Миссия в Евразии - Опыт и новые инициативы евангельских церквей - Книги

Современный этап развития церкви характеризуется отсутствием количественного роста, который можно было наблюдать в 90-х годах. Почему стагнация в количественном росте церквей с начала 2000 года перешла в уменьшение числа людей в общинах? Ответ на этот вопрос должен не столько объяснить ситуацию, сколько помочь осмыслить ее. Именно поэтому анализ роста и развития евангельских церквей в постсоветских странах, представленный в данной книге, свидетельствует о возрождении интереса к осмыслению развития евангельских церквей. Основные вопросы, рассматривающиеся в исследовании, относятся к анализу внешних обстоятельств существования церкви (религиозная, социально-политическая, культурная среда), сотрудничеству с национальными и международными религиозными структурами. Хотя анализ внутренних церковных тенденций не является первоочередной задачей для авторов, однако, использование среди критериев эффективности таких факторов как «значимость/известность» и развитие собственных церковных моделей служений, влияющих на рост церкви, ими делается оценка качественных изменений и в самой церкви. Таким образом, делается акцент на практической деятельности, осуществляемой церквами, а не на предпосылках, лежащих в основе этой деятельности.

Внимательно читая каждую страницу книги, вдумчиво анализируя ее ярко выраженный практический характер, читатель сумеет сделать собственные выводы, примеряя и применяя их к своему контексту служения. Все же ему следует обратить внимание на тот факт, что, как и в начале 90-х, так и сейчас изменения в деятельности церкви являются результатом социально-политических изменений в обществе (особенно это явно в разделе, посвященном Украине), а не следствием изменений в самой церкви. Печально, что церковь реагирует на обстоятельства, а не инициирует положительные изменения в обществе. В результате войны на востоке Украины оживился социум, но церковь не изменилась. Сам факт выделения исследователями из более 2000 баптистских общин только нескольких ярких примеров говорит о дефиците самосознания церкви, а духовная апатия как основная преграда на пути успеха церкви еще раз подчеркивает этот недостаток. В исследовании такое положение вещей звучит так: «Если же общество увидит в предлагаемых церковью ответах решение собственных проблем, такие предложения найдут отклик. Иными словами, на спрос нужно не только отвечать, но его нужно формировать, т. е. церковь должна предлагать обществу свою повестку дня, а не идти послушно в коридоре общественных ожиданий».

Миссия в Евразии - опыт и новые инициативы евангельских церквей - 1 - Обзор

Андрей Мелешко, Константин Тетерятников, Михаил Черенков.

(Часть 1: Обзор). Исследовательская инициатива «Re-Vision» – Киев,

2017. – 198 с.

ISBN 978-617-7374-13-7

Миссия в Евразии - опыт и новые инициативы евангельских церквей - Содержание

I. ФИЛОСОФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Переломное время для постсоветских церквей региона Евразии

1. Цели и задачи исследовательской инициативы - 2. Рамки исследования - 3. География проекта и конфессиональная выборка - 4. Методология и ход выполнения

Анкетирование

Интервью

II. УКРАИНА

1. Церкви в Украине – миссионерский авангард и хаб Евразии 1.1. Точки роста на карте Украины: какие перспективы развития у евангельских церквей? - 1.2. Краткий обзор данных исследования - 1.3. Потенциал евангельских церквей Украины - 1.4. Наиболее эффективные в служении христианские организации. От международных к национальным видам служений - 1.5. Почему церкви, использующие национальные инициативы, растут? - 1.6. Что влияет на рост и эффективность церкви? - 1.7. Что задерживает рост церкви в Украине?

