Миссионерский путеводитель по Библии

В Евангелии, между прочим, повествуется, что враг рода человеческого, подступая к Спасителю с искушениями, обосновывал их якобы на Свящ. Писании, и Господь наш тем же Писанием отражал диавола. Диавол говорил Христу: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Пс. 90,11-12). Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Втор. 6,16; Мф. 4, 6-7) и пр. Этот пример отражения диавольских искушений нам, православным христианам, твердо надо помнить и по мере сил быть всегда готовыми дать ответ от Слова Божия врагам Церкви Христовой, зачастую злоупотребляющим Словом Божиим. Они, например, говорят: писано в Евангелии: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20); поэтому, продолжают они, к чему еще пастыри, учители, храмы и т. п., когда Господь является и среди двоих обыкновенных христиан?

Нам и потребно ответить: также писано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух; дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18,15-17); из какового текста видно, что Церковь составляют не двое или трое простых христиан, которые приходили уличать согрешившего брата, а что-то большее; к этому большему, т. е. Церкви, и отсылаются они засвидетельствовать о безуспешности своего обличения согрешившего брата. Или — представителям Церкви в лице св. апостолов и их преемников сказано: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18,19).

Конечно, небогослову затруднительно бывает сделать надлежащий вывод из одних текстов Писания без краткого их объяснения, но все-таки он не останется с настоящим пособием безответным перед сектантами, а желающие более основательно подготовиться к ответу вопрошающему могут руководствоваться нашими книгами: 1) «Меч духовный», 2) «Краткий толкователь», 3) «Миссионерские памятки», 4) «Симфония», 5) «Миссионерский Щит веры» и другими миссионерскими пособиями, в которых дается толкование на тексты, приводимые сектантами. Настоящая же карманная книжка рассчитана как бы на подание только первой помощи в полемике с сектантами. При составлении ее мы не претендовали на открытие какой-либо миссионерской новости; мы старались лишь сделать наиболее доступным для нашей меньшей братии миссионерское пользование Словом Божиим, к уразумению истин Православия и заблуждений сектантства.

Миссионерский путеводитель по Библии

Составил диакон Иоанн Смолин

Издательство Братства во имя Святого князя Александра Невского

Нижний Новгород, 1997, 300 стр.

Издание 5-ое

ISBN 5-88213-020-4

Миссионерский путеводитель по Библии - Оглавление

Предисловие к 5-му изданию