Миссия в Евразии - Опыт и новые инициативы евангельских церквей - Книги
Современный этап развития церкви характеризуется отсутствием количественного роста, который можно было наблюдать в 90-х годах. Почему стагнация в количественном росте церквей с начала 2000 года перешла в уменьшение числа людей в общинах? Ответ на этот вопрос должен не столько объяснить ситуацию, сколько помочь осмыслить ее. Именно поэтому анализ роста и развития евангельских церквей в постсоветских странах, представленный в данной книге, свидетельствует о возрождении интереса к осмыслению развития евангельских церквей. Основные вопросы, рассматривающиеся в исследовании, относятся к анализу внешних обстоятельств существования церкви (религиозная, социально-политическая, культурная среда), сотрудничеству с национальными и международными религиозными структурами. Хотя анализ внутренних церковных тенденций не является первоочередной задачей для авторов, однако, использование среди критериев эффективности таких факторов как «значимость/известность» и развитие собственных церковных моделей служений, влияющих на рост церкви, ими делается оценка качественных изменений и в самой церкви. Таким образом, делается акцент на практической деятельности, осуществляемой церквами, а не на предпосылках, лежащих в основе этой деятельности.
Внимательно читая каждую страницу книги, вдумчиво анализируя ее ярко выраженный практический характер, читатель сумеет сделать собственные выводы, примеряя и применяя их к своему контексту служения. Все же ему следует обратить внимание на тот факт, что, как и в начале 90-х, так и сейчас изменения в деятельности церкви являются результатом социально-политических изменений в обществе (особенно это явно в разделе, посвященном Украине), а не следствием изменений в самой церкви. Печально, что церковь реагирует на обстоятельства, а не инициирует положительные изменения в обществе. В результате войны на востоке Украины оживился социум, но церковь не изменилась. Сам факт выделения исследователями из более 2000 баптистских общин только нескольких ярких примеров говорит о дефиците самосознания церкви, а духовная апатия как основная преграда на пути успеха церкви еще раз подчеркивает этот недостаток. В исследовании такое положение вещей звучит так: «Если же общество увидит в предлагаемых церковью ответах решение собственных проблем, такие предложения найдут отклик. Иными словами, на спрос нужно не только отвечать, но его нужно формировать, т. е. церковь должна предлагать обществу свою повестку дня, а не идти послушно в коридоре общественных ожиданий».
Миссия в Евразии - опыт и новые инициативы евангельских церквей - 1 - Обзор
Андрей Мелешко, Константин Тетерятников, Михаил Черенков.
(Часть 1: Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision» – Киев,
2017. – 198 с.
ISBN 978-617-7374-13-7
Миссия в Евразии - опыт и новые инициативы евангельских церквей - Содержание
I. ФИЛОСОФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Переломное время для постсоветских церквей региона Евразии
- 1. Цели и задачи исследовательской инициативы - 2. Рамки исследования - 3. География проекта и конфессиональная выборка - 4. Методология и ход выполнения
- Анкетирование
- Интервью
II. УКРАИНА
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1. Церкви в Украине – миссионерский авангард и хаб Евразии
- 1.1. Точки роста на карте Украины: какие перспективы развития у евангельских церквей? - 1.2. Краткий обзор данных исследования - 1.3. Потенциал евангельских церквей Украины - 1.4. Наиболее эффективные в служении христианские организации. От международных к национальным видам служений - 1.5. Почему церкви, использующие национальные инициативы, растут? - 1.6. Что влияет на рост и эффективность церкви? - 1.7. Что задерживает рост церкви в Украине?