2. Направления служений церкви в обществе Детское и подростковое служение - Молодежь в группе риска - Служение семьям - Служение беженцам/временным переселенцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Религиозная свобода и юридическое сопровождение церквей - Неформальное образование лидеров

3. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе 3.1. Молодежное служение за рамками церкви. Молодежный центр «Тема!» (г. Запорожье) - 3.2. Современная церковь для современных людей. Ирпенская библейская церковь (г. Ирпень, Киевская обл.) - 3.3. Подарки, которые собираются в Украине. Всеукраинский проект «Подари надежду» - 3.4. Надежда для беженцев. Всеукраинское движение «Мені не байдуже» - 3.5. Церковь для всего города. Евангельская церковь «Добрая Весть» (г. Славянск, Донецкая обл.) - 3.6. Когда стены не нужны. Христианская община «Церковь без стен» (г. Мирноград (бывший Димитров) Донецкая обл.) - 3.7. Великое из малого. Молодежная общественная организация «Новое сердце» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) - 3.8. Церковь в авангарде общества. Христианская церковь «Новая жизнь» (г. Киев) - 3.9. Когда мы не безразличны. Культурно-общественный центр «Шелтер+» (г. Кривой Рог) - 3.10. В фокусе семья. «Семейный клуб» (г. Киев) - 3.11. Когда дети в центре. Миссия «Живое слово» (г. Ровно) - 3.12. Мы хотим, чтобы интернаты были пустыми. «Украина без сирот» (г. Киев) - 3.13. Новый импульс для христианских лагерей. «Empower» (г. Киев)

4. Вызовы и нужды евангельских церквей Украины 4.1. Нужды: кадры, деньги и технологии - 4.2. Вызовы: апатия, война, материализм



III. РОССИЯ

1. Церкви в России – жизнь под давлением власти 1.1. Давление власти и поиск контркультурности - 1.2. Кто есть кто в российском протестантизме

2. Направления служений российских церквей в обществе. Обзор данных 2.1. Общие статистические данные - 2.2. Служения церквей

3. Наиболее эффективные в служении организации. От международных к национальным видам служений Детское служение - Молодежное служение - Семейное служение - Служение беженцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Религиозная свобода - Неформальное обучение лидеров - Общие выводы по служениям

4. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе 4.1. Служение молодежи группы риска. Ассоциация церквей «Исход» (г. Краснодар) - 4.2. Библейская надежда для мегаполиса. Русская библейская церковь (г. Москва) - 4.3. Миссия на стыке трех культур. Северо-Кавказский центр «Духовное возрождение» (г.Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания) - 4.4. Социальное служение как главный приоритет. Северо-Осетинская миссия христианского милосердия (г. Владикавказ). - 4.5. Борьба с правовым бесправием Славянский правовой центр (СПЦ, г. Москва) - 4.6. Миссионерская церковь новой волны Церковь ХВЕ «Новый Завет» (г. Пермь) - 4.7. Миссия без границ. Партнерство миссионерских церквей (ПМЦ) - 4.8. Божье Слово каждому. Проект «Год для Иисуса» (РЦХВЕ) - 4.9. Спасая жизни, изменяем общество. Асбестовская городская церковь РЦХВЕ «Любовь Христа» (г. Асбест, Свердловская обл.) - 4.10. Служение молодежи группы риска. Социальный проект «Время NEXT» (г. Владикавказ) - 4.11. Послужить своему поколению. Молодежное движение «Христианин нашего времени» (г. Курск)

5. Вызовы и нужды евангельских церквей России 5.1. Вызовы, с которыми сталкиваются евангельские церкви России - 5.2. Нужды церквей: кадры, недостаток видения и внутренняя миграция



IV. БЕЛАРУСЬ

1. Краткий обзор данных исследования по Беларуси 1.1. Общие статистические данные - 1.2. Служения церквей

2. Наиболее эффективные в служении организации. От международных к национальным видам служений

Детское служение - Молодежное служение - Семейное служение - Служение беженцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Неформальное обучение лидеров

3. Примеры национальных моделей эффективной миссии церкви в обществе 3.1. Служение наставничества детям-сиротам. «Нити дружбы» (г. Минск - 3.2. Служение через помощь. Христианские трудовые отряды (ХТО) - 3.3. Обучение для служения через профессию Высшая школа управления «Новая элита»

4. Нужды и вызовы церквей Беларуси

V. МОЛДОВА

1. Церкви в Молдове

2. Направления служений молдавских церквей в обществе. Обзор данных 2.1. Общие статистические данные - 2.2. Служения церквей

