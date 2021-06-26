Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Миссионерский путеводитель по Библии

Миссионерский путеводитель по Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Pastoral Care Counseling, Reference, Religious Studies Atheism
В Евангелии, между прочим, повествуется, что враг рода человеческого, подступая к Спасителю с искушениями, обосновывал их якобы на Свящ. Писании, и Господь наш тем же Писанием отражал диавола. Диавол говорил Христу: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс. 90,11-12). Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Втор. 6,16; Мф. 4, 6-7) и пр. Этот пример отражения диавольских искушений нам, православным христианам, твердо надо помнить и по мере сил быть всегда готовыми дать ответ от Слова Божия врагам Церкви Христовой, зачастую злоупотребляющим Словом Божиим. Они, например, говорят: писано в Евангелии: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20); поэтому, продолжают они, к чему еще пастыри, учители, храмы и т. п., когда Господь является и среди двоих обыкновенных христиан?
Нам и потребно ответить: также писано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух; дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18,15-17); из какового текста видно, что Церковь составляют не двое или трое простых христиан, которые приходили уличать согрешившего брата, а что-то большее; к этому большему, т. е. Церкви, и отсылаются они засвидетельствовать о безуспешности своего обличения согрешившего брата. Или — представителям Церкви в лице св. апостолов и их преемников сказано: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18,19).
Конечно, небогослову затруднительно бывает сделать надлежащий вывод из одних текстов Писания без краткого их объяснения, но все-таки он не останется с настоящим пособием безответным перед сектантами, а желающие более основательно подготовиться к ответу вопрошающему могут руководствоваться нашими книгами: 1) «Меч духовный», 2) «Краткий толкователь», 3) «Миссионерские памятки», 4) «Симфония», 5) «Миссионерский Щит веры» и другими миссионерскими пособиями, в которых дается толкование на тексты, приводимые сектантами. Настоящая же карманная книжка рассчитана как бы на подание только первой помощи в полемике с сектантами. При составлении ее мы не претендовали на открытие какой-либо миссионерской новости; мы старались лишь сделать наиболее доступным для нашей меньшей братии миссионерское пользование Словом Божиим, к уразумению истин Православия и заблуждений сектантства.

Миссионерский путеводитель по Библии

Составил диакон Иоанн Смолин
Издательство Братства во имя Святого князя Александра Невского
Нижний Новгород, 1997, 300 стр.
Издание 5-ое
ISBN 5-88213-020-4

Миссионерский путеводитель по Библии - Оглавление

Предисловие к 5-му изданию
  • 1 О Церкви Христовой
  • 2 О соборах Церкви
  • 3 О церковном учительстве
  • 4 О Священном Предании
  • 5 О Священном Писании Ветхого и Нового Заветов
  • 6 О чтении Священного Писания
  • 7 О толковании Священного Писания
  • 8 О поклонении Богу
  • 9 О почитании Пресвятой Богородицы
  • 10 О почитании святых угодников Божиих и их ходатайстве пред Богом
  • 11 О почитании святых ангелов
  • 12 О почитании мощей святых угодников Божиих
  • 13 О молитве за умерших
  • 14 О спасающей благодати и пребывании Духа Святого в Церкви Христовой
  • 15 О спасении
  • 16 Об оправдании
  • 17 Об искуплении
  • 18 О возрождении
  • 19 О вере и делах
  • 20 О христианском единении
  • 21 О священстве (иерархии)
  • 22 О таинстве святого крещения
  • 23 О таинстве миропомазания
  • 24 О таинстве покаяния
  • 25 О таинстве Причащения
  • 26 О таинстве брака
  • 27 О таинстве Елеосвящения
  • 28 О богослужении
  • 29 О новозаветных жертвоприношениях
  • 30 Об обрядах
  • 31 О почитании праздников
  • 32 Об отмене субботы и праздновании воскресного дня
  • 33 О посте
  • 34 О пище и питии
  • 35 О почитании св. храмов Божиих
  • 36 О церковно-богослужебных светильниках, о каждении фимиамом, приношениях и чествовании священных предметов
  • 37 О почитании св. икон
  • 38 О крестных ходах и хоругвях
  • 39 О кресте Христовом
  • 40 О крестном знамении
  • 41 О царской власти и повиновении Богом установленным властям
  • 42 Об общественном и имущественном равенстве
  • 43 О клятве и присяге
  • 44 О судах и судьях
  • 45 О смертной казни, как наказании за грех
  • 46 О свободе вероисповеданий
  • 47 О вероотступничестве
  • 48 О ложных учениях (разделения и расколы)
  • 49 О войне и воинском звании
  • 50 О неверии, духовном ослеплении и упорстве
  • 51 О лжепророках и лжеучителях
  • 52 Об отлучении от Церкви (анафематствование)
  • 53 О чудесах и знамениях
  • 54 Об антихристе
  • 55 О кончине мира и Страшном Суде
  • 56 О Втором пришествии Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа
  • 57 О бессмертии души
  • 58 Сущность сектантства
  • 59 Об отношении к сектантам
  • 60 Миссионерский свод текстов Священного Писания по предметам веры Православной, пререкаемым сектантами
Views 338
Rating 5.0 / 5
Added 26.06.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 5 years ago

спасибо

Related Books

All Books