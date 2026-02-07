Мишаненкова Екатерина - Блудливое Средневековье

Добро пожаловать в Средневековье — жестокую и веселую эпоху, когда люди с одинаковым рвением молились и убивали, пировали и постились, грешили и каялись. Время фанатиков, умиравших за веру Христову в Крестовых походах, и лицемеров, именовавших бобров рыбой, чтобы их можно было есть в постные дни.

Но фанатиков и лицемеров оставим для другого раза, а в этой книге я расскажу о том, как в Средние века влюблялись и распутничали, мылись и предохранялись, крыли друг друга трехэтажным матом и рисовали половые органы на стенах церквей. А еще мы поговорим о том, в каком возрасте выходили замуж, как жили без ванны, что означал супружеский долг, выясним, почему «проститутка» лучше «шлюхи», и даже разберемся, из-за чего развалилось обвинение в ведьмовстве против Жанны д'Арк.

Екатерина Мишаненкова - Блудливое Средневековье - Бытовые очерки западноевропейской культуры

Москва : Издательство ACT, 2020. — 336 с. : ил.

(История и наука Рунета)

ISBN 978-5-17-120009-1

Екатерина Мишаненкова - Блудливое Средневековье - Бытовые очерки западноевропейской культуры - Содержание

Вступление

Половое воспитание

Возраст любви

Зачем нужно жениться

Секс по-средневековому

Право на развод

Средневековая женщина

Неверность и распутство

Продажная любовь

Мытое средневековье

Грязный язык

Послесловие