3. Наиболее эффективные в служении организации. От международных к национальным видам служений - Детское служение - Молодежное служение - Семейное служение - Служение беженцам - Основание новых церквей - Миссия в профессии - Религиозная свобода - Неформальное обучение лидеров - Общие выводы по служениям

4. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе 4.1. Голос церкви в гражданском обществе. Общественная организация «Начало жизни» (г. Кишинев) - 4.2. Платформа для нового поколения лидеров. «Urban Center» (г. Кишинев - 4.3. Молодежь за здоровый образ жизни. «Место перемен» (г. Комрат) - 4.4. Через социальные проекты к христианской вере. Христианский Общественный Центр «Линии Жизни» (г. Унгены) - 4.5. Помоги ребенку встретить Бога. Экстрим-лагеря «Veritas» (г. Кишинев) - 4.6. Для тех, кто еще вне «стен» церкви. «Церковь без стен» (г. Кишинев)

5. Вызовы и нужды евангельских церквей Молдовы 5.1. Вызовы, с которыми сталкиваются евангельские церкви Молдовы - 5.2. Нужды церквей: лидеры, финансы и видение



VI. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан

1. Миссия церкви в Азии – очаг надежды в деструктивном регионе 1.1. Точки роста на карте Азии: что можно ожидать от евангельских церквей? - 1.2. Статистические данные. Анализ подсчетов

2. Христианские организации, несущие служение в Азии

3. Вдохновляющие примеры национальных моделей эффективной миссии церкви в обществе 3.1. Социальное служение по ту сторону стен церкви - 3.2. Слово к молодежи. Национальное молодежное служение (г. Ташкент, Узбекистан) - 3.3. Благовестие женщинам. Женская евангелизационная группа (г. Ташкент, Узбекистан) - 3.4. Обучение эффективному лидерству. Движение «Школа без стен» (ШБС, Кыргызстан. - 3.5. Евангелие для каждого. «От сердца к сердцу» (г. Бишкек, Кыргызстан) - 3.6. Гибкий формат влиятельной церкви Домашние церкви (ДЦ, Кыргызстан)

4. Евангельская церковь в Центральной Азии: вызовы, тенденции, инициативы и возможности 4.1. Вызовы - 4.2. Тенденции - 4.3. Инициативы и возможности - 4.4. Нужды евангельских церквей Центральной Азии



VII. ЗАКАВКАЗЬЕ: Азербайджан, Армения, Грузия

1. Общее положение закавказских церквей

2. Краткий обзор данных исследования по Закавказью 2.1. Общие статистические данные - 2.2. Служения церквей - 2.3. Наиболее эффективные в служении организации

3. Национальные модели эффективной миссии церкви в обществе 3.1. Азербайджан: евангельское влияние в исламской среде. Церковь «Слово жизни» (г. Баку, Азербайджан) - 3.2. Армения: отвечаем на нужды людей. Христианская евангельская церковь «Голгофа» (г. Ванадзор, Армения) - 3.3. Грузия: несем Евангелие всем группам общества. Церковь христиан веры евангельской (г. Тбилиси, Грузия)

4. Нужды и вызовы евангельских церквей Закавказья

VIII. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Перспективные концепции служений и эффективные модели

От разъединенной деятельности – к объединению усилий - От замалчивания проблем – к открытому разговору - От церковной независимости в деле служений – к взаимозависимости - Думать возможностями спроса, а не предложения - От внутриобщинного фокуса церкви – к влиянию на общество - От традиционной миссиологии – насаждения церквей – к миссиональной церкви - От зависимости от западных моделей – к «инновационным кухням» местного значения - От противопоставления церкви и миссии – к идее «каждая церковь – миссия» - От субъективного восприятия реальности – к поиску общеполезных решений - От миссий-одиночек – к сообществу христианских организаций

IХ. Критерии эффективных моделей служения будущего

Критерий № 1: Национальная направленность - Критерий № 2: Гибкость, креативность и инициативность - Критерий № 3: Проверяемость эффективности посредством измеримости результатов - Критерий № 4: Применимость к жизни - Критерий № 5: Интеграция с церковью

НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ

НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ МИССИИ ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ: КАКОЙ БУДЕТ МИССИЯ ЗАВТРА?