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2. Направления служений церкви в обществе
- Детское и подростковое служение - Молодежь в группе риска - Служение семьям - Служение беженцам/временным переселенцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Религиозная свобода и юридическое сопровождение церквей - Неформальное образование лидеров
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3. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе
- 3.1. Молодежное служение за рамками церкви. Молодежный центр «Тема!» (г. Запорожье) - 3.2. Современная церковь для современных людей. Ирпенская библейская церковь (г. Ирпень, Киевская обл.) - 3.3. Подарки, которые собираются в Украине. Всеукраинский проект «Подари надежду» - 3.4. Надежда для беженцев. Всеукраинское движение «Мені не байдуже» - 3.5. Церковь для всего города. Евангельская церковь «Добрая Весть» (г. Славянск, Донецкая обл.) - 3.6. Когда стены не нужны. Христианская община «Церковь без стен» (г. Мирноград (бывший Димитров) Донецкая обл.) - 3.7. Великое из малого. Молодежная общественная организация «Новое сердце» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) - 3.8. Церковь в авангарде общества. Христианская церковь «Новая жизнь» (г. Киев) - 3.9. Когда мы не безразличны. Культурно-общественный центр «Шелтер+» (г. Кривой Рог) - 3.10. В фокусе семья. «Семейный клуб» (г. Киев) - 3.11. Когда дети в центре. Миссия «Живое слово» (г. Ровно) - 3.12. Мы хотим, чтобы интернаты были пустыми. «Украина без сирот» (г. Киев) - 3.13. Новый импульс для христианских лагерей. «Empower» (г. Киев)
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4. Вызовы и нужды евангельских церквей Украины
- 4.1. Нужды: кадры, деньги и технологии - 4.2. Вызовы: апатия, война, материализм
III. РОССИЯ
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1. Церкви в России – жизнь под давлением власти
- 1.1. Давление власти и поиск контркультурности - 1.2. Кто есть кто в российском протестантизме
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2. Направления служений российских церквей в обществе. Обзор данных
- 2.1. Общие статистические данные - 2.2. Служения церквей
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3. Наиболее эффективные в служении организации. От международных к национальным видам служений
- Детское служение - Молодежное служение - Семейное служение - Служение беженцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Религиозная свобода - Неформальное обучение лидеров - Общие выводы по служениям
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4. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе
- 4.1. Служение молодежи группы риска. Ассоциация церквей «Исход» (г. Краснодар) - 4.2. Библейская надежда для мегаполиса. Русская библейская церковь (г. Москва) - 4.3. Миссия на стыке трех культур. Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение» (г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания) - 4.4. Социальное служение как главный приоритет. Северо-Осетинская миссия христианского милосердия (г. Владикавказ). - 4.5. Борьба с правовым бесправием Славянский правовой центр (СПЦ, г. Москва) - 4.6. Миссионерская церковь новой волны Церковь ХВЕ «Новый Завет» (г. Пермь) - 4.7. Миссия без границ. Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ) - 4.8. Божье Слово каждому. Проект «Год для Иисуса» (РЦХВЕ) - 4.9. Спасая жизни, изменяем общество. Асбестовская городская церковь РЦХВЕ «Любовь Христа» (г. Асбест, Свердловская обл.) - 4.10. Служение молодежи группы риска. Социальный проект «Время NEXT» (г. Владикавказ) - 4.11. Послужить своему поколению. Молодежное движение «Христианин нашего времени» (г. Курск)
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5. Вызовы и нужды евангельских церквей России
- 5.1. Вызовы, с которыми сталкиваются евангельские церкви России - 5.2. Нужды церквей: кадры, недостаток видения и внутренняя миграция
IV. БЕЛАРУСЬ
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1. Краткий обзор данных исследования по Беларуси
- 1.1. Общие статистические данные - 1.2. Служения церквей
- 2. Наиболее эффективные в служении организации. От международных к национальным видам служений
- Детское служение - Молодежное служение - Семейное служение - Служение беженцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Неформальное обучение лидеров
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3. Примеры национальных моделей эффективной миссии церкви в обществе
- 3.1. Служение наставничества детям-сиротам. «Нити дружбы» (г. Минск - 3.2. Служение через помощь. Христианские трудовые отряды (ХТО) - 3.3. Обучение для служения через профессию Высшая школа управления «Новая элита»
- 4. Нужды и вызовы церквей Беларуси
V. МОЛДОВА
- 1. Церкви в Молдове
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2. Направления служений молдавских церквей в обществе. Обзор данных
- 2.1. Общие статистические данные - 2.2. Служения церквей
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3. Наиболее эффективные в служении организации.
