Сплетни повсюду.

Не верите? Проверьте свою страницу в Facebook. Включите телевизор. Просмотрите журнальную стойку перед кассой любого супермаркета. Прислушайтесь к разговорам на работе, в школе или среди соседей. Как часто вы слышите или говорите: «Я не должен тебе это говорить, но...» «Это, конечно, не моё дело, но...» «А ты слышал последние новости о...»? Уши настораживаются. Брови поднимаются. Тела склоняются. Голоса понижаются. Все - мы на крючке.

Мы все сталкивались со сплетнями. Никто не защищен от их соблазнительности. Никто не защищен от их ядовитого действия.

При этом мы видим, как удивительно и печально мало наставлены христиане. Когда последний раз вы слышали проповедь о грехе сплетен? Библия наполнена мудростью на эту тему, и все-таки это учение едва заметно. Книга, которую вы держите в руках, - попытка вооружить последователей Христа библейским оружием, необходимым для противостояния сплетне во всех ее проявлениях.

Прелесть сплетен

Против сплетен тяжело устоять.

Почему? Во-первых, их сложно определить. Много путаницы в том, чем сплетни являются, а чем - нет. Когда говорить о других - нормально, а когда - нет? В первой главе я даю на основании Библии определение греха сплетни: «это передача негативной информации за спиной человека, исходящей из испорченного сердца». Я объясняю такое определение очень подробно и привожу места из Писания, подтверждающие мое понимание.

Вторая глава поясняет, почему мы сплетничаем. Ключ к настоящим переменам - понимание последней фразы в моем определении: «по причине испорченного сердца». Мы сплетничаем потому, что плохая информация привлекает наши греховные сердца так же, как пламя привлекает мотыльков.

Разрешите поделиться примером моей борьбы со сплетнями. Я информационный наркоман, хочу постоянно быть в курсе событий и держать руку на пульсе. Вам это знакомо? Конечно, технологии подкармливают мою зависимость. Со всеми этими блогами, обновлениями статусов и имейлами я жажду чувства контроля, которое информация дает мне.

Но это ощущение контроля - просто иллюзия. Я ничего не контролирую. Наоборот, часто моя зависимость от информации контролирует меня. Но есть и хорошие новости! Иисус Христос изменяет мое сердце. В Его Слове есть великие бесценные обещания, которые Господь использует, чтобы вырвать меня из рук информационной зависимости и обратить к любви и доверию Богу.

Жажда информации может быть не только вашим личным искушением. В третьей главе этой книги я описываю пять типов сплетников, которыми движут пять различных желаний сердца. Буду удивлен, если вы не узнаете себя в одном из них.

Мэтью Митчелл - Сплетни. Как противостоять? - Победа в войне с болтливым языком

Брест: Христианское миссионерское общество «Благовест» Союза ЕХБ в Республике Беларусь, 2017. – 194 с.

ISBN 978-985-6853-27-5

Мэтью Митчелл - Сплетни. Как противостоять? – Содержание

Предисловие. Эдвард Т. Уэлч

Вступление

Часть первая: Что такое сплетни?

1. Как определить сплетни? Библейское определение сплетен

2. Почему мы сплетничаем? Сердце сплетен

3. Галерея сплетен Пять видов сплетников

Часть вторая: Противостоять сплетням

4. Верить в лучшее Милосердное суждение побеждает сплетню

5. Вместо сплетен: Говори Заменить сплетни назидательными словами

6. Вместо сплетен: Слушай Что делать, когда встречаешься со сплетнями?

Часть третья: Как отвечать на сплетни

7. Отвечать в вере Вверять свою репутацию Богу

8. Отвечать в любви Любить своих врагов?

Часть четвертая: Сожалеть о сплетнях

9. Сожалеть о сплетнях Сплетни кажутся непобедимыми - что происходит, когда я сдаюсь?

Заключительное слово: конец сплетен Больше никаких плохих новостей

Дополнительная глава: для церковных лидеров

Взращивая церковь устойчивую к сплетням

Примечания

Углубляясь: рекомендации для чтения

Благодарности

Об авторе