих идеологических тенденций применительно к литературе), избавляет и авторов, и тех, кто к учебнику обращается, от желания понимать литературу как явление «прикладное», как иллюстрацию смены идеологий и социально-идеологических формаций. Объяснение общих закономерностей в развитии и становлении художественных стилей дает возможность авторам учебника добиваться должного учебно-научного результата:

• в учебнике представлен тот объем знаний об истории русской литературы названного периода, который соответствует «принципу необходимого и достаточного» и позволяет обучающемуся двигаться по обозначенному пути самостоятельно, не только усваивая необходимые историко-литературные знания, но формируя важные профессиональные компетенции;

• материал излагается таким образом, что студент упражняется в важнейших читательских и научно-филологических умениях в анализе отдельных литературных произведений и индивидуальных стилей писателей, постижение которых позволяет увидеть, как взаимообусловлены индивидуальный стиль и стиль эпохи, традиция и современность;

• он выстроен таким образом, что в пути овладения научно-исследовательскими и педагогическими компетенциями широкого спектра развивается самостоятельный профессиональный взгляд на историю русской литературы первой трети XX в. в целом и в частностях, определяются наиболее продуктивные методологические и методические приемы.