- От международных к национальным видам служений - Детское служение - Молодежное служение - Семейное служение - Служение беженцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Религиозная свобода - Неформальное обучение лидеров - Общие выводы по служениям
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4. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе
- 4.1. Голос церкви в гражданском обществе. Общественная организация «Начало жизни» (г. Кишинев) - 4.2. Платформа для нового поколения лидеров. «Urban Center» (г. Кишинев - 4.3. Молодежь за здоровый образ жизни. «Место перемен» (г. Комрат) - 4.4. Через социальные проекты к христианской вере. Христианский Общественный Центр «Линии Жизни» (г. Унгены) - 4.5. Помоги ребенку встретить Бога. Экстрим-лагеря «Veritas» (г. Кишинев) - 4.6. Для тех, кто еще вне «стен» церкви. «Церковь без стен» (г. Кишинев)
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5. Вызовы и нужды евангельских церквей Молдовы
- 5.1. Вызовы, с которыми сталкиваются евангельские церкви Молдовы - 5.2. Нужды церквей: лидеры, финансы и видение
VI. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан
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1. Миссия церкви в Азии – очаг надежды в деструктивном регионе
- 1.1. Точки роста на карте Азии: что можно ожидать от евангельских церквей? - 1.2. Статистические данные. Анализ подсчетов
- 2. Христианские организации, несущие служение в Азии
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3. Вдохновляющие примеры национальных моделей эффективной миссии церкви в обществе
- 3.1. Социальное служение по ту сторону стен церкви - 3.2. Слово к молодежи. Национальное молодежное служение (г. Ташкент, Узбекистан) - 3.3. Благовестие женщинам. Женская евангелизационная группа (г. Ташкент, Узбекистан) - 3.4. Обучение эффективному лидерству. Движение «Школа без стен» (ШБС, Кыргызстан. - 3.5. Евангелие для каждого. «От сердца к сердцу» (г. Бишкек, Кыргызстан) - 3.6. Гибкий формат влиятельной церкви Домашние церкви (ДЦ, Кыргызстан)
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4. Евангельская церковь в Центральной Азии: вызовы, тенденции, инициативы и возможности
- 4.1. Вызовы - 4.2. Тенденции - 4.3. Инициативы и возможности - 4.4. Нужды евангельских церквей Центральной Азии
VII. ЗАКАВКАЗЬЕ: Азербайджан, Армения, Грузия
- 1. Общее положение закавказских церквей
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2. Краткий обзор данных исследования по Закавказью
- 2.1. Общие статистические данные - 2.2. Служения церквей - 2.3. Наиболее эффективные в служении организации
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3. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе
- 3.1. Азербайджан: евангельское влияние в исламской среде. Церковь «Слово жизни» (г. Баку, Азербайджан) - 3.2. Армения: отвечаем на нужды людей. Христианская евангельская церковь «Голгофа» (г. Ванадзор, Армения) - 3.3. Грузия: несем Евангелие всем группам общества. Церковь христиан веры евангельской (г. Тбилиси, Грузия)
- 4. Нужды и вызовы евангельских церквей Закавказья
VIII. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Перспективные концепции служений и эффективные модели
- От разъединенной деятельности – к объединению усилий - От замалчивания проблем – к открытому разговору - От церковной независимости в деле служений – к взаимозависимости - Думать возможностями спроса, а не предложения - От внутриобщинного фокуса церкви – к влиянию на общество - От традиционной миссиологии – насаждения церквей – к миссиональной церкви - От зависимости от западных моделей – к «инновационным кухням» местного значения - От противопоставления церкви и миссии – к идее «каждая церковь – миссия» - От субъективного восприятия реальности – к поиску общеполезных решений - От миссий-одиночек – к сообществу христианских организаций
IХ. Критерии эффективных моделей служения будущего
- Критерий № 1: Национальная направленность - Критерий № 2: Гибкость, креативность и инициативность - Критерий № 3: Проверяемость эффективности посредством измеримости результатов - Критерий № 4: Применимость к жизни - Критерий № 5: Интеграция с церковью
НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ МИССИИ ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ: КАКОЙ БУДЕТ МИССИЯ ЗАВТРА?
Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей - 2 Сборник интервью
Мелешко А., Тетерятников К., ред.
(Часть 2: Сборник интервью). Исследовательская инициатива «Re-Vision» – 2018 год 280 с.
Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей - Содержание
I. РОССИЯ
- Алексей Смирнов: «Не должно быть нищих церквей. Братство как раз и является ответом на подобные вопросы»
- Дмитрий Коноваленко о ЕХМС, миссии и эффективности служения в российских реалиях
- Виктор Левашов: «Для развития служения важно, чтобы был призванный человек
- Евгений Бахмутский: «Вектор церкви направлен к Богу»
- Маттс-Ола Исхоел: «Методы благовестия должны постоянно обновляться, чтобы мы не потеряли связь с миром»
- Сергей Рыбиков: «Мы объединяем ресурсы для достижения общих задач»
- Михаил Дубровский: «Церковь сегодня должна удержать свою пророческую позицию в обществе»
- Владислав Трескин: «У меня твердое убеждение, что молодежь должна быть тесно связана с жизнью поместной церкви»
- Алексей Горбачев: «В результате поиска востребованных программ, мы пришли к программе «Миссия в профессии»»
- Татьяна Горбачева: «Церковь волей-неволей выходит на уровень необходимости в профессионализме»
- Андрей Кравцев: «Церковь существует ради того, чтобы быть свидетелем, предвкушением и инструментом Царства Божьего в мире»
- Владимир Ашаев: «Сегодня церковь, несмотря на свое меньшинство, имеет колоссальные возможности влиять на общество»
- Геннадий Теркун: «Эффективность – это умение собрать вокруг себя команду людей, которые способны достичь успеха в любой ситуации, как бы тяжело им не было…»
II. БЕЛАРУСЬ
- Леонид Михович: «Миссия и образование – это два рельса, по которым движется церковь»
- Василий Трубчик: «Я изначально понимал, что необходимо организовывать что-то свое, белорусское»
- Виталий Сус: «Бог не любит боязливых. Для служения нужна смелость»
III. УКРАИНА
- Валерий Антонюк о главных задачах баптистских церквей в Украине, о миссионерстве в городах и евангельской академии будущего
- Михаил Паночко: «Главное, чтобы церковь была сердцем открыта спешить сеять Евангелие. А Бог взрастит!»
- Роман Рахуба о том, что церкви должны «не просто существовать для самих себя, а служить людям вокруг»
- Игорь Бандура: «Миссия в профессии – служение Богу за пределами богослужения»
- Анатолий Белоножко: «Мы живем реформацией мира»
- Иван Русин о Семинарии: «Мы существуем ради церкви»
- Денис Гореньков: «Мы нуждаемся в глубоких переменах в обществе!»
- Мыкола Романюк: «Где бы я ни был, я максимально интегрировался в церковь»
- Сергей Головин об образовании, христианском университете, «Школе без стен» и основании новых церквей
- Ярослав Лукасик о преобразующем лидерстве, необходимости постоянных перемен и кризисе руководства
- Сергей Крюков: «Характер служителя – это один из важнейших критериев для эффективного служения»
- Денис Кондюк: «В наших программах заложено целостное восприятие миссии как более широкого феномена»
- Андрей Талько: «По-прежнему благовестие молодежи является актуальным, требующим постоянного обновления методологии»
- Василий Острый: «Посвящение – одна из главных проблем христианской молодежи»
- Игорь Туник: «Мало кто готов заниматься миссионерством на прифронтовых территориях»
- Сергей Захарчук: «На сегодняшний день очень мало искренне
- посвященных людей, которые были бы готовы открыть новую церковь»
- Анна Кузнецова: «Мы эффективны, когда дети уходят с уроков с измененными сердцами»
- Михаил Брицын: «Церкви в Украине важно использовать настоящий момент, чтобы позитивно повлиять на общество»
- Рей и Синди Ле Клер: «Целостное мировоззрение – залог эффективного образования»
- Экспресс-интервью на международной конференции Empower:
- «Обмен опытом – ключевая ценность движения Empower»
IV. МОЛДОВА
- Сергей Намесник: «Неуспешны лишь те, кто ничего не делает»
- Владимир Убейволк: «Через площадку общественной организации, церковь способна целостно реализовать свою миссию в мире»
- Александр Белев: «Христианское образование должно быть все больше миссиологическим»
- Петр Литневский: «Мы пропустили тот момент, когда мы перестали понимать общество, в котором мы живем»
- Александр Катана: «Молдавская церковь не понимает вызовы современности…»
- Игорь Сырбу: «Мы закладываем основу и формируем молодых христиан»
V. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
- Фируз Гулов: «Церковь – это общность и общение»
- Александр Пикалов: «Христианство в Казахстане растет, и этот рост будет продолжаться»
- Бахтиёр Джалилов о христианстве и профессионализме
Модели и методология в области основания новых церквей
Тетерятников К., Мелешко А., ред.
