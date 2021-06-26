Миссионерский путеводитель по Библии
В Евангелии, между прочим, повествуется, что враг рода человеческого, подступая к Спасителю с искушениями, обосновывал их якобы на Свящ. Писании, и Господь наш тем же Писанием отражал диавола. Диавол говорил Христу: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс. 90,11-12). Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Втор. 6,16; Мф. 4, 6-7) и пр. Этот пример отражения диавольских искушений нам, православным христианам, твердо надо помнить и по мере сил быть всегда готовыми дать ответ от Слова Божия врагам Церкви Христовой, зачастую злоупотребляющим Словом Божиим. Они, например, говорят: писано в Евангелии: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20); поэтому, продолжают они, к чему еще пастыри, учители, храмы и т. п., когда Господь является и среди двоих обыкновенных христиан?
Нам и потребно ответить: также писано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух; дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18,15-17); из какового текста видно, что Церковь составляют не двое или трое простых христиан, которые приходили уличать согрешившего брата, а что-то большее; к этому большему, т. е. Церкви, и отсылаются они засвидетельствовать о безуспешности своего обличения согрешившего брата. Или — представителям Церкви в лице св. апостолов и их преемников сказано: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18,19).
Конечно, небогослову затруднительно бывает сделать надлежащий вывод из одних текстов Писания без краткого их объяснения, но все-таки он не останется с настоящим пособием безответным перед сектантами, а желающие более основательно подготовиться к ответу вопрошающему могут руководствоваться нашими книгами: 1) «Меч духовный», 2) «Краткий толкователь», 3) «Миссионерские памятки», 4) «Симфония», 5) «Миссионерский Щит веры» и другими миссионерскими пособиями, в которых дается толкование на тексты, приводимые сектантами. Настоящая же карманная книжка рассчитана как бы на подание только первой помощи в полемике с сектантами. При составлении ее мы не претендовали на открытие какой-либо миссионерской новости; мы старались лишь сделать наиболее доступным для нашей меньшей братии миссионерское пользование Словом Божиим, к уразумению истин Православия и заблуждений сектантства.
Миссионерский путеводитель по Библии
Составил диакон Иоанн Смолин
Издательство Братства во имя Святого князя Александра Невского
Нижний Новгород, 1997, 300 стр.
Издание 5-ое
ISBN 5-88213-020-4
Миссионерский путеводитель по Библии - Оглавление
Предисловие к 5-му изданию
- 1 О Церкви Христовой
- 2 О соборах Церкви
- 3 О церковном учительстве
- 4 О Священном Предании
- 5 О Священном Писании Ветхого и Нового Заветов
- 6 О чтении Священного Писания
- 7 О толковании Священного Писания
- 8 О поклонении Богу
- 9 О почитании Пресвятой Богородицы
- 10 О почитании святых угодников Божиих и их ходатайстве пред Богом
- 11 О почитании святых ангелов
- 12 О почитании мощей святых угодников Божиих
- 13 О молитве за умерших
- 14 О спасающей благодати и пребывании Духа Святого в Церкви Христовой
- 15 О спасении
- 16 Об оправдании
- 17 Об искуплении
- 18 О возрождении
- 19 О вере и делах
- 20 О христианском единении
- 21 О священстве (иерархии)
- 22 О таинстве святого крещения
- 23 О таинстве миропомазания
- 24 О таинстве покаяния
- 25 О таинстве Причащения
- 26 О таинстве брака
- 27 О таинстве Елеосвящения
- 28 О богослужении
- 29 О новозаветных жертвоприношениях
- 30 Об обрядах
- 31 О почитании праздников
- 32 Об отмене субботы и праздновании воскресного дня
- 33 О посте
- 34 О пище и питии
- 35 О почитании св. храмов Божиих
- 36 О церковно-богослужебных светильниках, о каждении фимиамом, приношениях и чествовании священных предметов
- 37 О почитании св. икон
- 38 О крестных ходах и хоругвях
- 39 О кресте Христовом
- 40 О крестном знамении
- 41 О царской власти и повиновении Богом установленным властям
- 42 Об общественном и имущественном равенстве
- 43 О клятве и присяге
- 44 О судах и судьях
- 45 О смертной казни, как наказании за грех
- 46 О свободе вероисповеданий
- 47 О вероотступничестве
- 48 О ложных учениях (разделения и расколы)
- 49 О войне и воинском звании
- 50 О неверии, духовном ослеплении и упорстве
- 51 О лжепророках и лжеучителях
- 52 Об отлучении от Церкви (анафематствование)
- 53 О чудесах и знамениях
- 54 Об антихристе
- 55 О кончине мира и Страшном Суде
- 56 О Втором пришествии Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа
- 57 О бессмертии души
- 58 Сущность сектантства
- 59 Об отношении к сектантам
- 60 Миссионерский свод текстов Священного Писания по предметам веры Православной, пререкаемым сектантами
спасибо