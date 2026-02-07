Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мишаненкова Екатерина - Блудливое Средневековье

Мишаненкова Екатерина - Блудливое Средневековье
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series История и наука Рунета (25 books)

Добро пожаловать в Средневековье — жестокую и веселую эпоху, когда люди с одинаковым рвением молились и убивали, пировали и постились, грешили и каялись. Время фанатиков, умиравших за веру Христову в Крестовых походах, и лицемеров, именовавших бобров рыбой, чтобы их можно было есть в постные дни.

Но фанатиков и лицемеров оставим для другого раза, а в этой книге я расскажу о том, как в Средние века влюблялись и распутничали, мылись и предохранялись, крыли друг друга трехэтажным матом и рисовали половые органы на стенах церквей. А еще мы поговорим о том, в каком возрасте выходили замуж, как жили без ванны, что означал супружеский долг, выясним, почему «проститутка» лучше «шлюхи», и даже разберемся, из-за чего развалилось обвинение в ведьмовстве против Жанны д'Арк.

Екатерина Мишаненкова - Блудливое Средневековье - Бытовые очерки западноевропейской культуры

Москва : Издательство ACT, 2020. — 336 с. : ил.
(История и наука Рунета)
ISBN 978-5-17-120009-1

Екатерина Мишаненкова - Блудливое Средневековье - Бытовые очерки западноевропейской культуры - Содержание

  • Вступление

  • Половое воспитание

  • Возраст любви

  • Зачем нужно жениться

  • Секс по-средневековому

  • Право на развод

  • Средневековая женщина

  • Неверность и распутство

  • Продажная любовь

  • Мытое средневековье

  • Грязный язык

Послесловие

Избранная библиография

Views 124
Rating
Added 07.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