(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 3).
Исследовательская инициатива «Re-Vision». – Киев, 2018. – 197 с.
Модели и методология в области основания новых церквей - Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
МИССИИ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
ТРАНСФОРМАЦИЯ МИССИИ В РЕГИОНЕ ЕВРАЗИИ
- Миссиологические изменения в странах Евразии: основание новых церквей и миссионерство
- Миссионерство в Украине
- Российская миссиологическая реальность
- Что происходит с миссией евангельских церквей в Центральной Азии?
- Миссия в Беларуси
- Миссия в Молдове
- Миссия в странах Закавказья
ОБСТАНОВКА В СФЕРЕ МИССИОНЕРСТВА СЕГОДНЯ: ИТОГИ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
- Анализ статистики в области основания новых церквей
- Основание новых церквей в Украине
- Основание новых церквей в России
- Основание новых церквей в Беларуси
- Основание новых церквей в Молдове
- Основание новых церквей в странах Центральной Азии
- (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан)
- Основание новых церквей в странах Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия)
- Евангельские церкви «нулевых». Упущенные возможности и перспективы
- Взгляд в будущее движения по основанию новых церквей в постсоветских странах
- Что необходимо делать на пути к созданию новых церквей
ЭФФЕКТИВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В СФЕРЕ ОСНОВАНИЯ И РОСТА ЦЕРКВЕЙ
- Эффективные модели основания новых церквей
- Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение», г. Владикавказ
- Миссионерская школа для прифронтовых территорий, г. Славянск, Донецкая обл.
- Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ)
- Проект «Год для Иисуса» (РЦХВЕ)
- Проекты основания новых церквей в центральноазиатском регионе
- Церкви-модели: у кого учиться и где брать ресурсы
- Евангельская церковь «Добрая Весть», г. Славянск, Донецкая обл.
- Ирпенская библейская церковь, г. Ирпень, Киевская обл.
- Христианская церковь «Новая жизнь», г. Киев
- Русская библейская церковь, г. Москва
- Церковь ХВЕ «Новый Завет», г. Пермь
- Асбестовская городская церковь РЦХВЕ «Любовь Христа», г. Асбест, Свердловская обл.
- Церковь «Свет миру», г. Кишинев, Молдова
- «Церковь без стен», г. Кишинев, Молдова
- Христианская евангельская церковь «Голгофа», г. Ванадзор, Армения
НОВЫЕ МОДЕЛИ МИССИИ И ОСНОВАНИЯ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ
- Миссия церкви в городе
- Социальная миссия церкви как инструмент основания новых общин
- Организация новых церквей: вчера, сегодня и завтра
- Обновленный взгляд на благовестие
- Алгоритм основания новых церквей
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
МИССИЯ И ЦЕРКОВЬ «БЕЗ СТЕН»
ПРИЛОЖЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
ВЕБ-РЕСУРСЫ
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ЦЕРКОВНОГО РОСТА
И МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Служение профессиональным сообществам
Гореньков Д., Мелешко А., ред.
(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 4).
Исследовательская инициатива «Re-Vision» – 100 c.
Служение профессиональным сообществам - Содержание
- Христианский профессионализм: уроки истории и проблемы на границе тысячелетий
- Вызовы на рабочем месте: одному не прорваться
- Совершая таинство профессионального труда
- Профессионализм как благовестие: истории успешной профессиональной деятельности христиан
- Эффективные национальные модели в сфере миссии в профессии
- Христианское медицинское движение
- Международный альянс для развития христианского образования (МАРХО)
- Евангельский собор и Евроазиатская богословская семинария (Москва)
- Ассоциация журналистов, издателей и вещателей «Новомедиа»
- Международное движение «Миссия в профессии»
- Профессиональная деятельность как миссионерское поле
- Церковь – профессионалам: практические советы
Модели и методология в области служения детям и семьям
Мелешко А., под ред.
