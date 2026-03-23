Изучение церковно-исторической традиции неизбежно призывает любого исследователя искать взаимосвязь между различными событиями или явлениями церковной истории, с одной стороны, и вехами исторического развития христианского общества с другой.

В связи с этим чрезвычайно важным представляется выявление того, каким образом происходило видимое выражение церковной жизни для внешнего общества, как Церковь воздействовала на внешний мир? Этот вопрос стал в свое время сложной богословской проблемой, которую в полной мере разрешил выдающийся православный богослов XX в. протопресвитер Николай Афанасьев, утверждавший: «Церковное собрание было самым значительным и необходимым выражением церковной жизни древнего христианства».

Андрей Юрьевич Митрофанов - История церковных соборов в Италии - IV-V века

Крутицкое Патриаршее подворье Общество любителей церковной истории Москва 2006

ISSN 1728-0168

Андрей Юрьевич Митрофанов - История церковных соборов в Италии - IV-V века - Содержание

Предисловие

Введение

Италийские соборы IV—Vbb. и церковно-историческая традиция

Понятие «Соборность» и италийские соборы IV—V вв

«Силлабус» и хронология италийских соборов IV-V вв

Основные этапы соборного движения в Италии IV-V вв

Италийские соборы IV—Vвв., и их характеристика

Основные этапы становления историографии италийских соборов IV—V вв

Глава I. Италийские соборы периода борьбы св. Афанасия Александрийского против арианства

Римский собор 340 г

Документы Медиоланских соборов 22 июня 346 г. и 17 июня 348 г

О деяниях Медиоланских соборов 345/346 и 347/348 гг

Документы Медиоланского собора, лето 355 г

О деяниях Медиоланского собора 355 г

Документы Ариминского собора, июль 359 — начало 360 г

О деяниях Ариминского собора

Итоги италийских соборов 340—359 гг

Глава II. Италийские соборы в эпохуmсв. Амвросия Медиоланского

Римские соборы папы Дамаса 366—376 гг

Медиоланский собор, около 380 г

О деяниях Медиоланского собора 380 г.

Деяния Аквилейского собора 3 сентября 381 г

О деяниях Аквилейского собора

Капуанский синод, первые месяцы 392 г.

О деяниях Капуанского синода

Медиоланский собор, начало 393 г

О деяниях Медиоланского собора 393 г

Тавринский собор 22 сентября 398 г

О деяниях Тавринского собора

Итоги италийских соборов 366—398 гг

Глава III. Италийские соборы в эпоху возвышения Римских епископов

Италийские соборы в период упадка соборного движения (406—449)

Медиоланский собор 451 г

О деяниях Медиоланского собора 451 г

Римский собор 17 ноября 465 г

О деяниях Римского собора 465 г

Римские соборы в период усиления папской администрации (483—495)

Римский синод 1 марта 499 г

О деяниях Римских синодов в период лаврентиевской смуты (499—502)

Итоги италийских соборов V в

Заключение. Церковно-историческое значение италийских соборов IV—V вв

Приложение I Каталоги епископов важнейших городов. Императоры и преемственность власти в IV—V вв

Приложение II Государственные чиновники, упомянутые в деяниях италийских соборов IV—V вв

Приложение III Соотношение чинов и титулов по закону императора Валентиниана I от 5 июля 372 г

Сокращения

Источники

Историография

Указатель русских имен

Указатель латинских имей

Summarium

От автора