(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 6).
Исследовательская инициатива «Re-Vision» – Киев, 2018. – 92 с.
Модели и методология в области служения детям и семьям - Содержание
I. СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ
- Исторический экскурс: от запрещенного служения к самому распространенному
- Статистические данные и наблюдаемые тенденции
- Служение детям: спланированное или спонтанное?
- Национальные модели в сфере детского служения
- Международный проект «Подари надежду»
- Служение детям и подросткам «Цисарткела», Тбилиси, Грузия
- Международная организация «Служение поколениям»
- Детская Миссия
- Как построить эффективное детское служение: опыт и идеи национальных служителей
- Как построить эффективное детское служение: методы и возможности
- Построение эффективного детского служения
II. СЛУЖЕНИЕ СЕМЬЯМ
- Национальные модели в сфере семейного служения
- Семейный клуб
- Служение семьям в церкви:
- Академия семейного счастья – Михаил и Надежда Телеповы
- Михаил и Ольга Медведевы
- Служение семьям вне церкви:
- Сергей Лагуткин
- Служение семьям начиная с детства:
- «Сердце для сирот»
- Альянс «Украина без сирот»
- «Республика Пилигрим»
- Проект «Ты будешь найден»
- Практические идеи для семейного служения
- Терапия семейных отношений
- Новые парадигмы служения сиротам: к семье как миссии
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Модели и методология в области молодежного служения
Тетерятников К., под ред.
(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 7).
Исследовательская инициатива «Re-Vision». – Киев, 2018. – 72 с.
Модели и методология в области молодежного служения - Содержание
МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ
- Молодежное служение в Украине
- Молодежное служение в России
- Молодежное служение в Молдове
- Молодежное служение в Беларуси
- Молодежное служение в Центральной Азии и Закавказье
ЭФФЕКТИВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
- Служение группам риска «Real School», г. Запорожье
- Социальный проект «Время NEXT», г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
- Общественная организация «Начало жизни», г. Кишинев
СЛУЖЕНИЕ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ
- Молодежный центр «Тема!», г. Запорожье
- Конференция для молодых лидеров «Живий рух», г. Львов
- Молодежный спецпроект «Христианин нашего времени», г. Курск
- Содружество студентов-христиан: шаги навстречу ищущим и думающим
ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
- Нужда в обучении лидеров-христиан для работы с молодежью и подростками
- Молодежные собрания: актуальность, атмосфера, ошибки
- Семь распространенных ошибок в организации и проведении массовых мероприятий в молодежном служении
- Первые церковные программы в истории
- Пример молодежного клуба
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВЫ СЛУЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ГРУППЫ РИСКА
- Платформа партнерства
- Открытый диалог
- Взаимозависимость церквей и миссий
- Переключение в сторону миссии
- Место для создания ресурсов
- От противопоставления людей церкви и людей молодежной культуры к идее «люди церкви – люди молодежи»
- Поиск компромиссов и «соломоновых» решений
- Создание сети молодежных организаций
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ БУДУЩЕГО
Свобода вероисповедания и юридическое сопровождение церквей
Мелешко А., Черенков М., ред.
(Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей. Часть 8).
Исследовательская инициатива «Re-Vision» – Киев, 2018. – 100 с.
Свобода вероисповедания и юридическое сопровождение церквей - Содержание
I. ОБЩИЙ АНАЛИЗ
- Постсоветское пространство как locus missologicus
- Свобода и несвобода религии: четверть века спустя.
- Статистика, анализ и современные тенденции.
II. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- Евангельские протестанты Евразии: активная миссия в условиях ограниченной свободы
- Евангельския церковь и «русский мир». Гонения на Донбассе
- Азиатский фокус: взгляд изнутри и снаружи
- Государственно-конфессиональные отношения в Средней Азии
- Состояние религиозных прав и свобод в Казахстане и
- построение государственно-конфессиональных отношений
- Что происходит с миссией евангельских церквей в Центральной Азии
III. МОДЕЛИ
- Эффективные модели защиты религиозной свободы и юридического сопровождения церквей
- Славянский правовой центр (Россия)
- Институт религиозной свободы (Украина)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Религиозная свобода в несвободном мире
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